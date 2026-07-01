iPhone 18 Pro er den største Apple-lekkasjen siden iPhone 4 – men denne gangen er det en stor forskjell

Lekket video viser angivelig falltest av iPhone 18 Pro

Hvis den er autentisk, ville det være en av de største Apple-lekkasjene på flere år

Men de fleste reaksjonene på nettet tyder på skuffelse over at designet knapt ser ut til å ha endret seg

Det har vært mange iPhone-lekkasjer opp gjennom årene, men den mest berømte er utvilsomt iPhone 4, hvis prototype ble gjenglemt i en bar og senere kjøpt av Gizmodo. Nå kan det ha skjedd en ny større lekkasje. Den når kanskje ikke helt samme nivå som hendelsen i 2010, men den er fortsatt uvanlig omfattende.

En video sirkulerer for tiden på nettet som skal vise en iPhone 18 Pro som gjennomgår en falltest. Innlegg som publiserte videoen ser imidlertid ut til å bli raskt fjernet, og det er uklart om dette skyldes juridiske årsaker eller om materialet rett og slett er falskt.

I skrivende stund er videoen fortsatt oppe i et innlegg fra blant annet @TechKard. Klippet viser en enhet som ligner veldig på iPhone 17 Pro i sølv, som blir mistet på en overflate og stort sett overlever uten synlige skader. Samtidig ser det ikke ut til at telefonen har blitt mistet fra spesielt stor høyde.

Latest Videos From Watch full video here:

iPhone 18 Pro drop test from recent data breach at Apple supplier Tata Electronics.Via:@evleaks #Apple #iPhone18Pro https://t.co/9ZSojlOLSr pic.twitter.com/wdZs6dKuQPJune 30, 2026

En mildt sagt dempet reaksjon

Hvis videoen faktisk er autentisk, betyr det at vi får et glimt av en iPhone som ikke er utgitt ennå, måneder før den offisielle avdukingen – noe som er store nyheter i seg selv. Men reaksjonene på nettet har vært overraskende dempede. De fleste ser ut til å være skuffet over at designet ikke har endret seg mye.

På Reddit finner vi kommentarer som «ser akkurat ut som 17 Pro lol», «er ikke det bare en 17?» og «fin iPhone 17.01 du har der». Noen brukere synes også telefonen ser litt tykkere ut enn iPhone 17 Pro, men videoen virker litt strukket ut, noe som kan gi et misvisende inntrykk av enhetens størrelse.

Den generelle reaksjonen kan best beskrives som et skuldertrekk – en klar kontrast til det enorme oppstyret som fulgte den berømte iPhone 4-lekkasjen.

Samtidig er det grunner til å være skeptisk. Ifølge Reuters har diverse informasjon og bilder av iPhone 18 Pro blitt spredt på det mørke nettet, noe som indikerer at det faktisk har skjedd en slags lekkasje. Denne videoen antas å være en del av det samme materialet.

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Den tidligste publiseringen vi har klart å finne kommer imidlertid fra en X-konto som utgir seg for å være den kjente lekkeren Evan Blass, men som faktisk ikke har noen forbindelse til ham. Dette gjør troverdigheten tvilsom.

Uansett om videoen viser en ekte iPhone 18 Pro eller ikke, forventer vi ingen større designendringer i årets modeller. Ifølge tidligere rykter sparer Apple de mer omfattende endringene til neste år, når selskapet ventes å feire 20-årsjubileet for iPhone med en større redesign.