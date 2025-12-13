Trött på Apple och Samsung? Här är fem kinesiska flaggskeppstelefoner som visar vart mobilframtiden är på väg

De största namnen inom telefoner har vid det här laget redan lanserat sina modeller för året. Samsung Galaxy S25-serien, iPhone 17-familjen och Google Pixel 10-sortimentet har alla funnits ute ett bra tag. Men trots det finns det fortfarande gott om spännande nyheter kvar, inte minst från kinesiska tillverkare som nu börjar rulla ut sina senaste flaggskepp.

Telefoner från varumärken som Xiaomi, OnePlus och Oppo är kanske fortfarande mindre etablerade i väst än Apple och Samsung, men sett till specifikationer och tekniska innovationer ligger många av dem i absolut framkant. I flera fall erbjuder de lösningar och funktioner som går betydligt längre än vad vi ser hos de mest sålda telefonerna just nu.

Nedan har vi samlat fem kinesiska telefoner som redan har lanserats i Kina eller nyligen presenterats, och som antingen är på väg till fler marknader eller åtminstone ser ut att kunna bli aktuella globalt. Om de dyker upp där du bor kan de vara väl värda att hålla ögonen på.

1. OnePlus 15

OnePlus 15 (Image credit: OnePlus)

OnePlus 15 är förmodligen det största namnet på listan, inte minst eftersom OnePlus haft stora framgångar på flera marknader globalt. Telefonen presenterades först i Kina för en global lansering lite senare under året. Bland annat är den utrustad med ett ovanligt stort batteri på 7 300 mAh, med stöd för 120 W trådbunden laddning och 50 W trådlös laddning.

Det är en markant högre batterikapacitet än vad de flesta flaggskepp erbjuder i dag, där runt 5 000 mAh fortfarande är norm, och även laddningshastigheterna ligger klart över genomsnittet.

OnePlus 15 har dessutom en uppdateringsfrekvens på 165 Hz, vilket är högre än den etablerade flaggskeppsstandarden på 120 Hz. Under huven sitter Snapdragon 8 Elite Gen 5-chippet, vilket placerar telefonen bland de absolut kraftfullaste modellerna från 2025.

Med en trippelkamerauppsättning på 50 MP och en rejäl ångkammare för effektiv kylning levererar OnePlus 15 stark prestanda på de flesta områden. Efter sin globala lansering ser OnePlus 15 ut att bli ännu ett tungt flaggskepp för företaget.

2. Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro (Image credit: Jamie Richards / Future)

Oppo Find X9-serien har nu fått sin globala lansering efter att först ha presenterats i Kina, vilket innebär att telefonerna successivt bör finnas tillgängliga även utanför den kinesiska marknaden och den finns nu tillgänglig i Sverige. Särskilt Oppo Find X9 Pro är en modell som sticker ut och förtjänar extra uppmärksamhet.

Bland höjdpunkterna finns ett batteri på 7 500 mAh med stöd för 80 W trådbunden laddning och 55 W trådlös laddning, samt en 6,78-tums AMOLED-skärm med upplösningen 1 272 × 2 772 och 120 Hz uppdateringsfrekvens.

Kamerauppsättningen är kanske det mest intressanta inslaget. Oppo Find X9 Pro är utrustad med en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 50 MP och ett extremt högupplöst teleobjektiv på 200 MP med 3× optisk zoom. Kamerasystemet kan dessutom byggas ut med ett avtagbart zoomobjektiv, vilket gör det möjligt att ta bilder motsvarande upp till 920 mm brännvidd – betydligt mer än vad de flesta telefoner klarar av i dag.

Övriga specifikationer inkluderar MediaTek Dimensity 9500-chippet och upp till 16 GB RAM, vilket gör att Oppo Find X9 Pro utan problem placerar sig i toppskiktet när det gäller prestanda.

3. Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro och Pro Max. (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 17-serien är nu lanserad i Kina, men någon global lansering har ännu inte ägt rum. Allt pekar dock på att Xiaomi kommer att ta minst delar av serien internationellt i början av nästa år, även om det fortfarande är oklart exakt vilka modeller som då blir tillgängliga utanför Kina. Vi hoppas framför allt att Xiaomi 17 Pro och Xiaomi 17 Pro Max får en global lansering, eftersom det är två av de mest intressanta flaggskeppstelefonerna vi sett från Xiaomi på länge.

Den mest iögonfallande nyheten är den lilla sekundära skärmen på baksidan, som kan användas för att rama in selfies, visa notiser och widgets eller helt enkelt fungera som en liten bildram. Det är visserligen ingen helt ny idé – Xiaomi experimenterade med något liknande för några år sedan – men det är precis den typen av ovanliga designval som sällan dyker upp hos de största tillverkarna i dag.

