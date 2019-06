Test: Jabra Elite 85h trådløse hodetelefoner

Danske Jabra kan dette med lyd, blant annet i kraft av deres mangeårige forbindelse til høreapparatindustrien, og de har nylig også vist tenner gjennom å lansere kritikerroste helt trådløse ørepropper som utfordrer Apples.

Nå tar de også opp kampen i markedet for støydempende hodetelefoner, der Sony og Bose for tiden fører an med deres WH-1000XM3 og QC35, med nylig lanserte Jabra Elite 85h.

Bilde: TechRadar (Image: © Mikael Hansen)

Jabra Elite 85h pris og tilgjengelighet

Pris: 2990 kroner

Jabra Elite 85h ble avduket under CES 2019, og kom i butikkene i mai 2019.

De er et par hundre kroner billigere enn WH-1000XM3 fra Sony, og et par hundre kroner dyrere enn Bose QC35. De plasserer seg altså omtrent på linje med de beste modellene i markedet.

Design

Smart foldefunksjon som skrur dem av og på

Fysiske knapper på høyre kopp

Knapp til stemmeassistenter

Støv- og vannavvisende

Jabra Elite 85h er svært velkonstruerte, og til tross for de store koppene er de gode å ha på. Med sine 296g er de blant de tyngre hodetelefonene på markedet.

Du får rikelig med polstring i bøylen, og putene på hver side er passe tykke og bløte. I og med at de sitter ganske tett på ørene kan de bli litt varme ved lengre tids bruk, men det er ikke å regne som et stort problem. I motsetning til modellene fra Sony og Bose er yttersiden kledd med stoff, noe som gir et annerledes men likevel flott utseende.

Selve konstruksjonen er solid og det er tydelig at Jabra har tenkt seg om når de designet dem. Ifølge produsenten har de innvendige komponentene fått et eget nanobelegg, og det loves 2 års garanti mot skader fra vann og støv.

Måten man skruer dem på er rett og slett genial. Hodetelefonene er nemlig ikke utstyrt med av/på-knapp, og de skrur seg i stedet på når du folder dem ut. På samme måte slår de seg av når du folder dem sammen igjen. I tillegg har de også en innebygget sensor som gjør at musikken automatisk pauses når du plasserer hodetelefonene rundt halsen. Det er utrolig smart, og bidrar også til å spare strøm.

Bilde: TechRadar (Image: © Mikael Hansen)

Jabra Elite 85h fås i de tre fargene sort, blå og beige.

Musikken styres med knapper på den ene koppen. Der finner du også en knapp til digitale stemmeassistenter som Siri, Alexa og Google Assistant. På den andre koppen sitter det en knapp som slår støydempingen av og på. Disse knappene er veldig små, og det kan være vanskelig å finne dem mens man har hodetelefonene på hodet.

Under knappene på høyre kopp sitter det en kontakt der man kan plugge inn kabel når man ønsker det, og en USB-port til opplading. I det medfølgende etuiet som er ganske stort, ligger det en lydkabel, en flyadapter og en ganske kort USB-kabel.

Ydelse

Glimrende støydemping

Hear Through-innstilling

Digitale stemmeassistenter

Fin lydkvalitet ved samtaler

Litt tung lyd og mellomtonen er mangelfull

Når man lanserer et par støydempende hodetelefoner i samme prisklasse som de ledende på markedet, så må man også forvente å bli sammenlignet direkte opp mot dem. Og selv om det er vanskelig å sette nøyaktige tall på hvor mye bedre eller dårligere Elite 85h demper støy enn Sony WH-1000XM3, kan vi konstatere at Sony fortsatt leder an.

Om man ikke har de to modellene foran seg og kan veksle frem og tilbake, vil man nok likevel være rimelig fornøyd med hva Elite 85h leverer. Jeg hadde dem selv med på et par lengre flyturer, og opplevde at de lett kunne drepe støyen fra både flymotorer og gråtende babyer.

Jabra Elite 85h fungerer med Jabras egenutviklede Sound+-app. Her kan du slå på funksjonen «SmartSound», som gjør at hodetelefonene automatisk tilpasser støydempingen til omgivelsene. Det er en smart funksjon som for eksempel gjør det lettere å høre tale når du blir oppringt. Vi må for øvrig også trekke frem samtalelyden som spesielt god. Jeg har ofte fått høre at lyden er hul og dårlig når jeg har brukt Beoplay- og Sony-hodetelefoner, men med Elite 85h hadde verken jeg eller motparten problemer med å høre hva som ble sagt.

Som på de fleste nyere støydempende hodetelefoner, finner du også her en Hear Through-funksjon. Denne er spesielt praktisk når du beveger deg rundt i trafikken, og har behov for å høre hva som skjer rundt deg.

Bilde: TechRadar (Image: © Mikael Hansen)

Vi må naturligvis også innom lydkvaliteten til musikkbruk, da dette vanligvis er det slike hodetelefoner brukes til. Her faller Jabra dessverre litt gjennom, og spesielt hvis man som meg har lyttet til bedre hodetelefoner og vet hvordan min musikk kan låte. Med standardinnstillingen er lydprofilen til Jabra Elite 85h en anelse flat, og jeg var rask til å gå inn i appen og justere equalizeren, men jeg ble aldri helt fornøyd.

Uansett hvilken av de seks forhåndsinnstillingene jeg velger, savner jeg litt klarhet og detaljer i mellomtonen. Bassen kan skrus kraftig opp, men den blir aldri helt stram og ender i stedet med å gjøre lyden grøtete, noe som også påvirker de høyere frekvensene. Akkurat som med støydempingen vil nok de færreste være plaget av dette også, men hvis du har mulighet bør du prøve å lytte til Sonys 1000XM3 eller Beoplay H9 for å høre forskjellen. I og med at Jabra Elite 85h koster det samme som Sonys hodetelefoner, blir dette dessverre noe som påvirker karakteren negativt.

Batterilevetid

36 timers batterilevetid

5 timers batteri fra 15 minutters opplading

Slås av når du folder dem sammen

Jabra skryter av imponerende 36 timer batterilevetid fra deres Elite 85h. Dette er vel og merke med ANC avskrudd, noe som normalt tærer mye på batteriet. I praksis er vi altså ikke helt opp i 36 timer, men i likhet med Sonys modell holder de fint til 30 timers lytting, noe som holder til å krysse atlanteren og returnere igjen uten å lade. Har kan Bose absolutt ikke holde følge.

Skulle du likevel nærme deg tom, har Elite 85h også en quick charge-funksjon som gir deg hele 5 timer på bare et kvarters lading. Dette har vi naturligvis testet, og det viser seg at det stemmer.

Bilde: TechRadar (Image: © Mikael Hansen)

Konklusjon

Jabra Elite 85h er på mange måter et glimrende par støydempende hodetelefoner, som sikkert kommer til å stjele kunder fra både Bose og Sony. De er velkonstruerte, de er behagelige å ha på, de spiller ganske godt, de har fin støyreduksjon og batterilevetiden imponerer.

Når de likevel ikke får toppkarakter, skyldes det at de ikke helt når opp til Sonys lydkvalitet og støydemping. Hadde prisen vært litt lavere hadde saken vært en annen, men når de koster omtrent det samme som Sonys WH-1000XM3 må vi også bedømme dem på samme grunnlag.

Vil du ha noe enda billigere, kan du også fint vurdere Bose QC35 II, som kanskje ikke har den samme lydkvaliteten, men som til gjengjeld er kjent som en skikkelig støydreper.