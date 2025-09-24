iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra – denne fototesten beviste at det bare kan være én vinner

Kunsten å fotografere med smarttelefoner har nå avansert til det punktet at den flørter med tradisjonell kamerakvalitet. Den er ikke der ennå, men iPhone 17 Pro Max og Samsung Galaxy S25 Ultra ga de sterkeste argumentene hittil for å forlate det store, klumpete kameraet og objektivet.

Naturligvis er det imidlertid et spørsmål om hvilken telefon man skal velge (eller kjøpe). Hvis du er en fotoentusiast eller bare setter pris på gode stillbilder, gjør disse to flaggskiptelefonene og deres utvalg av kameraer og objektiver ikke ting enkelt. Jeg bestemte meg for å gjøre en noe begrenset test bare for å se hvordan de to telefonene håndterer det grunnleggende. Ingen justeringer eller trykking på skjermen for å forsterke fokus eller eksponering; bare finn motivene, pek og fotografer med begge telefonene. Jeg valgte noen ganger spesifikke objektiver for visse scener, men ellers lot jeg det være.

Så hvem vinner? Det er komplisert fordi begge telefonene er kapable til utmerket fotografering. Det er flere megapiksler enn noen gang og tonnevis av kontroller. Denne testen er imidlertid for alle som ikke fikler med innstillinger; De bare drar telefonen ut av lommen, peker og klikker. I et slikt scenario hever den ene telefonen seg ørlite grann over den andre.

Først en påminnelse om kameraene på de to telefonene:

iPhone 17 Pro Max:

Hovedkamera: 48 MP ƒ/1.78

Ultravidvinkel: 48 MP ƒ/2.2

Tele: 48 MP (4x optisk) ƒ/2.8

Selfiekamera: 18 MP

Samsung Galaxy S25 Ultra

Hovedkamera: 200 MP ƒ/1.7

5x tele: 50 MP (gir også 10x zoom gjennom en sensorbeskjæring) ƒ/3.4

3x optisk: 10 MP ƒ/2.4

Ultravidvinkel: 50 MP ƒ/1.9

Selfiekamera: 12 MP

Dette var en opportunistisk utfordring, som betydde at jeg tok bilder av det jeg så da jeg så det. Jeg gikk vanligvis ikke på jakt i noen øyeblikk; jeg bare så på det som var rundt meg, rettet kameraene det og tok bildene.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Derfor er dette første bildet et makrobilde av en pollendekket bie på en blomst. For hvert bilde kom jeg så nær bien som mulig med ultravidvinkelobjektivene, samtidig som jeg holdt fokus og ikke ble stukket. Jeg tok disse to bemerkelsesverdige bildene.

Noen ting skiller seg ut umiddelbart. Kontrasten på S25 Ultra er ganske sterk, men det mangler også dynamisk rekkevidde. Selv om det er et utsøkt detaljnivå i bien og pollenet, går insektet også litt tapt i de mørke omgivelsene.

Apples makrobilde her er varmere, og trinnene fra dyp svart på biens rygg til de hvite blomstene er langt mer subtile. De grønne bladene ser mer solfylte ut på iPhone 17 Pro Max-bildet. Mens vi på S25 Ultra får en levende grønnfarge, men mister den solfylte fargeinformasjonen.

Vinner: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Uanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Selv om det ikke er en perfekt match, sammenlignet jeg ofte iPhone 17 Pro Max' 48 MP 4x optiske zoom med Galaxy S25 Ultras 50 MP 5x optiske zoom.

I dette blomsterpottebildet økte S25 Ultra kontrasten igjen, men i dette tilfellet fungerer det til S25 Ultras fordel. Samsungs blomsterpotte ser mye mer slående ut enn iPhone 17 Pro Max' noe overeksponerte versjon.

Ved 100 % har begge bildene litt mer kornethet enn jeg foretrekker, men detaljene er sterke i begge to. Likevel foretrekker jeg Samsungs tilnærming her. Den beholdt fargens sannhet samtidig som den la til nok kontrast til å få hele motivet til å stå frem.

Vinner: Samsung Galaxy S25 Ultra

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Jeg tok det samme bildet med hovedkameraet på begge telefonene og fikk lignende resultater. Selv om jeg hadde bedre hell med å finne fokuspunktet på hver av dem. For iPhone 17 Pro Max valgte den den nærmeste blomsten i vasen. Galaxy S25 Ultra valgte en blomst øverst til venstre. Det fokuspunktet ga hvert bilde litt mer dybde og klarhet.

Bildet fra iPhone 17 Pro Max ser fortsatt litt overeksponert ut, i hvert fall sammenlignet med S25 Ultra, som tilbyr et bedre spekter fra dyp svart til livlig gul. Selv om dybdeskarpheten på iPhone 17 Pro Max er litt dypere, bidrar bruken av kontrast i Samsung-bildet også til at alt ser mer veldefinert ut.

Vinner: Samsung Galaxy S25 Ultra

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Jeg så opp og fikk øye på disse knoppene og trebladede kornellblomstene mot en nesten skyfri, asurblå himmel. De var for langt unna for hovedkameraet, så jeg brukte 4x zoom på iPhone 17 Pro Max og 5x zoom på Samsung Galaxy S25 Ultra.

De fleste ville uten tvil vært veldig fornøyde med begge bildene, men jeg oppdaget noen forskjeller.

