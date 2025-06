Samsung Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 kan komme med et Google AI Pro-abonnement.

Dette gir tilgang til avanserte AI-verktøy som Veo 3 Fast og Flow.

Abonnementet kan være gyldig i seks måneder.

Samsung pakker ofte diverse bonuser med kjøp av sine dyreste telefoner, og det ser ut til at Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 ikke blir noe unntak – ifølge rapporter kan de leveres med et gratis abonnement på Google AI Pro.

Dette meldes av Android Authority, som da de gjennomgikk koden i den nyeste betaversjonen av Google-appen, fant referanser til at både Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 er kvalifisert for gratis tilgang til Google AI Pro.

Google AI Pro er en abonnementstjeneste som vanligvis koster 19,99 dollar i måneden. Den gir tilgang til blant annet Veo 3 Fast, et AI-verktøy for å lage videoer fra tekst, og Flow – et AI-verktøy for filmskaping bygget med Veo 3 – som lar deg redigere, forlenge klipp og kontrollere kameraet.

Dette er noen av de mest spennende funksjonene til Google AI Pro, men abonnementet inkluderer også utvidet tilgang til andre AI-verktøy som Gemini 2.5 Pro og Deep Research i 2.5 Pro, samt 2 TB Google One-skylagring.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Seks måneder gratis?

Det er selvfølgelig ingen garanti for at Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7 faktisk vil bli levert med dette abonnementet.

Men det virker sannsynlig, ikke bare fordi dette ble oppdaget i Google-appen, men også fordi Samsung Galaxy S25-serien ble lansert med en lignende bonus.

Galaxy S25-serien ble tilbudt seks måneder med gratis tilgang til Gemini Advanced – i praksis en tidligere versjon av det som nå kalles Google AI Pro.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Så det er fullt mulig at Samsungs kommende brettbare enheter også vil komme med et seks måneders abonnement, selv om Android Authority ikke har funnet noen informasjon om varigheten ennå.

Vi får snart vite nøyaktig hva Samsung har planlagt, ettersom både Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 forventes å lanseres i første halvdel av juli.