Samsungs nye Galaxy Buds4 og Buds4 Pro er offisielle – jeg har testet dem og tro meg, det er bare Pro-modellen du burde vurdere

Samsung har nettopp annonsert to nye par ørepropper: Galaxy Buds4 og Galaxy Buds4 Pro. Jeg fikk sjansen til å lytte til begge før lanseringen, og basert på mine tidlige tester er det bare én modell som er verdt å kjøpe hvis du har en Samsung-telefon – dessverre er det den dyrere Pro-versjonen.

Samsung lover store oppgraderinger for både Buds4 og Buds4 Pro. Takket være «over 10 000 simuleringer» og mer enn en million datapunkter om øreform, sier Samsung at begge er mer komfortable og passer bedre enn tidligere modeller, og jeg er tilbøyelig til å være enig.

I mine tester passer de mer åpne Buds (dvs. Buds4) bra, men jeg synes Buds4 Pro, med øreproppene som fyller øregangen, er sikrere.

Den sikrere passformen er nyttig for øreproppenes nye funksjon: hodebevegelser. Den er litt grunnleggende ved lansering, men fortsatt nyttig når den er aktivert – du kan nikke for å svare på anrop eller riste på hodet for å avvise dem, eller svare ja eller nei på et AI-spørsmål uten ord. Det fungerte bra da jeg testet det, og registrerte virkelige bevegelser mens jeg ignorerte andre hodebevegelser.

Du får også et nytt metalldesign på stilkene som føles elegant og sofistikert, samtidig som det visuelt er annerledes enn Apples AirPods-design som mange konkurrenter ser ut til å kopiere (med vilje eller ikke). Jeg var ikke spesielt glad i Buds3s futuristiske LED-estetikk, så jeg er glad for at den er borte.

Når det gjelder farge, kommer begge modellene i hvitt eller svart, men Pro-versjonen får også en tredje, Samsung nettbutikk-eksklusiv rosa variant som er diskré, men stilig i virkeligheten.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Mer bass i Buds Pro

Men nok om design – la oss snakke om lyd, den viktigste funksjonen.

Begge modellene støtter 24-bit/96kHz HiFi-lyd hvis du har en premium Galaxy-telefon (S- og Z-serien), samt forbedret støydemping.

Takket være AI-funksjoner er den adaptive profilen bedre til å vite når den skal blokkere ut lyder som flystøy og byggearbeid, og når den skal slippe inn sirener eller tale. Samtidig kan det være frustrerende når jeg synger med på musikken, og støydempingen deretter slipper inn lyd.

Buds4 Pro har imidlertid fått ytterligere lydjusteringer, og det er tydelig merkbart. Takket være en 20 % større bass og en dedikert diskant, er det en fyldigere lyd som den vanlige Buds4 rett og slett ikke kan matche.

Musikk høres fyldigere ut med mer presise diskanter og en kraftig (men ikke overveldende) bass som runder av det hele. Selv i bassforsterkningsmodus kan Buds4 høres litt tynn ut til sammenligning.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Med støydemping aktivert blokkerte Buds4 Pro effektivt ute omverdenen. Da jeg testet dem for vår Samsung Unpacked-podkastepisode, måtte folk vinke i ansiktet mitt for å få oppmerksomheten min.

Buds4 var ikke dårlige, men ved siden av Buds4 Pro var både lyd og isolasjon klart dårligere, og jeg ønsket meg mer fra Samsungs billigere modell.

Når vi snakker om å ønske meg mer, er batteritiden den samme som Samsung oppga for Buds3: fem timer med ANC aktivert for Buds4 og seks timer for Buds4 Pro. Ladeetuiet gir omtrent 24 timer ekstra bruk. Som en som liker å lytte i timevis, skulle jeg gjerne sett lengre batteritid, men det er grenser for hvor mye strøm du kan presse inn i så små ørepropper.

Vi skal gjøre en full anmeldelse av Samsung Galaxy Buds4 og Buds4 Pro, men min tidlige konklusjon er denne: kjøp Buds4 Pro – eller vent og spar til du kan. Buds4 er grei, men bare grei. Buds4 Pro er en mye bedre partner til Samsung-telefonen din.