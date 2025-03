Ny iPhone 17 Pro Max-lekkasje kan ha gitt oss en ny sniktitt på det kommende redesignet

Nok en bildelekkasje av iPhone 17 Pro Max har dukket opp

Viser ventet redesign av telefonen

iPhone 17-serien ventes å lanseres i september

Det virker stadig mer sannsynlig at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max vil få et større redesign sammenlignet med modellene de erstatter, og nå har en ny lekkasje gitt oss en nytt titt på chassiset til den større modellen.

Den kjente tipseren @MajinBuOfficial har lastet opp et bilde av det som ser ut til å være metallformer som er klare til å brukes til produksjonen av den kommende telefonen – og vi ser også bildeteksten «iPhone 17 Pro Max er klar» sammen med bildet.

Vi kan se det store trippelkameraet i øvre venstre hjørne av bakpanelet, samt et utskjæringsområde for å gi rom for magnetiske MagSafe-kontakter for lading. Størrelsen på kamerablokken tilsvarer den større kameramodulen som ventes å bli introdusert.

Forhåpentligvis betyr den større kameramodulen og den ekstra plassen kameraene tar opp at vi får enda bedre bilde- og videokvalitet. Apple forbedrer vanligvis kameraene på en eller annen måte hvert år, og ytterligere oppgraderinger er selvfølgelig alltid velkomne.

Dette har vi hørt så langt

iPhone 17 Pro Max is ready pic.twitter.com/jFb9L4b1BHMarch 12, 2025

Denne lekkasjen gir oss ikke så mye mer enn en ny titt på designet til bakpanelet og oppdateringen om at telefonen er «klar» – noe som sannsynligvis betyr at den er klar for masseproduksjon, ettersom den ventede lanseringsdatoen i september 2025 nærmer seg raskt.

Det har allerede versert mange rykter og lekkasjer rundt disse telefonene. I tillegg til redesignet av Pro- og Pro Max-modellene, burde vi også se raskere prosessorbrikker i disse enhetene, samt den endelige versjonen av iOS 19 som ennå ikke er kunngjort.

Funksjoner som omvendt trådløs lading har også blitt nevnt i rykter, det samme har en økning til 12 GB RAM i iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max – muligens for å håndtere nye AI-funksjoner fra Apple som kan være på vei.

Det ser imidlertid ut til at det ikke kommer like mange spennende nyheter om den vanlige iPhone 17, men i stedet har vi en ny modell kalt iPhone 17 Air å se frem til – en supertynn modell som sies å skulle erstatte iPhone 16 Plus.