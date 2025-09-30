Nye lekkasjer om Samsung Galaxy Z Tri-fold hinter om viktige programvare- og kamerafunksjoner

Flere lekkasjer av Samsung Galaxy Z Tri-fold har dukket opp

Vi kan se multitasking-funksjoner og 100x kamerazoom

Telefonen ventes å bli lansert før årets utgang

Vi har tålmodig ventet på en Samsung trifold-telefon helt siden den først ble hintet om i januar, og nå som lanseringen ser ut til å nærme seg, er det stadig flere lekkasjer om hva vi kan forvente av denne flaggskipmodellen.

Nye bilder fra leakeren @TechHighest – den samme kilden som tidligere lastet opp grafikk av denne telefonen – gir oss et klarere bilde av hvordan multitasking vil bli håndtert i programvaren.

Det ser ut til at noen apper vil kunne brukes som mindre flytende vinduer oppå andre, mens overgangen mellom hovedskjermen og den ytre skjermen ser ut til å være veldig jevn. Dette betyr at du bør kunne fortsette å bruke de samme appene når du åpner og lukker telefonen.

Tatt i betraktning at det er to hengsler i stedet for ett, er det en imponerende bragd av Samsung-teamet å skape en så sømløs opplevelse. Animasjonene viser en sammenleggbar telefon med to skjermer, noe som samsvarer med tidligere rykter.

Kamera-oppgraderinger

Hello again multifold 👋We've got a bunch videos for you... 1/5🧵With the help of @evowizz pic.twitter.com/GUhI8HPx5gSeptember 26, 2025

En av de mer overraskende grafikkene antyder opptil 100x digital zoom, noe som ville plassere telefonen i samme kategori som Samsung Galaxy S25 Ultra – muligens med det samme 200 MP hovedkameraet på baksiden.

Frem til nå har kameraene på Samsungs brettbare telefoner – inkludert Galaxy Z Fold 7 – vært mye svakere enn sine vanlige motparter. Så dette kan være et stort skritt fremover når det gjelder foto- og videokvalitet.

Ytterligere animasjoner viser hvordan Samsung DeX og Galaxy AI vil fungere på den kommende trifold-modellen. Hvis Samsungs varemerkeregistreringer er noe å gå etter, ser det ut til at enheten vil bli hetende Galaxy Z Tri-fold.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Så når får vi se den? Noen rykter peker mot et lanseringsarrangement så tidlig som neste uke, selv om det kan ta en stund før telefonen er tilgjengelig for kjøp – og selv da kan den første utrullingen være begrenset til Kina og Sør-Korea.