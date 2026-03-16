«Det er gjort med vilje»: Fargene på LG G6 OLED-TV-en er ikke like intense som i G5-modellen

Etter å ha ventet ivrig på avdukingen på CES, fikk vi endelig sjansen til å se LG G6 OLED i aksjon. LG G5 OLED-TV var en av de beste TV-ene fra i fjor, og har siden blitt vår favoritt-TV for testing, spesielt i våre Blu-ray Bounty-artikler. Så naturligvis var vi nysgjerrige på å se hvordan G6 ville måle seg med G5.

Vi fikk sjansen til å gjøre det på et LG-arrangement nylig, hvor vi fikk se hva det nye Primary Tandem RGB OLED 2.0-panelet i G6 (den første generasjonen ble introdusert i G5) er i stand til.

Sammenligning av spesifikasjoner

Først en rask sammenligning mellom G5 og G6 når det gjelder noen viktige spesifikasjoner. LG sier at G6 er opptil 20 % lysere enn G5, og vi ble fortalt at mens G5 kan nå rundt 350 nits i fullskjermmodus (som er nær vår målte HDR-fullskjermslysstyrke på 331 nits), bør G6 kunne nå 400 nits. 50 nits høres kanskje ikke mye ut, men i fullskjerminnstillinger kan det utgjøre en merkbar forskjell.

G6 er også utstyrt med den nye Alpha 11 Gen 3 AI-prosessoren, som LG sier vil gi store forbedringer. Disse inkluderer Dual Super Resolution Upscaling – der den ene motoren fokuserer på kantforbedring og den andre på teksturforbedring – og Dynamic Tone Mapping Ultra, en mer raffinert versjon av fjorårets Dynamic Tone Mapping Pro.

Andre store endringer inkluderer Hyper Radiant Color Technology, som sies å forbedre fargenøyaktigheten, og en 12-bits fargepipeline (sammenlignet med G5s 8-bits pipeline) for mer raffinert bildekvalitet og redusert fargebånding. Faktisk påpekte LG at bildepipelinen teknisk sett leverer en 13-bits utgang, der prosessoren legger til litt ekstra bildedybde med fokus på lyse hvittoner.

Skjelettet er fortsatt 10-bits, så prosessen handler om å optimalisere bildet i behandlingsfasen og deretter levere det til skjermen på best mulig måte. Dette innebærer noe nedskalering av fullfargedataene, men LG bekreftet at dette burde gi en slags «supersampling»-effekt som forbedrer fargene generelt og bidrar til å redusere fargebånding fra alle typer kilder.

G5 var allerede en av de beste gaming-TV-ene fra i fjor, med 4K ved 165 Hz, støtte for FreeSync, G-Sync og HGiG, samt Dolby Vision og ALLM via fire HDMI 2.1-porter. Det har ikke endret seg i G6, og selv om det ikke kom noen åpenbare nye funksjoner, var det egentlig ikke behov for dem.

Ser ikke LG G6 like intens ut?

Fargene på LG G5 (høyre) ser mer levende ut i Filmmaker-modus enn på den nye LG G6 (venstre) – men LG har en grunn til det. (Image credit: LG)

Vi så flere forskjellige tester som sammenlignet LG G6 med LG G5, men en som virkelig fanget oppmerksomheten vår var de livlige fargene som ble sett når begge TV-ene var satt til Filmmaker-modus.

På disse bildene, som viste ekstremt lyse grønne og gule farger, la vi merke til at G6 ikke så like livlig ut som G5. Dette føltes rart siden G6 sies å være opptil 20 % lysere enn G5, og LG selv har fremhevet Hyper Radiant Color-teknologien fra Alpha 11-prosessoren. Da vi spurte LG om dette, bekreftet de at det er sant og at det er «med vilje».

Tilsynelatende hadde LG mottatt tilbakemeldinger fra innholdsskapere som syntes fargene på G5 i Filmmaker-modus var «for livlige», så for G6 har selskapet tonet dem litt ned. Det er ikke dermed sagt at fargene på G6 er dårlige – langt ifra – men å se den opplevde reduksjonen i fargemetning var litt overraskende i starten, siden endringer vanligvis går den andre veien.

Jo mer vi så, desto mer følte vi at fargene på G6 faktisk så mer naturlige ut, samtidig som de hadde god dybde. Men selv om G6 fortsatt var ganske fargesterk, ble øynene våre stadig trukket mot G5 takket være de mer intense fargene, der spesielt det gule virkelig viste forskjellen.

Interessant nok gjorde disse endringene i fargeprofilen også at G6 så litt mørkere ut generelt sammenlignet med G5. På et bilde av mat på et bord, for eksempel, så melet på et brød lysere ut på G5 enn på G6. Faktisk føltes hele bildet lysere på G5. Det er merkelig med tanke på at G6 sies å være 20 % lysere enn G5, men vi skal gjøre våre egne målinger senere for å se – og det kan godt skyldes Filmmaker-modus.

Andre demoer

Selv om G5 (høyre) kan virke mer levende i Filmmaker-modus, viste G6 (venstre) noen forbedringer i andre tester. (Image credit: LG)

Én ting G6 gjorde imidlertid betydelig bedre enn forgjengeren, var å håndtere speillignende gjenskinn. I flere av scenene vi ble vist, hadde G6 merkbart lavere refleksjonsevne, selv når man så på veldig mørkt materiale.

Vi vet at LG har lagt til et nytt antirefleksbelegg på denne modellen – og kombinert med høyere lysstyrke i fullskjerm var forskjellen tydelig.

G6 gjorde også en utmerket jobb med lyse områder på skjermen. I en scene fra The Meg der solen går ned over horisonten, var høylysene på G6 mer kontrollerte og detaljerte, samtidig som de så lyse ut, mens G5s høylys var overeksponerte i noen tilfeller og mistet detaljer, for eksempel selve formen på solen.

Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av det nye panelet og forbedret tonekartlegging i prosessoren.

G5 nådde 2268 nits med HDR-topplysstyrke og 331 nits med HDR-fullskjermlysstyrke i Filmmaker-modus. Selv om G6 ikke føltes fullt så lyssterk i ekstremt fargerike scener, hadde den en tydelig effekt i høylys og gjorde en veldig god jobb med å redusere refleksjoner sammenlignet med G5.

Vi gleder oss til å måle G6 selv for å se om den faktisk er både lysere og mer naturlig i fargene, da den balansen kan være vanskelig å oppnå.

Å se to TV-er side om side kan noen ganger påvirke hvordan du oppfatter dem, og det var akkurat det som skjedde her da G6 ble plassert ved siden av G5. G5 fanget oppmerksomheten takket være de mer intense fargene, men vi venter med den endelige dommen til vi kan få både G6 og G5 inn i testlaboratoriet vårt og bruke våre kjente referansepaneler for å avgjøre om endringene faktisk er til det bedre.