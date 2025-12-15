Lei av Apple og Samsung? Her er fem kinesiske flaggskiptelefoner som viser hvor fremtidens mobil er på vei.

De største navnene innen telefoner har allerede lansert sine modeller for året. Samsung Galaxy S25-serien, iPhone 17-familien og Google Pixel 10-serien har alle vært ute en stund. Men til tross for det er det fortsatt mange spennende nyheter i vente, ikke minst fra kinesiske produsenter som nå begynner å rulle ut sine nyeste flaggskip.

Telefoner fra merker som Xiaomi, OnePlus og Oppo er kanskje fortsatt mindre etablerte i Vesten enn Apple og Samsung, men når det gjelder spesifikasjoner og tekniske innovasjoner, er mange av dem i den absolutte forkant. I mange tilfeller tilbyr de løsninger og funksjoner som går langt utover det vi ser i de mest solgte telefonene akkurat nå.

Nedenfor har vi samlet fem kinesiske telefoner som allerede er lansert i Kina eller nylig har blitt presentert, og som enten er på vei til flere markeder eller i det minste ser ut til å kunne bli relevante globalt. Hvis de dukker opp der du bor, kan de være verdt å følge med på.

1. OnePlus 15

OnePlus 15 (Image credit: OnePlus)

OnePlus 15 er sannsynligvis det største navnet på listen, ikke minst fordi OnePlus har hatt stor suksess i flere markeder globalt. Telefonen ble først avduket i Kina for en global lansering litt senere på året. Blant annet er den utstyrt med et uvanlig stort batteri på 7300 mAh, med støtte for 120 W kablet lading og 50 W trådløs lading.

Det er en betydelig høyere batterikapasitet enn de fleste flaggskip tilbyr i dag, hvor rundt 5000 mAh fortsatt er normen, og ladehastighetene er også klart over gjennomsnittet.

OnePlus 15 har også en oppdateringsfrekvens på 165 Hz, som er høyere enn den etablerte flaggskipstandarden på 120 Hz. Under panseret sitter Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikken, som plasserer telefonen blant de absolutt kraftigste modellene fra 2025.

Med et 50 MP trippelkameraoppsett og et kraftig dampkammer for effektiv kjøling, leverer OnePlus 15 sterk ytelse på de fleste områder. Etter den globale lanseringen ser det ut til at OnePlus 15 blir nok et tungvekterflaggskip for selskapet.

2. Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro (Image credit: Jamie Richards / Future)

Oppo Find X9-serien har nå hatt sin globale lansering etter først å ha blitt presentert i Kina, noe som betyr at telefonene gradvis bør bli tilgjengelige utenfor det kinesiske markedet, og den er nå tilgjengelig i Norge. Spesielt Oppo Find X9 Pro er en modell som skiller seg ut og fortjener ekstra oppmerksomhet.

Blant høydepunktene er et 7500 mAh batteri med støtte for 80 W kablet lading og 55 W trådløs lading, samt en 6,78-tommers AMOLED-skjerm med en oppløsning på 1272 × 2772 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Kameraoppsettet er kanskje den mest interessante funksjonen. Oppo Find X9 Pro er utstyrt med et 50 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera og et ekstremt høyoppløselig 200 MP teleobjektiv med 3× optisk zoom. Kamerasystemet kan også utvides med et avtakbart zoomobjektiv, noe som gjør det mulig å ta bilder tilsvarende opptil 920 mm brennvidde – betydelig mer enn de fleste telefoner klarer i dag.

Andre spesifikasjoner inkluderer MediaTek Dimensity 9500-brikken og opptil 16 GB RAM, noe som gjør at Oppo Find X9 Pro enkelt plasserer seg i toppsjiktet når det gjelder ytelse.

3. Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro og Pro Max. (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 17-serien er nå lansert i Kina, men en global lansering har ennå ikke funnet sted. Alt tyder imidlertid på at Xiaomi tar i det minste deler av serien internasjonalt tidlig neste år, selv om det fortsatt er uklart nøyaktig hvilke modeller som vil bli tilgjengelige utenfor Kina. Vi håper spesielt at Xiaomi 17 Pro og Xiaomi 17 Pro Max vil få en global lansering, ettersom de er to av de mest interessante flaggskiptelefonene vi har sett fra Xiaomi på lenge.

Den mest iøynefallende nye funksjonen er den lille sekundære skjermen på baksiden, som kan brukes til å ramme inn selfier, vise varsler og widgeter, eller rett og slett fungere som en liten bilderamme. Det er ikke en helt ny idé – Xiaomi eksperimenterte med noe lignende for noen år siden – men det er akkurat den typen uvanlig designvalg som sjelden dukker opp fra de største produsentene i disse dager.

