Samsungs nya Galaxy Buds4 och Buds4 Pro är officiella — jag har testat dem och tro mig, det är bara Pro-modellen du bör överväga

Samsung har precis presenterat två nya par hörlurar: Galaxy Buds4 och Galaxy Buds4 Pro. Jag har haft möjlighet att lyssna på båda inför lanseringen, och baserat på mina tidiga tester finns det bara en modell värd att köpa om du har en Samsung-telefon — tyvärr är det den dyrare Pro-versionen.

Samsung utlovar stora uppgraderingar för både Buds4 och Buds4 Pro. Tack vare “över 10 000 simuleringar” och mer än en miljon datapunkter om öronform säger Samsung att båda sitter bekvämare och passar bättre än tidigare modeller, och jag är benägen att hålla med.

I mina tester satt de mer öppna Buds (alltså Buds4) bra, men jag tycker att Buds4 Pro, med sina örontoppar som fyller hörselgången, sitter säkrare.

Den säkrare passformen är praktisk för hörlurarnas nya funktion: huvudgester. Den är lite enkel vid lansering men ändå användbar när den aktiveras — du kan nicka för att svara på samtal eller skaka på huvudet för att avvisa dem, eller svara ja eller nej på en AI-fråga utan ord. Det fungerade bra när jag testade det och registrerade riktiga rörelser samtidigt som andra huvudrörelser ignorerades.

Du får också en ny metalldesign på stjälkarna som känns stilren och sofistikerad, samtidigt som den visuellt skiljer sig från Apples AirPods-design som många konkurrenter verkar kopiera (avsiktligt eller inte). Jag var inte särskilt förtjust i Buds3:s futuristiska LED-estetik, så jag är glad att den är borta.

Färgmässigt finns båda modellerna i vitt eller svart, men Pro-versionen får dessutom en tredje, Samsung-webbshop-exklusiv rosa variant som är diskret men snygg i verkligheten.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Mer bas i Buds Pro

Nog om design — låt oss prata ljud, den viktigaste funktionen.

Båda modellerna stöder 24-bit/96 kHz HiFi-ljud om du har en premium-Galaxy-telefon (S- och Z-serierna), samt förbättrad brusreducering.

Tack vare AI-funktioner är den adaptiva profilen bättre på att veta när den ska blockera ljud som flygplansbrus och byggarbete och när den ska släppa igenom sirener eller tal. Samtidigt kan det vara frustrerande när jag själv sjunger med i musiken och brusreduceringen då släpper igenom ljud.

Buds4 Pro har dock fått ytterligare ljudjusteringar, och det märks tydligt. Tack vare en 20 % större baselement och en dedikerad diskant finns ett fylligare ljud som vanliga Buds4 helt enkelt inte kan matcha.

Musiken låter fylligare med mer precisa höga toner och en kraftfull (men inte överdriven) bas som rundar av helheten. Även i basförstärkningsläget kan Buds4 låta lite tunna i jämförelse.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Med brusreduceringen aktiverad stängde Buds4 Pro effektivt ute omgivningen. När jag testade dem inför vårt Samsung Unpacked-poddavsnitt fick folk vifta framför ansiktet på mig för att få min uppmärksamhet.

Buds4 var inte dåliga, men bredvid Buds4 Pro var både ljud och isolering tydligt sämre och jag ville ha mer från Samsungs billigare modell.

På tal om att vilja ha mer är batteritiden densamma som Samsung angav för Buds3: fem timmar med ANC aktiverat för Buds4 och sex timmar för Buds4 Pro. Laddningsetuiet ger ytterligare cirka 24 timmars användning. Som någon som gärna lyssnar i timmar hade jag gärna sett längre batteritid, men det finns gränser för hur mycket energi man får in i så små hörlurar.

Vi kommer att göra ett fullständigt test av Samsung Galaxy Buds4 och Buds4 Pro, men min tidiga slutsats är denna: köp Buds4 Pro — eller vänta och spara tills du kan. Buds4 är okej, men just okej. Buds4 Pro är en betydligt bättre partner till din Samsung-telefon.