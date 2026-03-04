Samsungs nye Galaxy Buds4 og Buds4 Pro er nu lanceret — Pro-modellen er den, du bør overveje

Samsung har netop lanceret to nye par øretelefoner: Galaxy Buds4 og Galaxy Buds4 Pro. Jeg har haft mulighed for at lytte til begge modeller inden lanceringen, og baseret på mine indledende tests er der kun én model, du bør overveje at købe, hvis du har en Samsung-telefon – desværre er det den dyrere Pro-version.

Samsung lover store opgraderinger til både Buds4 og Buds4 Pro. Takket være »over 10.000 simuleringer« og mere end en million datapunkter om øreform, siger Samsung, at begge er mere komfortable og passer bedre end tidligere modeller, og jeg er tilbøjelig til at være enig.

I mine tests passer de mere åbne Buds (dvs. Buds4) godt, men jeg synes, at Buds4 Pro med deres ørepropper, der fylder øregangen, sidder mere sikkert.

Den mere sikre pasform er praktisk for hovedtelefonernes nye funktion: sporing af hovedbevægelser. Det er nyttigt, når det aktiveres – du kan nikke for at besvare opkald eller ryste på hovedet for at afvise dem eller svare ja eller nej på et AI-spørgsmål uden ord. Det fungerede godt, da jeg testede det, idet det registrerede reelle bevægelser og ignorerede andre hovedbevægelser.

Du får også et nyt metaldesign på høretelefonerne, og det føles stilfuldt og sofistikeret, samtidig med at det visuelt adskiller sig fra Apples AirPods-design, som mange konkurrenter synes at kopiere (bevidst eller ej). Jeg var ikke særlig glad for Buds3's futuristiske LED-æstetik, så jeg er glad for, at den er væk.

Med hensyn til farve fås begge modeller i hvid eller sort, men Pro-versionen fås også i en tredje, Samsung-webshop-eksklusiv lyserød variant, der er diskret, men stilfuld i virkeligheden.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Mere bas i Buds Pro

Nok om design — lad os tale om lyd, den vigtigste funktion.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Begge modeller understøtter 24-bit/96 kHz HiFi-lyd, hvis du har en premium Galaxy-telefon (S- og Z-serien), samt forbedret støjreduktion.

Takket være AI-funktioner er den adaptive profil bedre til at vide, hvornår den skal blokere lyde som flystøj og byggearbejde, og hvornår den skal lade sirener eller tale slippe igennem. Samtidig kan det være frustrerende, når jeg synger med på musikken, og støjreduktionen lader lyden slippe igennem.

Buds4 Pro har dog fået yderligere lydjusteringer, og det kan tydeligt mærkes.

Takket være et 20 % større baselement og en dedikeret diskant er der en rigere lyd, som den almindelige Buds4 simpelthen ikke kan matche.

Musikken lyder rigere med mere præcise høje toner og en kraftig (men ikke overdreven) bas, der afrunder det hele. Selv i basforstærkningsmodus kan Buds4 lyde lidt tynd i sammenligning.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Med støjreduktion aktiveret lukker Buds4 Pro effektivt omgivelserne ude. Da jeg testede dem, var folk nødt til at vinke foran mit ansigt for at få min opmærksomhed.

Buds4 var ikke dårlige, men sammenlignet med Buds4 Pro var både lyd og støjreducering mærkbart dårligere. Batterilevetiden er den samme som Samsung angav for Buds3: fem timer med ANC aktiveret for Buds4 og seks timer for Buds4 Pro. Opladningsetuiet giver yderligere 24 timers brug. Som en, der kan lide at lytte i timevis, ville jeg gerne have set en længere batterilevetid, men der er grænser for, hvor meget energi man kan putte i så små hovedtelefoner.

Vi vil lave en komplet anmeldelse af Samsung Galaxy Buds4 og Buds4 Pro, men min foreløbige konklusion er denne: køb Buds4 Pro – eller vent og spar sammen, indtil du kan. Buds4 er okay, men så heller ikke mere. Buds4 Pro er en meget bedre partner til din Samsung-telefon.