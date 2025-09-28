Nya Samsung Galaxy Z Tri-fold-läckor antyder viktiga mjukvaru- och kamerafunktioner
Mer information har dykt upp.
- Fler läckor av Samsung Galaxy Z Tri-fold har dykt upp
- Vi kan se multitasking-funktioner och en 100x kamerazoom
- Telefonen väntas släppas innan årets slut
Vi har väntat tålmodigt på en tri-fold från Samsung ända sedan den först teasades i januari och nu när lanseringen verkar vara nära kommer det allt fler läckor kring vad vi kan förvänta oss av denna flaggskeppsmodell.
Nya bilder från läckan @TechHighest – samma källa som tidigare laddat upp grafik på denna telefon – ger oss en tydligare bild av hur multitasking kommer att hanteras i mjukvaran.
Det verkar som att vissa appar kommer kunna användas som mindre flytande fönster ovanpå andra, medan övergången mellan huvudskärmen och ytterdisplayen ser ut att vara väldigt smidig. Du ska alltså kunna fortsätta använda samma appar när du öppnar och stänger telefonen.
Med tanke på att det finns två gångjärn istället för ett är det en imponerande prestation av Samsung-teamet att skapa en så pass sömlös upplevelse. Animationerna visar en inåtvikbar telefon med två skärmar, vilket matchar tidigare rykten.
Kamera-uppgraderingar
Hello again multifold 👋We've got a bunch videos for you... 1/5🧵With the help of @evowizz pic.twitter.com/GUhI8HPx5gSeptember 26, 2025
En av de mer överraskande grafikbilderna antyder digital zoom på upp till 100x, vilket skulle placera telefonen i samma kategori som Samsung Galaxy S25 Ultra – möjligen med samma huvudkamera på 200 MP på baksidan.
Hittills har kamerorna i Samsungs vikbara telefoner – inklusive Galaxy Z Fold 7 – varit mycket svagare än standardtelefonerna. Detta kan alltså bli ett rejält kliv framåt för foto- och videokvalitén.
Ytterligare animationer visar hur Samsung DeX och Galaxy AI kommer att fungera i den kommande tri-fold-modellen. Om vi går efter Samsungs varumärkesansökningar ser det ut som att enheten kommer att kallas Galaxy Z Tri-fold.
När får vi då se den? Vissa rykten pekar på ett lanseringsevent redan nästa vecka, även om det kan dröja innan telefonen blir tillgänglig att köpa – och även då kan den initiala utrullningen vara begränsad till Kina och Sydkorea.