Utöver detta är Xiaomi 17 Pro-modellerna utrustade med Snapdragon 8 Elite Gen 5-chippet, upp till 16 GB RAM, AMOLED-skärmar med 120 Hz uppdateringsfrekvens samt tre kameror på 50 MP, kompletterade av en selfiekamera på 50 MP.

Skillnaderna mellan modellerna handlar främst om skärmstorlek och batteri. Pro-modellen har en huvudskärm på 6,3 tum och en sekundär skärm på 2,7 tum, medan Pro Max kliver upp till 6,9 tum respektive 2,9 tum. Batterikapaciteten skiljer sig också markant: Pro-modellen har ett rejält batteri på 6 300 mAh, medan Pro Max tar det ännu längre med hela 7 500 mAh.

4. ZTE Nubia Z80 Ultra

ZTE Nubia Z80 Ultra (Image credit: ZTE)

ZTE Nubia Z80 Ultra är ytterligare en telefon som redan har lanserats i Kina, och den globala lanseringen ägde rum i början av november. Det innebär att modellen nu finns tillgänglig på fler marknader och att vi har en tydligare bild av vad den faktiskt erbjuder i praktiken. Den finns dock inte tillgänglig i Sverige i skrivande stund.

Det här är en telefon som sticker ut redan vid första anblicken, tack vare en kameramodul som nästan ser ut som om ZTE har monterat en kompaktkamera på baksidan. Det är ett uttryck som skiljer sig rejält från mängden och som gör att Z80 Ultra känns mer som ett dedikerat kameraverktyg än en traditionell flaggskeppstelefon.

Det kan få ZTE Nubia Z80 Ultra att låta klumpigare än den faktiskt är, med en tjocklek på 8,6 mm, och vi menar det som en komplimang. Designen är tydligt annorlunda jämfört med de flesta andra telefoner på marknaden, och för den som verkligen vill sticka ut finns den dessutom i en spektakulär finish inspirerad av den klassiska målningen Starry Night.

Kameramodulen rymmer en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 50 MP och en telefotokamera på 64 MP med motsvarande 85 mm brännvidd. Kameraupplevelsen kan dessutom byggas ut ytterligare med ett separat kamerakit, som inkluderar ett kameragrepp och möjligheten att montera ett större objektiv för den som vill ta mobilfotograferingen ännu längre.

Bland övriga höjdpunkter finns en selfiekamera placerad under skärmen, vilket innebär att den 6,85-tums stora AMOLED-skärmen är helt fri från hål och urtag. Skärmen har dessutom en hög uppdateringsfrekvens på 144 Hz, vilket bidrar till en mycket följsam användarupplevelse.

Här finns också ett rejält batteri på 7 200 mAh med stöd för 90 W trådbunden laddning och 80 W trådlös laddning, tillsammans med Snapdragon 8 Elite Gen 5-chippet och upp till 16 GB RAM. Sammantaget är ZTE Nubia Z80 Ultra en telefon som inte bara sticker ut visuellt, utan som även matchar eller överträffar många av de största namnen sett till ren hårdvara.

5. Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro (Image credit: Future / Luke Baker)

Vivo X300 Pro blev kanske inte lika brett tillgänglig som flera av modellerna ovan, men den har nu lanserats i Europa efter presentationen i slutet av oktober, även om tillgängligheten fortfarande varierar mellan olika marknader. I Sverige finns den tyvärr inte tillgänglig i skrivande stund.

Eftersom telefonen redan har presenterats i Kina och nu finns ute på utvalda europeiska marknader vet vi exakt vad den erbjuder. Den kommer med en 6,78-tumsskärm av AMOLED-typ med 120 Hz uppdateringsfrekvens, både IP68- och IP69-klassning vilket innebär att den klarar både nedsänkning i vatten och högtrycksspolning, samt ett kraftfullt MediaTek Dimensity 9500-chipset tillsammans med upp till 16 GB RAM.

Kamerauppsättningen är fortsatt en av höjdpunkterna. Här får vi en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 50 MP och en telefotokamera på hela 200 MP med 3,5x optisk zoom, kompletterat av en selfiekamera på 50 MP på framsidan.

Batteriet ligger på 6 510 mAh, även om vissa regioner säljer en variant med lägre kapacitet på 5 440 mAh. Laddningen sker med 90 W via kabel och 40 W trådlöst, vilket placerar den i samma toppskikt som flera av konkurrenterna i premiumklassen.

Det här är kanske inte den mest uppseendeväckande telefonen i listan sett till design eller nya idéer, men sett till specifikationer matchar eller överträffar den ändå många av de största namnen på marknaden. Precis som flera andra modeller i sammanställningen stödjer den dessutom ett så kallat Photographer Kit, som gör det möjligt att fästa ett greppfodral med inbyggt batteri och ett Zeiss-teleobjektiv för den som vill ta mobilfotograferingen ett steg längre.