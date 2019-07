Test: Xplora 3S

Xplora 3S er et ganske unikt produkt – dette er nemlig en mobiltelefon for barn, som er utformet som en klokke.

Med den kan barnet ringe hjem, du ta kontakt, og du kan finne ut hvor han eller hun befinner seg til enhver tid.

Selv om den kan minne mye om en smartklokke, er dette altså noe ganske annet. Den har ikke internettilkobling i tradisjonell forstand, ingen sosiale medier, og produsenten (som forøvrig er norsk) lover at du får full kontroll over hva barnet har mulighet til å gjøre og hvem det er mulig å kommunisere med.

Xplora 3S spesifikasjoner: Prosessor: Qualcomm QSC6270 Skjermstørrelse: 1,3 tommer Skjermoppløsning: 128 x 128 piksler WiFi-støtte: 2,4 GHz Robusthet: IPX4 Lading: mikroUSB Batterikapasitet: 370 mAh Batterilevetid standby: 60 timer Batterilevetid tale: 1,5 timer Mål: 43,77 x 43,14 x 15,0 mm Vekt: 51 g

Pris og tilgjengelighet

Xplora 3S kan kjøpes fra Xploras nettsider, på Elkjøp, på Komplett.no og i enkelte andre nettbutikker.

Prisen for selve klokken ligger på 1795 kroner, og den kommer med et forhåndsinstallert SIM-kort. I tillegg må du betale 119 kroner i måneden for det tilhørende mobilabonnementet og bruk av foreldre-appen. Du kan eventuelt velge forhåndsbetaling for 6 eller 12 måneder, og betale henholdsvis 109 eller 99 kroner per måned i stedet.

Eventuelt har du også mulighet til å velge et annet mobilabonnement, men du må da fortsatt betale 89 kroner i måneden for bruk av foreldre-appen. Dermed er det nok Xploras eget abonnement som blir det billigste i lengden.

Design

Xplora 3S er bygget for å tåle tøff bruk. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Designet til Xplora 3S er tydelig preget av at den er laget for barn, og det er opplagt at de har tenkt nøye gjennom hvordan de kan gjøre den mest mulig behagelig å ha på og minst mulig problematisk under lek. Gummioverflaten gir også inntrykk av at den tåler en støyt.

En ting som skuffer oss stort er imidlertid utvalget av fargevarianter. At Xplora kun tilbyr sin nyeste modell i babyblå og rosa er egentlig ganske flaut, og det burde være fullt mulig å tilby andre farger enn de typiske jente- og guttefargene. I og med at diskusjonen om påprakking av kjønnsroller på barn stadig dukker opp i media og folk blir mer og mer bevisste på dette, så er det rett og slett rart at selskapet ikke har tenkt lenger.

Vi merket oss også at den er ganske stor, og på armen til en 6-åring er det vanskelig å få den til å sitte godt uten at den blir for stram. Litt større barn vil nok derimot raskt finne seg til rette med den.

Oppsett

Det går veldig raskt å komme i gang med Xplora 3S. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Oppsettet av Xplora 3S er veldig enkelt, og ved siden av esken fulgte det faktisk med et A4-ark med en steg- for stegbeskrivelse for hvordan man skal gå frem. Følger du denne til punkt og prikke, så virker det veldig lite sannsynlig at noe kan gå galt.

Prosessen innebærer ganske enkelt å installere Xplora-appen på telefonen din, opprette en brukerkonto ved hjelp av ditt eget telefonnummer og en kode du mottar på SMS, og så fylle inn selvvalgt passord. Deretter skrur du på klokka, og bruker telefonen til å lese av en QR-kode på klokkeskjermen. Det er faktisk alt, og deretter er det bare å begynne å bruke den.

Det eneste tekniske problemet vi støtte på var at vi ikke fikk til å logge på WiFi-nettet vårt rett etter at klokka var satt opp, men da vi prøvde igjen dagen etter så hadde klokka automatisk blitt oppdatert med ny programvare (via Bluetooth fra telefonen) og påloggingen fungerte fint.

Lading foregår ved hjelp av en helt vanlig mobillader med mikroUSB-plugg, men det er verdt å merke seg at det kun følger med en løs kabel i esken. Klokka må altså enten lades ved hjelp av en datamaskin, eller en lader du har fra før. Ladeporten sitter lett tilgjengelig under et gummilokk på baksiden, og ved siden av dette sitter det et annet lokk som skjuler SIM-kortet.

Ladeporten og SIM-kortet skjuler seg bart luker på baksiden. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Funksjoner og bruk

Grensesnittet levner heller ingen tvil om at Xplora 3S er ment for barn, og du får servert en rekke fargerike ikoner som tydelig representerer funksjoner som ringing, meldinger, alarm, kamera osv. Knappen på siden aktiverer skjermen, og resten av betjeningen foregår via berøring.

Det skal sies at skjermen er ganske liten, men det problemet blir selvfølgelig av mindre betydning for barn med små fingre og godt syn. Menyen er i hvert fall enkel å forstå, med store og selvforklarende knapper og lite tekst.

