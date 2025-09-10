iPhone 17 vant Apples «Awe Dropping»-arrangement – takket være disse tre oppgraderingene.

Apples «Awe Dropping»-arrangement var fullpakket med nye enheter, der teknologigiganten avduket iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max, samt Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 og AirPods Pro 3.

Som TechRadars skribent for mobil databehandling er jeg naturlig nok tiltrukket av den nye iPhone-serien, og selv om man tar hensyn til mine egne preferanser, er det én enhet som hevet seg over de andre under Apples timelange presentasjon.

Jeg snakker om den vanlige basismodellen iPhone 17 – hvis du spør meg, var iPhone 17 den klare vinneren av dette Apple-arrangementet, med noen kjærkomne (og etterlengtede) oppgraderinger som bringer den nærmere sine Pro-søsken enn noen gang.

Selv om iPhone Air får æren som den største designinnovasjonen, og iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max har noen spennende kameraoppgraderinger, betyr de grunnleggende forbedringene som er gjort på iPhone 17 at startprisen på 11 990 nå tilbyr mer verdi enn noen gang før.

Det er tre viktige oppgraderinger som gjør iPhone 17 til en så imponerende oppdatering – les videre for å få vår oversikt.

ProMotion

Dette er den store saken – som iPhone-fan, Apple-fan og teknologifan, ble jeg fullstendig rørt da Apple annonserte at ProMotion-teknologien endelig ville komme til standardmodellen iPhone 17.

Flere TechRadar-skribenter har praktisk talt tryglet Apple om å droppe 60Hz-skjermene sine i årevis nå. Skjermene med lav oppdateringsfrekvens på iPhone 16 og iPhone 16 Plus var utilgivelig utdaterte og bleknet i forhold til 120Hz-skjermene på Samsung Galaxy S25 og Google Pixel 10, for ikke å nevne på mange rimeligere Android-telefoner.

For ordens skyld handler oppdateringsfrekvens om hvor ofte en skjerm tegner bildet på skjermen på nytt, og en høyere oppdateringsfrekvens gjør at animasjoner og bevegelser ser mye jevnere ut.

Apple har også tatt igjen sine viktigste Android-rivaler ved å bringe en adaptiv oppdateringsfrekvens til iPhone 17. ProMotion er ikke bare et fancy navn for 120 Hz – den justerer skjermens frekvens mellom 1–120 Hz avhengig av hva som skjer på skjermen, noe som også bidrar til å bevare batterilevetiden.

For å være rettferdig får den nye iPhone Air også ProMotion, men A19 Pro-brikken og startprisen på 14 990 kroner samsvarer bedre med iPhone 17 Pro enn iPhone 16 Plus, som den erstatter. Pro-modellene har for ordens skyld hatt ProMotion siden iPhone 13 Pro, som ble lansert i 2021.

Jeg er oppriktig overlykkelig over å se denne oppgraderingen komme til iPhone 17 – men jeg må dempe begeistringen ved å erkjenne at dette er en lenge etterlengtet forbedring. Likevel er oppdateringsfrekvenskappløpet endelig over, og det er noe å feire.

Større skjerm

iPhone 17 får den samme 6,3-tommers skjermen som fjorårets iPhone 16 Pro (Image credit: Apple)

iPhone 17 arver den forstørrede 6,3-tommers skjermen fra fjorårets iPhone 16 Pro, og matcher årets iPhone 17 Pro. Faktisk ser det ut til at iPhone 17 og iPhone 17 Pro nå har nøyaktig samme skjerm.

Det er en kjærkommen forbedring for Apples kompakte flaggskiptelefon – og selve rammen til iPhone 17 er usannsynlig mye større enn iPhone 16, ettersom noe av den ekstra skjermstørrelsen er gjenvunnet fra krympede rammer.

En større skjerm betyr at iPhone 17 er bedre egnet til å se på videoer, spille spill og multitasking. Så lenge standard-iPhonen er lett å ha med seg i lommen, er jeg klar for et så høyt skjerm-til-kropp-forhold som vi kan få.

Lengre batteritid

Som dette bildet antyder, kan iPhone 17 tåle åtte timer mer videoavspilling enn iPhone 16, i hvert fall ifølge Apple. (Image credit: Future)

Apple er vanligvis ganske forsiktige med batterispesifikasjonene til enhetene sine, men i år var teknologigiganten enda mer forsiktige enn vanlig. For eksempel ble det sagt at iPhone 17 skulle få åtte timer mer videoavspilling sammenlignet med forrige generasjon – noe som er ganske stor greie når man ser på fjorårets tall.

Standardmodellen iPhone 16 er vurdert (av Apple) for 22 timer kontinuerlig videoavspilling. Det antyder at iPhone 17 kan klare hele 30 timer – en massiv økning på 36 %.

Husk at dette kanskje ikke betyr en 36 % større batterikapasitet – noe av denne levetiden vil skyldes det nye, mer effektive A19-brikken og programvareoptimaliseringene i iOS 26.

Likevel, hvis Apples tall viser seg å være korrekte, vil det være et absolutt kupp av en oppgradering.

Vi vil teste iPhone 17s batteritid og alle andre spesifikasjoner og funksjoner så snart vi kan.