Flere detaljer om Samsungs trifold-telefon har lekket ut

Flere detaljer om Samsungs tri-fold har dukket opp

Telefonen kan bli lansert senere enn Samsungs vanlige brettbare

I mellomtiden lanseres trifold-telefonen Huawei Mate XT globalt

Mens Samsung avduket Galaxy S25-serien, ga de oss også en forhåndsvisning av en kommende tri-fold-telefon uten å avsløre mange detaljer – men nye lekkasjer kan ha besvart noen av spørsmålene vi har om enheten.

Informasjon lastet opp av @PandaFlashPro og analytiker @DSCCRoss, og oppsummert av Notebookcheck, antyder at Samsungs tri-fold-enhet vil lanseres i andre halvdel av året, etter at Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 er avduket.

Disse mer kjente brettbare modellene forventes å lanseres rundt juli, omtrent et år etter Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6, noe som betyr at trifold-enheten – som ryktes å bli kalt Samsung Galaxy G Fold – skal dukke opp i løpet av de neste månedene.

De samme kildene har «bekreftet» at den kommende trifold-telefonen vil tilby 2600 nits skjermlysstyrke og 25W kablet lading, som er på nivå med Samsungs nåværende brettbare modeller. Merk imidlertid at ingenting er bekreftet før Samsung selv avslører det.

Den opprinnelige trifold-modellen

Huawei Mate XT (Image credit: Future)

Mens Samsung forbereder lanseringen av sin første trefoldbare telefon, blir Huawei Mate XT tilgjengelig globalt. Denne tri-fold modellen ble lansert i Kina i fjor, men vil snart komme i salg i flere markeder rundt om i verden.

Huawei har imidlertid ikke avslørt mange detaljer om den globale lanseringen (via Android Police). Den mest nyttige informasjonen så langt er den europeiske prisen på €3 499, som omregnet til norsk kroner er nærmere 40 000 kroner.

Ettersom Huawei fortsatt er forbudt i USA, kan vi trygt anta at Huawei Mate XT ikke vil dukke opp der – men det ser ut til at telefonen vil bli tilgjengelig for kjøp direkte i minst noen europeiske land.

Det er ennå ingen informasjon om andre produsenter som hopper på trenden med å legge til et ekstra sammenleggbart panel. Ryktene om en brettbar iPhone fortsetter å sirkulere, men Apples første forsøk på denne formfaktoren vil angivelig få én hengselfold, og ikke to.