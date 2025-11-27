Sony har lanserat världens största 200 MP-sensor för telefonkameror – här är mobilerna som kan få den

Sony har presenterat en ny 200 MP-sensor för mobilkameror

Med en storlek på 1/1,12 tum uppges den vara världens största 200 MP-sensor för telefoner

Den väntas först användas i telefoner från Oppo och Vivo

Sony har nu presenterat en ny 200 MP-sensor för mobilkameror. Med en storlek på 1/1,12 tum uppges den vara världens största 200 MP-sensor för telefoner.

Vi säger ”uppges” eftersom Sonys eget pressmeddelande inte uttryckligen gör det påståendet, men den pålitliga läckan @sondesix har hävdat detta på X.

Oavsett är det en rejäl sensor. Specifikationerna inkluderar 0,7 µm-pixlar, upp till 4× zoom via beskärning i sensorn och inbyggd AI för snabbare bildbehandling och bättre återgivning av detaljer i både bilder och video.

Sony introduces the new LYTIA LYT-901 image sensor, its first camera sensor with a 200 MP resolution.It is currently the world's largest 200 MP sensor, with a 1/1.12" size.LYT-901 specs:• 0.7 µm pixel size• Quad Quad Bayer Coding (QQBC) + AI learning-based remosaicing•… pic.twitter.com/aWnjRTv3EONovember 27, 2025

Vivo och Oppo kan bli först

Det här låter som en mycket imponerande kamera, men den stora frågan är vilka telefoner som faktiskt kommer att utrustas med den.

Hittills finns ingenting bekräftat, men enligt @sondesix ska både Vivo X300 Ultra och Oppo Find X9 Ultra använda sensorn.

Vi har även hört från den välkända läckan @UniverseIce att telefoner från Xiaomi och Honor kan komma att få den. Inga specifika modeller nämns, men vi räknar med att den i så fall blir begränsad till flaggskepp – exempelvis skulle det kunna handla om Xiaomi 17 Pro Max. Samtidigt har tidigare rykten inte nämnt denna sensor där, så det är inget man ska ta för givet.

Good News:Sony has officially launched its new 200MP sensor LYTIA 901 featuring a 1/1.12" large format, 0.7 µm pixels, the Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) array, and flagship-grade technologies such as DCG-HDR, Fine 12-bit ADC, and HF-HDR. At the same time, OmniVision has… pic.twitter.com/zD41tTqy9RNovember 27, 2025

Allt pekar alltså mot att kinesiska tillverkare blir de som främst anammar Sonys nya sensor. @UniverseIce tillägger dessutom att Samsung inte kommer att använda den – åtminstone inte inom överskådlig tid. Räkna därför inte med att se den i Samsung Galaxy S26 Ultra eller ens Samsung Galaxy S27 Ultra.

Vi tvivlar även på att någon iPhone kommer att få denna sensor, eftersom Apple av någon anledning verkar föredra alternativ med lägre megapixelantal.

Vi lär få se vad kameran faktiskt går för i mars, då Vivo X300 Ultra enligt rykten ska lanseras, sannolikt till en början endast i Kina. I april kan det sedan bli dags för Oppo Find X9 Ultra att dyka upp utrustad med sensorn.