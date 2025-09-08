Jeg har testet Samsung Galaxy Tab S11, og det er en produktivitetsenhet som utfordrer iPadOS 26.

Samsung har lansert Samsung Galaxy Tab S11, deres nyeste kompakte premiumnettbrett, som går tilbake til 11-tommersstørrelsen som vi sist så med Galaxy Tab S9.

Det nye nettbrettet lanseres sammen med Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, som beholder den enorme 14,6-tommers skjermen fra fjorårets Galaxy Tab S10 Ultra.

I typisk Samsung-stil er Galaxy Tab S11 utstyrt med sterke komponenter til sin pris. Den 11-tommers AMOLED-skjermen har en oppløsning på 2560 x 1600 og en maksimal lysstyrke på 1600 nits. Den leveres med prosessorbrikken MediaTek Dimensity 9400+, mellom 12 GB og 16 GB RAM, og et 8400 mAh batteri med 45 W kablet lading.

Galaxy Tab S11 har en startpris på 10 990 kroner for modellen med 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass, og den kommer i grått og sølv.

I likhet med sitt Ultra-søsken kjører Galaxy Tab S11 One UI 8, basert på Android 16, ved levering. Denne programvarepakken gir nye intuitive AI-funksjoner og en fornyet DeX-modus for Samsung-nettbrett, og bygger bro mellom en tradisjonell nettbrettopplevelse og et laptop-lignende grensesnitt med skalerbare vinduer og flere skrivebord.

I tillegg til disse forbedrede maskinvarespesifikasjonene leveres Galaxy Tab S11 med en redesignet S-Pen. Den nye versjonen av det populære tilbehøret har en sekskantet rillet design som gjør den enklere å holde, samt en ny kjegleformet spiss som gjør skriving og tegning mer naturlig. Den festes nå magnetisk til siden av nettbrettet i stedet for til en rille på baksiden.

Mine førsteinntrykk

Samsung Galaxy Tab S11 har en helmetallramme, ett enkelt bakre kamera på 13 MP og magneter til S Pen i alle fire hjørner. (Image credit: Jamie Richards / Future)

På et nylig Samsung-arrangement fikk jeg sjansen til å teste Galaxy Tab S11, og selv om tiden min med nettbrettet var begrenset, fikk jeg likevel en god følelse av de nye funksjonene og brukeropplevelsen.

Som vanlig for Samsung er Galaxy Tab S11 fantastisk bygget – helaluminiumschassiset finner en god balanse mellom å være solid og lett å ta med seg (enheten veier 469 g, omtrent det samme som en 11-tommers iPad Air). Skjermen er skarp, lyssterk og responsiv, og det høye sideforholdet på 16:10 gjør den perfekt for å se på videoer, eller til og med bruke den med én hånd hvis du kan håndtere vekten.

Etter å ha anmeldt Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus tidligere i år (prøv å si det fem ganger fort), var forventningene mine til ytelse begrensede – men Galaxy Tab S11 føles rask og responsiv takket være den kraftige brikken Dimensity 9400+. Jeg fikk ikke sjansen til å teste noen veldig tunge apper, men selv med flere vinduer åpne merket jeg ingen forsinkelse.

Den nye S Pen er en skikkelig vinner, og gjør tegning og skriving mer smidig enn noensinne. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Den nye S-Pen er også en fulltreffer. De rillede kantene gjør den mye mer behagelig å holde enn en glatt pekepenn, og den nye, koniske spissen føles veldig myk mot glasset. Skriving og tegning i Samsungs forhåndsinstallerte Notes-app var merkbart jevnere enn å skrive på en iPad med en Apple Pencil, men nettbrettets håndskrift-til-tekst-funksjon slet med å få det til. Det har mer å gjøre med programvaren enn pennen, som er virkelig utmerket.

Samsung Galaxy Tab S11 er også sannsynligvis det mest AI-fokuserte nettbrettet jeg har kommet over. Under bruk dukker ikoner og forslag fra Google Gemini og Galaxy AI opp i intuitive vinduer. Disse overleggene svever over din nåværende aktivitet, i stedet for å ta over hele skjermen – en smart ordning som gjør at alt føles sømløst.

Nettbrettformat med desktop-kraft

Galaxy Tab S11 (til høyre) ser nesten liten ut ved siden av sin enorme søsken, Galaxy Tab S11 Ultra (til venstre). (Image credit: Jamie Richards / Future)

Når vi snakker om multitasking, liker jeg veldig godt hvordan DeX fungerer på Galaxy Tab S11. I stedet for å bytte manuelt mellom forskjellige brukergrensesnittmodi, går du nå inn i DeX ved å dra en åpen app ned fra toppen av skjermen, slik at den flyter som et fritt skalerbart vindu.

For å gå tilbake til nettbrettmodus, sveiper du bare opp og holder, akkurat som når du vil se alle de åpne appene dine, som lar deg bytte mellom nettbrettoverflaten og opptil fire DeX-skrivebord. Det er mer frihet enn noe annet nettbrett tilbyr, selv om CNET rapporterer at disse funksjonene også kommer til Galaxy Tab S10 Plus og Galaxy Tab S10 Ultra.

Det har vært en langvarig debatt om hvorvidt nettbrett kan – eller til og med burde – erstatte bærbare og stasjonære datamaskiner, hvis de bare hadde et mer PC-lignende grensesnitt. Apple gjorde definitivt inntrykk med årets lansering av iPadOS 26, som endelig introduserer skalerbare vinduer og en skrivebordslignende menylinje til iPad-er.

DeX er definitivt modent nok på dette tidspunktet til å være en sterk konkurrent til Apples kommende oppdatering – men Samsung-nettbrett (og Android-nettbrett generelt) lider fortsatt av mangel på profesjonell programvarestøtte. Under presentasjonen fremhevet Samsung ulike avtaler for apper som Notion og videoredigereren LumaFusion, så det er tydelig et ønske om å endre dette.

Personlig skulle jeg gjerne sett mer avansert programvare for video, fotografering og lyd komme til Samsung Galaxy Tab S11 – DeX er en fantastisk opplevelse som bygger på årevis med oppdateringer og justeringer, og kan virkelig utfordre iPad seriøst med riktig programvarestøtte.

Galaxy Tab S11 og Galaxy Tab S11 Ultra er tilgjengelige for kjøp nå. Som vanlig er det sjenerøse innbyttetilbud og rabatter, så sørg for å sjekke ut Samsungs nettbutikk før du kjøper.