På Samsung S25 ultra-bildet er fargene litt unaturlige. Himmelen er for blå, og de rosa kronbladene er for lyse. Faktisk har hele buketten med knopper og blomster en merkelig glød og ser litt ut som et utklipp mot himmelen. Når vi snakker om det, kan jeg se noe trappetrinnspikselering på himmelen med noen små mørkere blå flekker blandet med den lysere blåfargen.

Til sammenligning ser iPhone 17 Pro Max-bildet ekte og naturtro ut. Blomstene står mot himmelbakgrunnen, men virker som en naturlig del av motivet. Fargene er klare, lyse og nøyaktige, og himmelen er en nydelig kombinasjon av lys og dyp blå, uten synlige trappetrinn mellom fargenivåene.

Vinner: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Ikke alle selfiekameraer er like.

Samsungs frontkamera har en 10 MP-sensor. Bak Apples nye Center Stage-frontkamera sitter en ny firkantet 18 MP-sensor. Apple bruker ikke alltid alle megapikslene for å ta et bilde. Faktisk er den nye landskapsmodusen, som ikke krever at telefonen roteres, tydeligvis en sensorbeskjæring (det er modusen jeg brukte til dette testbildet). Likevel er megabyteforskjellen mellom iPhone- og Galaxy-selfiene mine bemerkelsesverdig. Samsung Galaxy S25 Ultra-selfien gikk som standard til et omtrent 4K-bilde på 2,3 MB, mens iPhone 17 Pro Max tok et bilde på nesten 5K på 4,1 MB.

Som med andre bilder, lener Galaxy S25 Ultra seg mot kontrast, noe som gjør alle fargene litt mindre varme. Hudtonen og detaljene mine er utmerkede, og det er en fin kontrast mellom ansiktet mitt og skyggene. Der S25 Ultra snublet litt, er i fargene. I skyggen blir den grå genseren min mørkeblå. I tillegg er teksturen på hatten min nesten distraherende.

iPhone 17 Pro Max gjør det tydelig at lyskilden er sollys; den ene halvdelen av ansiktet mitt er badet i en varm, gul glød. Siden som er i skyggen har, etter min mening, den perfekte hudfargen og detaljnivået. iPhone 17 Pro Max gjorde også en mye bedre jobb med å opprettholde fargen på genseren. Den er lysegrå i sollyset og en mørk, naturtro grå i skyggen.

Jeg justerte ikke bildet eller prøvde å gjøre det om til et portrettbilde, men jeg la merke til at iPhone 17 Pro Max automatisk ga en bedre og mer visuelt tiltalende bokeh enn Galaxy S25 Ultra, som gjorde bakgrunnen litt for skarp og overmettet, noe som distraherte litt.

Vinner: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Både Samsung og Apple tilbyr sensorbeskjæringsalternativer som i hovedsak dobler teleutbyttet uten å introdusere massevis av digitalt søppel.

For Galaxy S25 Ultra resulterer en sensorbeskjæring på 50 MP 5X zoom i en 10x-lignende zoom. På samme måte beskjærer Apples iPhone 17 Pro Max-sensor 48 MP 4X zoom for å oppnå en 8x-tilnærming. Ingen av dem er ren optisk, men ved å ta de midterste pikslene og gjøre litt bildebehandling, produserer begge telefonene overraskende gode 200 mm-objektivtilnærminger.

Jeg liker å teste disse funksjonene på himmel og skyer fordi jeg synes de er noen av de mest utfordrende motivene man kan fotografere.

Begge disse bildene ser bra ut, men der iPhone 17 Pro Max produserer en klar blå og ganske jevn himmel, sliter Galaxy S25 Ultra med de blå spekteret. Jeg kan se pikselering og bevegelser mellom lysere og mørkere blåtoner.

Der Apples skyer er glatte, detaljerte og tynne, utvikler S25 Ultras skyformasjoner seg til en rystende pikselering. Igjen, dette er ikke problemer du vil legge merke til med mindre du ser grundig på bildene, slik jeg gjorde, med 100 %. Ærlig talt er detaljnivået i bildet av 17 Pro Max bemerkelsesverdig.

Vinner: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Til dette siste bildesettet fokuserte jeg de primære zoomobjektivene (4x på iPhone og 5x på Galaxy) på noen duer på taket mitt.

Kvalitetsforskjellene her er minimale. Begge telefonene fanger opp hele spekteret av duefarger, inkludert den rosa fargen på fuglens hals. Den blå himmelen ser perfekt ut i hvert bilde.

Der iPhone 17 Pro Max dytter seg fremover er på noen av fjærdetaljene og, mer merkbart, på takskjegget mitt. Selv om jeg skulle ønske det var lik hvitr og rent som avbildet på S25 Ultra-bildet, vet jeg at de er like skitne og flekkete som de ser ut på iPhone 17 Pro Max-bildet.

Vinner: iPhone 17 Pro Max

Og det var det. Apples iPhone 17 Pro Max slo Samsung Galaxy S25 Ultra i fem av mine syv bildetester, men den er på ingen måte en skikkelig toppmodell. Jeg er sikker på at folk flest ville vært fornøyde med alle bildene fra S25 Ultra. Det er bare i direkte kontrast til bildene fra 17 Pro Max at vi ser de relativt små manglene.

Men til slutt, hvis du vil ha det beste smarttelefonbildet, er det tydelig at iPhone 17 Pro Max burde være øverst på listen din.