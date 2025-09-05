Jag har testat Samsung Galaxy Tab S11 och det är en produktivitetsenhet som utmanar iPadOS 26

Samsung har lanserat Samsung Galaxy Tab S11, sin senaste kompakta premiumplatta, som återvänder till 11-tumstorleken som senast sågs med Galaxy Tab S9.

Den nya plattan lanseras tillsammans med Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, som behåller den enorma 14,6-tumsskärmen från fjolårets Galaxy Tab S10 Ultra.

Galaxy Tab S11 är, i typisk Samsung-anda, utrustad med starka komponenter för sitt pris. Dess 11-tum AMOLED-skärm har en upplösning på 2560 x 1600 och en maximal ljusstyrka på 1 600 nits. Den kommer med MediaTek Dimensity 9400+-chipset, mellan 12 GB och 16 GB RAM, och ett 8 400 mAh-batteri med 45 W trådbunden laddning.

Galaxy Tab S11 har ett startpris på 11 990 kronor för modellen med 12 GB RAM och 256 GB lagring och den kommer i grått och silver.

Precis som sin Ultra-syskonmodell kör Galaxy Tab S11 One UI 8, baserat på Android 16, direkt ur förpackning. Detta mjukvarupaket erbjuder nya intuitiva AI-funktioner och ett omarbetat DeX-läge för Samsungs surfplattor och fungerar som en brygga mellan en traditionell surfplatteupplevelse och ett laptop-liknande gränssnitt med fönster som kan ändras i storlek och flera skrivbord.

Utöver dessa förbättrade hårdvaruspecifikationer levereras Galaxy Tab S11 med en omdesignad S-Pen. Den nya versionen av det populära tillbehöret har en hexagonalt räfflad design som gör den enklare att hålla i, samt en ny konformad spets som gör att skrivande och ritande känns mer naturligt. Den fästs nu magnetiskt på sidan av plattan i stället för i ett spår på baksidan.

Mina första intryck

Samsung Galaxy Tab S11 har en ram helt i metall, en ensam 13MP bakre kamera och magneter för S-pennan i alla fyra hörnen. (Image credit: Jamie Richards / Future)

På ett nyligen hållit Samsung-event fick jag chansen att testa Galaxy Tab S11 och även om min tid med plattan var begränsad fick jag ändå en bra känsla för dess nya funktioner och användarupplevelse.

Som vanligt för Samsung är Galaxy Tab S11 fantastiskt byggd – chassit är helt i aluminium och balanserar väl mellan att vara robust och portabelt lätt (enheten väger 469 g, ungefär lika mycket som en iPad Air på 11 tum). Skärmen är skarp, ljusstark och responsiv, och det höga 16:10-formatet gör den perfekt för att titta på video, eller till och med använda med en hand om du klarar vikten.

Efter att tidigare i år ha recenserat Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus (försök säga det fem gånger snabbt) var mina förväntningar på prestanda begränsade – men Galaxy Tab S11 känns snabb och responsiv tack vare det kraftfulla Dimensity 9400+-chipsetet. Jag fick inte möjlighet att testa några riktigt tunga appar, men även med flera öppna fönster märkte jag ingen fördröjning.

Den nya S Pen är en riktig vinnare, som gör att tecknande och skrivande känns mer flytande än någonsin. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Den nya S-Pen är också en fullträff – de räfflade kanterna gör den mycket bekvämare att hålla i än en slät stylus och den nya koniska spetsen känns väldigt mjuk mot glaset. Att skriva och rita i Samsungs förinstallerade Notes-app var märkbart smidigare än att skriva på en iPad med en Apple Pencil, men surfplattans handskrifts-till-text-funktion kämpade med att få det rätt. Det har dock mer med mjukvaran än pennan att göra, som verkligen är utmärkt.

Dessutom är Samsung Galaxy Tab S11 förmodligen den mest AI-fokuserade surfplatta jag har stött på. Under användning dyker ikoner och förslag från Google Gemini och Galaxy AI upp i intuitiva fönster. Dessa överlagringar svävar över din nuvarande aktivitet, i stället för att ta över hela skärmen – ett smart upplägg som gör att allt känns smidigt.

Surfplatteformat med desktop-kraft

Galaxy Tab S11 (höger) ser nästan liten ut bredvid sin enorma syskon, Galaxy Tab S11 Ultra (vänster). (Image credit: Jamie Richards / Future)

På tal om multitasking är jag väldigt förtjust i hur DeX fungerar på Galaxy Tab S11. I stället för att manuellt växla mellan olika UI-lägen går du nu in i DeX genom att dra ner en öppen app från toppen av skärmen, vilket lämnar den svävande som ett fritt storleksändringsbart fönster.

För att gå tillbaka till surfplatteläge sveper du bara uppåt och håller, precis som när du vill se alla dina öppna appar, vilket gör att du kan växla mellan surfplatteytan och upp till fyra DeX-skrivbord. Det är mer frihet än någon annan surfplatta erbjuder, även om CNET rapporterar att dessa funktioner också kommer till Galaxy Tab S10 Plus och Galaxy Tab S10 Ultra.

Det har länge debatterats om surfplattor kan – eller ens bör – ersätta laptops och stationära datorer, om de bara hade ett mer datorlikt gränssnitt. Apple gjorde definitivt avtryck med årets lansering av iPadOS 26, som äntligen introducerar fönster som kan ändras i storlek och en desktop-liknande menyrad till iPads.

DeX är vid det här laget absolut moget nog för att vara en stark konkurrent till Apples kommande uppdatering – men Samsung-plattor (och Android-plattor generellt) lider fortfarande av brist på professionellt mjukvarustöd. Under presentationen lyfte Samsung fram olika avtal för appar som Notion och videoredigeraren LumaFusion, så det finns uppenbart en vilja att ändra på detta.

Personligen skulle jag vilja se mer avancerad mjukvara för video, foto och ljud komma till Samsung Galaxy Tab S11 – DeX är en fantastisk upplevelse som bygger på år av uppdateringar och justeringar, och skulle verkligen kunna utmana iPad på allvar med rätt mjukvarustöd.

Galaxy Tab S11 och Galaxy Tab S11 Ultra finns tillgängliga för köp redan nu. Som vanligt gäller generösa inbyteserbjudanden och rabatter, så se till att kolla Samsungs webbutik innan du köper.