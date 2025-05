Ny OLED-skjerm med høyttaler i hver piksel lover lyd som er like presis som OLED-kontrastene

Samsung S95D QD-OLED (over) er for øyeblikket den mest lyssterke OLED-TV-en som finnes, men denne nye teknologien kan også gi OLED-paneler muligheten til å produsere romlig lyd.

Hver OLED-piksel kan også være en lydkilde

Ingen behov for konvensjonelle høyttalere og ingen økning i tykkelse

Kan brukes til bilskjermer, smarttelefoner og headset

I årevis har TV-bransjen tenkt på piksler: hvordan de kan gjøres lysere, hvordan de kan gjøres mindre, hvordan de kan settes sammen på best mulig måte. Og nå er det et nytt initiativ: hvordan de kan få lyd.

Som Science Daily fanget opp, har forskere ved Pohang University of Science and Technology (POSTECH) laget et 13-tommers OLED-panel der hver piksel lager lyd så vel som lys.

Og den teknologien kan en dag levere flerkanalslyd med utrolig presisjon – uten behov for høyttalerdrivere.

Piksler skal høres så vel som sees

(Image credit: Wiley / POSTECH)

Som Science Daily melder (en stor takk til Notebookcheck), har teamet kalt oppfinnelsen sin «Pixel-Based Local Sound OLED technology». Og som de forklarer, er problemet med TV-lyd at det er veldig vanskelig å få nøyaktig posisjonslyd med konvensjonelle høyttalere.

«Kjerneproblemet er at tradisjonelle eksitatorer – enheter som vibrerer for å produsere lyd – er store og tunge, noe som gjør det vanskelig å distribuere flere enheter uten forstyrrelser eller at det går på bekostning av OLED-ens tynne design», sier forskerne. «I tillegg fører lydkryssing mellom flere høyttalere til mangel på presis kontroll over lokalisert lyd.»

Løsningen deres var å bygge inn piezoelektriske eksitatorer i OLED-skjermrammen. «Disse piezoeksitatorene, som er arrangert på samme måte som piksler, konverterer elektriske signaler til lydvibrasjoner uten å oppta ekstern plass. Viktigst av alt, de er fullt kompatible med den tynne formfaktoren til OLED-paneler.»

Det gjør at hver piksel kan bli en uavhengig lydkilde, og teamet sier at de var i stand til å eliminere krysstale fullstendig – slik at lyder som kom fra forskjellige deler av skjermen ikke forstyrret hverandre.

Teknologiens bruksområder begrenser seg ikke til TV-er. Et forslag er at bilskjermer kan sende ulik lyd til forskjellige personer, for eksempel ved å gi vokale instruksjoner til sjåføren mens passasjeren lytter til musikk. Og i telefoner eller hodetelefoner kan lyden endres når hodet, hånden eller enheten beveger seg.

Professor Su Seok Choi uttaler at «denne teknologien har potensial til å bli en kjernefunksjon i neste generasjons enheter, og muliggjør elegante, lette design i smarttelefoner, bærbare datamaskiner og bilskjermer – samtidig som den leverer oppslukende lyd med høy kvalitet.»

«Har potensial»-delen er imidlertid viktig: dette er et bevis på konseptet, ikke et produkt – og det er stor forskjell på å produsere lyd og å produsere utmerket lyd. Og selvfølgelig kan det som fungerer i en 13-tommers prototype vise seg å være mye vanskeligere å oppnå i større paneler.

Det er også spørsmålet om kostnad – så selv om kunngjøringen definitivt er spennende, tror jeg de beste lydplankene kan puste lettet ut i noen år ennå.