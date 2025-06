Neste Galaxy Unpacked kan bli arrangert 9. juli ifølge en ny lekkasje

Vi forventer nye brettbare telefoner og smartklokker

Samsung har ennå ikke bekreftet noe offisielt

Vi har hørt mange rykter om Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Watch 8 – og nå ser det ut til at vi også har fått en dato for når disse produktene offisielt skal avdukes.

Ifølge den kjente tipseren @evleaks vil neste Galaxy Unpacked bli holdt onsdag 9. juli. Arrangementet starter klokken 10.00 østlig tid i USA, som tilsvarer klokken 16.00 svensk tid.

Denne datoen er ikke spesielt overraskende, siden fjorårets tilsvarende lansering – da Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 og Galaxy Watch 7 ble presentert – også ble holdt på en onsdag i juli.

Ingenting er bekreftet før Samsung selv sier det, men kilden har god historikk, og datoen er i tråd med tidligere mønstre. Arrangementet skal angivelig også strømmes på nett – og vi vil selvfølgelig dekke det i sanntid.

Dette kan Samsung vise oss

Selv om denne lekkasjen ikke inneholder noen nye detaljer om hva vi får se, har vi allerede hørt mye. Blant annet entes de nye brettbare telefonene å få forbedrede kamerasystemer og leveres med seks måneders gratis Google AI-abonnement.

Samsung har også bekreftet at kommende brettbare modeller vil bli levert med One UI 8 fra starten av, selv om de ikke har nevnt Galaxy Z Fold 7 eller Z Flip 7 ved navn – men det er i utgangspunktet åpenbart at det er disse det er snakk om.

I tillegg til disse to brettbare toppmodellene, kan det hende vi også får se Samsungs trippelbrettbare enhet i sin helhet for første gang. Det ryktes at den skal hete Samsung Galaxy G Fold. Samsung har allerede vist frem konseptet ved tidligere anledninger, men vi vet fortsatt ikke mye om spesifikasjoner eller pris.

Vi vil sannsynligvis også se årets smartklokkeoppdateringer, inkludert Galaxy Watch 8 og Galaxy Watch 8 Classic. Det er imidlertid mulig at Galaxy Watch Ultra 2 blir utsatt til neste år.