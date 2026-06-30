iPhone 18 Pro dyker upp i största Apple-läckan sedan iPhone 4 – men den här gången är det en stor skillnad

En läckt video sägs visa ett falltest av iPhone 18 Pro

Om den är äkta är det en av de största Apple-läckorna på flera år

Men de flesta reaktionerna på nätet tyder på besvikelse över att designen knappt verkar ha förändrats

Det har förekommit många iPhone-läckor genom åren, men den mest omtalade är utan tvekan iPhone 4, vars prototyp glömdes kvar på en bar och senare köptes av Gizmodo. Nu kan det ha inträffat en ny stor läcka. Den når kanske inte riktigt samma nivå som händelsen 2010, men den är ändå ovanligt omfattande.

En video sprids just nu på nätet och sägs visa hur en iPhone 18 Pro genomgår ett falltest. Inlägg som publicerar videon verkar dock snabbt tas bort, och det är oklart om det beror på juridiska skäl eller om materialet helt enkelt är falskt.

När vi skriver detta finns videon fortfarande kvar i ett inlägg från @TechKard, bland andra. I klippet syns en enhet som är väldigt lik iPhone 17 Pro i silver, släppas mot ett underlag och klara sig i stort sett utan synliga skador. Samtidigt verkar telefonen inte släppas från någon särskilt hög höjd.

Latest Videos From Watch full video here:

iPhone 18 Pro drop test from recent data breach at Apple supplier Tata Electronics.Via:@evleaks #Apple #iPhone18Pro https://t.co/9ZSojlOLSr pic.twitter.com/wdZs6dKuQPJune 30, 2026

En minst sagt dämpad reaktion

Om videon faktiskt är äkta innebär det att vi får se en ännu ej lanserad iPhone flera månader före den officiella presentationen – något som i sig är en stor nyhet. Men reaktionerna på nätet har varit förvånansvärt svala. De flesta verkar snarare vara besvikna över att designen inte verkar ha förändrats nämnvärt.

På Reddit hittar vi kommentarer som "ser ut precis som 17 Pro lol", "är inte det där bara en 17?" och "snygg iPhone 17.01 du har där". Vissa användare tycker också att telefonen ser något tjockare ut än iPhone 17 Pro, men videon verkar vara något utdragen, vilket kan ge ett missvisande intryck av enhetens storlek.

Den samlade reaktionen kan närmast beskrivas som en axelryckning – en tydlig kontrast mot den stora uppståndelse som följde efter den berömda iPhone 4-läckan.

Samtidigt finns det skäl att vara skeptisk. Enligt Reuters har olika uppgifter och bilder på iPhone 18 Pro spridits på darknet, vilket talar för att någon form av läcka faktiskt har inträffat. Den här videon antas vara en del av samma material.

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Den tidigaste publiceringen vi har kunnat hitta kommer dock från ett X-konto som utger sig för att vara den välkände läckan Evan Blass, men som i själva verket inte har någon koppling till honom. Det gör att trovärdigheten kan ifrågasättas.

Oavsett om videon visar en riktig iPhone 18 Pro eller inte räknar vi inte med några större designförändringar i årets modeller. Enligt tidigare rykten sparar Apple de mer omfattande förändringarna till nästa år, då företaget väntas fira iPhones 20-årsjubileum med en större redesign.