I tillegg til dette er Xiaomi 17 Pro-modellene utstyrt med Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikken, opptil 16 GB RAM, AMOLED-skjermer med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og tre 50 MP-kameraer, supplert av et 50 MP selfiekamera. Forskjellene mellom modellene gjelder hovedsakelig skjermstørrelse og batteri.

Pro-modellen har en 6,3-tommers hovedskjerm og en 2,7-tommers sekundærskjerm, mens Pro Max går opp til henholdsvis 6,9 tommer og 2,9 tommer. Batterikapasiteten varierer også betydelig: Pro-modellen har et kraftig batteri på 6300 mAh, mens Pro Max går enda lenger med hele 7500 mAh.

4. ZTE Nubia Z80 Ultra

ZTE Nubia Z80 Ultra (Image credit: ZTE)

ZTE Nubia Z80 Ultra er en annen telefon som allerede er lansert i Kina, og den globale lanseringen fant sted tidlig i november. Dette betyr at modellen nå er tilgjengelig i flere markeder, og at vi har et klarere bilde av hva den faktisk tilbyr i praksis. Den er imidlertid ikke tilgjengelig i Norge i skrivende stund.

Dette er en telefon som skiller seg ut ved første øyekast, takket være en kameramodul som nesten ser ut som om ZTE har montert et kompaktkamera på baksiden. Det er et uttrykk som skiller seg ut fra mengden og får Z80 Ultra til å føles mer som et dedikert kameraverktøy enn en tradisjonell flaggskiptelefon.

Dette kan få ZTE Nubia Z80 Ultra til å høres mer klumpete ut enn den faktisk er, med en tykkelse på 8,6 mm, og vi mener det som et kompliment. Designet er tydelig annerledes sammenlignet med de fleste andre telefoner på markedet, og for de som virkelig vil skille seg ut, er den også tilgjengelig i en spektakulær finish inspirert av det klassiske maleriet Stjernenatt.

Kameramodulen huser et 50 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera og et 64 MP telefotokamera med en tilsvarende brennvidde på 85 mm. Kameraopplevelsen kan også utvides ytterligere med et separat kamerasett, som inkluderer et kameragrep og muligheten til å montere et større objektiv for de som ønsker å ta mobilfotograferingen sin enda lenger.

Andre høydepunkter inkluderer et selfiekamera plassert under skjermen, noe som betyr at den 6,85-tommers AMOLED-skjermen er helt fri for hull og utskjæringer. Skjermen har også en høy oppdateringsfrekvens på 144 Hz, noe som bidrar til en svært responsiv brukeropplevelse.

Det er også et stort batteri på 7200 mAh med støtte for 90 W kablet lading og 80 W trådløs lading, sammen med Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikken og opptil 16 GB RAM. Totalt sett er ZTE Nubia Z80 Ultra en telefon som ikke bare skiller seg ut visuelt, men som også matcher eller overgår mange av de største navnene når det gjelder ren maskinvare.

5. Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro (Image credit: Future / Luke Baker)

Vivo X300 Pro ble kanskje ikke like bredt tilgjengelig som flere av modellene ovenfor, men den er nå lansert i Europa etter presentasjonen i slutten av oktober, selv om tilgjengeligheten fortsatt varierer mellom ulike markeder. Dessverre er tilgjengeligheten i Norge i skrivende stund meget begrenset.

Siden telefonen allerede er presentert i Kina og nå er tilgjengelig i utvalgte europeiske markeder, vet vi nøyaktig hva den tilbyr. Den leveres med en 6,78-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, både IP68- og IP69-klassifisering, noe som betyr at den tåler både nedsenking i vann og høytrykksspyling, samt en kraftig MediaTek Dimensity 9500-brikke sammen med opptil 16 GB RAM.

Kameraoppsettet er fortsatt et av høydepunktene. Her får vi et 50 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera og et 200 MP telefotokamera med 3,5x optisk zoom, supplert av et 50 MP selfiekamera på forsiden.

Batteriet er vurdert til 6510 mAh, selv om noen regioner selger en variant med lavere kapasitet på 5440 mAh. Lading skjer via 90 W kablet og 40 W trådløst, noe som plasserer den i samme liga som flere av premiumkonkurrentene.

Dette er kanskje ikke den mest iøynefallende telefonen på denne listen når det gjelder design eller nye ideer, men når det gjelder spesifikasjoner matcher eller overgår den fortsatt mange av de største navnene på markedet. Som flere andre modeller i samlingen støtter den også et såkalt Photographer Kit, som lar deg feste et gripetui med et innebygd batteri og et Zeiss-teleobjektiv for de som ønsker å ta mobilfotografering et skritt videre.