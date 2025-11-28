Sony har lansert verdens største 200 MP-sensor for telefonkameraer – her er telefonene som kan få det

Sony har avduket en ny 200 MP-sensor for mobilkameraer

Med en størrelse på 1/1,12 tommer sies det å være verdens største 200 MP-sensor for telefoner

Den ventes å først bli brukt i telefoner fra Oppo og Vivo.

Sony har nå avduket en ny 200 MP-sensor for mobilkameraer. Med en størrelse på 1/1,12 tommer sies den å være verdens største 200 MP-sensor for telefoner.

Vi sier «sies» fordi Sonys egen pressemelding ikke eksplisitt fremsetter den påstanden, men den pålitelige tipseren @sondesix har hevdet dette på X.

Uansett er det en kraftig sensor. Spesifikasjonene inkluderer 0,7 µm-piksler, opptil 4x zoom via beskjæring i sensoren og innebygd AI for raskere bildebehandling og bedre detaljgjengivelse i både bilder og video.

Sony introduces the new LYTIA LYT-901 image sensor, its first camera sensor with a 200 MP resolution.It is currently the world's largest 200 MP sensor, with a 1/1.12" size.LYT-901 specs:• 0.7 µm pixel size• Quad Quad Bayer Coding (QQBC) + AI learning-based remosaicing•… pic.twitter.com/aWnjRTv3EONovember 27, 2025

Vivo og Oppo kan bli først

Dette høres ut som et svært imponerende kamera, men det store spørsmålet er hvilke telefoner som faktisk vil bli utstyrt med det.

Ingenting er bekreftet ennå, men ifølge @sondesix vil både Vivo X300 Ultra og Oppo Find X9 Ultra bruke sensoren.

Vi har også hørt fra den kjente tipseren @UniverseIce at telefoner fra Xiaomi og Honor kan få det. Ingen spesifikke modeller er nevnt, men vi venter at det vil være begrenset til flaggskip – for eksempel kan det være Xiaomi 17 Pro Max. Samtidig har tidligere rykter ikke nevnt denne sensoren der, så det er ikke noe man kan ta for gitt.

Good News:Sony has officially launched its new 200MP sensor LYTIA 901 featuring a 1/1.12" large format, 0.7 µm pixels, the Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) array, and flagship-grade technologies such as DCG-HDR, Fine 12-bit ADC, and HF-HDR. At the same time, OmniVision has… pic.twitter.com/zD41tTqy9RNovember 27, 2025

Alt tyder på at kinesiske produsenter blir de viktigste brukerne av Sonys nye sensor. @UniverseIce legger også til at Samsung ikke vil bruke den – i hvert fall ikke i overskuelig fremtid. Så ikke forvent å se den i Samsung Galaxy S26 Ultra eller engang Samsung Galaxy S27 Ultra.

Vi tviler også på at noen iPhone vil få denne sensoren, siden Apple av en eller annen grunn ser ut til å foretrekke alternativer med færre megapiksler.

Vi vil sannsynligvis se hva kameraet faktisk er i stand til i mars, når det ryktes at Vivo X300 Ultra skal lanseres, sannsynligvis i utgangspunktet bare i Kina. I april kan det da være på tide at Oppo Find X9 Ultra dukker opp utstyrt med sensoren.