De store og fargerike symbolene er selvforklarende. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Ved siden av å ringe til forhåndsbestemte kontakter, er det også mulig å sende et lite utvalg emojis og talemeldinger på opptil 15 sekunder, og ikke minst bilder tatt med det innebygde kameraet.

Sistnevnte er også enkelt å bruke, men det skal sies at bildene er av så dårlig kvalitet at det ikke kan brukes til noe som helst annet enn å raskt formidle hva barnet driver med. Vist på en større skjerm, blir de rett og slett ubrukelige.

Brukergrensesnittet er veldig enkelt og oversiktlig. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Foreldre-appen

Det aller meste styres imidlertid fra den nevnte appen, og den lar deg som forelder holde full kontroll på hva klokka brukes til. Her legger du inn telefonnumrene det blir mulig å ringe til, og det er også her du sender og mottar meldinger til og fra klokka.

Det er altså kun mulig å ringe til numre som er lagt inn fra før, og disse representeres ved knapper med selvvalgte navn som «Mamma», «Bestemor» osv. Det er også kun mulig å motta samtaler fra numre som er lagt inn fra før.

Det er ellers verdt å understreke at klokka ikke støtter SMS, så den kan kun motta meldinger som er sendt fra foreldre-appen. På den måten er du helt sikker på at barnet ikke kan kommunisere med noen andre enn dem du har valgt ut.

Et aspekt som selvfølgelig blir viktig med et slikt produkt er at samtalekvaliteten er god nok, og der ble vi faktisk positivt overrasket. Selv når barnet leker mens det snakker så er det fullt mulig å høre hva han eller hun sier, og lyden fra selve klokka er også klar og tydelig slik at barnet hører deg helt fint. Ringelyden er også kraftig uten å være for irriterende, og det sikrer at barnet hører at det ringer uten at det plager andre.

Ved siden av ringing er selvfølgelig muligheten til å følge med på hvor barna er, en viktig funksjon ved en slik klokke. En slik mulighet vil jo kunne gi økt trygghet når barna er ute av huset, men mange vil nok samtidig synes at slik overvåking ikke er helt greit. Hva du tenker om det får være opptil deg, men vi kan i hvert fall konkludere med at det fungerer ganske bra.

Ikke minst er det et spørsmål om personvern når det kommer til lagring av data, og Xplora har faktisk tidligere fått kritikk nettopp fordi det har vært avdekket at de ikke sikret brukernes data godt nok. Disse problemene skal imidlertid ha blitt utbedret, noe du kan lese mer om her.

Kartet i appen viser deg hvor klokken befinner seg. (Foto: Xplora) (Image credit: Xplora)

I appen får du opp et kart basert på Google Maps, og der kan du til enhver tid følge med på hvor barnet befinner seg.

Du kan også sette opp såkalte «Trygge soner». Appen gjør ikke en spesielt god jobb med å forklare hva dette er, men etter litt leting kom vi frem til at denne funksjonen gjør det mulig å få varsel når barnet ankommer eller forlater bestemte steder.

Velger du å opprette «hjemme» som en trygg sone, vil du altså få varsel på telefonen når barnet har kommet hjem fra skolen.

Xplora 3S kan også settes i såkalt skolemodus, der det kun er mulig å motta varsling om anrop, meldinger og alarmer med vibrering, mens alle andre funksjoner er deaktivert. Denne skolemodusen kan automatisk aktiveres på bestemte tidspunkter, og standardinnstillingen er vanlig skoletid fra 8 til 16 på hverdager.

Utover det kan du også sette opp alarmer som påminnelser eller til vekking.

Batterilevetiden er oppgitt til 60 timers standby, noe som godt kan stemme teoretisk. Vår opplevelse ved praktisk bruk var imidlertid at det var nødvendig å lade klokken stort sett annenhver natt, og det kan nok være like greit å gjøre det til en vane å lade den hver natt så du slipper at den går tom for strøm.

Kameraet er ikke noe å skryte av. (Foto: Truls Steinung) (Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Det kan virke som barn får sin første mobiltelefon i tidligere alder enn noen gang før, og det kan ha sine fordeler. Det er jo veldig kjekt å ha mulighet til å komme i kontakt med dem når som helst, og det gir dem mulighet til å holde kontakt med venner og og styre mer av hverdagen selv.

Samtidig bringer det med seg problemer med sosiale medier, upassende innhold på nett og overdreven bruk.

Tanken bak Xplora 3S ser ut til å være å gi deg og barnet ditt tilgang til fordelene med en mobiltelefon, og samtidig unngå alle de negative sidene. Dette må vi kunne si at de i stor grad har lykkes med.

Xplora 3S er enkel å bruke, den har smarte løsninger som sikrer at barnet kun kan kommunisere med dem du velger ut, den er robust, og den gir deg tryggheten som følger med å vite hvor barnet ditt er.

Det er ikke til å stikke under en stol at skjermen er av relativt lav kvalitet, kameraet er så vidt brukbart til det det er ment for, og fargevalgene rosa og blå er mildt sagt skuffende, men utover det så holder denne mobiltelefonklokka det aller mest av det den lover.