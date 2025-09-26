Stort fototest av iPhone 17 Pro Max och Samsung Galaxy S25 Ultra – det finns en klar vinnare

Konsten med mobilfotografi har nu utvecklats till den punkt där den nästan flirtar med traditionell kamerakvalitet. Vi är inte riktigt där ännu, men iPhone 17 Pro Max och Samsung Galaxy S25 Ultra presenterade de starkaste argumenten hittills för att lämna den klumpiga systemkameran och linsen hemma.

Naturligtvis finns det ändå frågan om vilken telefon man ska köpa. Om du är fotointresserad eller bara någon som uppskattar en riktigt bra stillbild, gör dessa två flaggskeppstelefoner och deras uppsättningar av kameror och linser det inte lätt att välja.

Vi bestämde oss för att göra ett något begränsat test, bara för att se hur de två telefonerna hanterar grunderna. Inga justeringar eller tryck på skärmen för att låsa fokus eller exponering; bara att hitta motiv, rikta och trycka av med båda telefonerna. I vissa fall valde vi specifika linser för vissa scener, men i övrigt lät vi allt vara.

Så vilken modell vinner? Det är komplicerat eftersom båda telefonerna är kapabla till utmärkt fotografering. Det finns fler megapixlar än någonsin och mängder av kontroller. Men det här testet är för alla de som inte pillar med inställningar, utan bara drar upp telefonen ur fickan, riktar och trycker av. I det scenariot är det en telefon som höjer sig precis lite över den andra.

Först en påminnelse om kamerorna på de två telefonerna:

iPhone 17 Pro Max

Huvudkamera: 48 MP f/1.78

Ultra­vidvinkel: 48 MP f/2.2

Telefoto: 48 MP (4x optisk) f/2.8

Selfiekamera: 18 MP

Samsung Galaxy S25 Ultra

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Huvudkamera: 200 MP f/1.7

5x telefoto: 50 MP (ger även 10x zoom genom sensor­beskärning) f/3.4

3x optisk: 10 MP f/2.4

Ultra­vidvinkel: 50 MP f/1.9

Selfiekamera: 12 MP

Detta var en opportunistisk utmaning, vilket innebär att vi fotograferade det vi såg när vi såg det. Vi gick inte omkring på jakt efter motiv, utan tittade på vad som fanns omkring oss, riktade kamerorna och tog bilderna.

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Det är därför den första bilden är en makrobild av ett pollentäckt bi på en blomma. För varje foto gick vi så nära biet som möjligt med ultravidvinkellinserna, samtidigt som vi behöll fokus och såg till att undvika att bli stuckna. Vi fick till dessa två suveräna bilder.

Några saker sticker ut direkt. S25 Ultras kontrast är ganska stark, men det finns också en brist på dynamiskt omfång. Även om det finns utmärkt detaljnivå i biet och pollenet, försvinner insekten också lite i det mörka bruset i omgivningen.

Apples makro här är varmare, och stegen från det djupa svarta på biets rygg till de vita blommorna är betydligt mer subtila. De gröna bladen ser mer solbelysta ut i iPhone 17 Pro Max-bilden. I S25 Ultra får vi däremot en livfull grön ton men förlorar den solbelysta färginformationen.

Vinnare: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Uanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Även om det inte är en perfekt jämförelse ställde vi ofta iPhone 17 Pro Max 48 MP 4x optiska zoom mot Galaxy S25 Ultras 50 MP 5x optiska zoom.

I denna blomkruksbild pressade S25 Ultra återigen kontrasten, men i det här fallet fungerar det till dess fördel. Samsungs blomkruka ser mycket mer slående ut än iPhone 17 Pro Max något överexponerade version.

Vid 100 % har båda bilderna lite mer kornighet än vi föredrar, men detaljnivån är stark i båda. Vi föredrar ändå Samsungs tillvägagångssätt här. Den behöll färgprecisionen samtidigt som den lade till tillräckligt med kontrast för att få hela scenen att sticka ut.

Vinnare: Samsung Galaxy S25 Ultra

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Vi tog samma bild med respektive telefons huvudkamera och fick liknande resultat. Även här hade vi bättre tur med att hitta fokuspunkt på båda. För iPhone 17 Pro Max valde den den närmaste blomman i vasen. Galaxy S25 Ultra valde en blomma längst upp till vänster. Den fokuspunkten gav varje foto lite mer djup och klarhet.

iPhone 17 Pro Max-bilden ser fortfarande något överexponerad ut, åtminstone jämfört med S25 Ultra, som erbjuder ett bättre omfång från djupsvart till livfullt gult. Även om iPhone 17 Pro Max har ett något djupare skärpedjup, hjälper användningen av kontrast i Samsung-bilden också till att få allt att se mer väldefinierat ut.

Vinnare: Samsung Galaxy S25 Ultra

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Vi tittade upp och fick syn på dessa knoppar och trebladiga dogwood-blommor mot en nästan molnfri, azurblå himmel. De var för långt bort för huvudkameran, så vi använde 4x-zoomen på iPhone 17 Pro Max och 5x-zoomen på Samsung Galaxy S25 Ultra.

De flesta skulle utan tvekan vara mycket nöjda med båda bilderna, men vi lade märke till några skillnader.

På bilden från Samsung S25 Ultra är färgerna något onaturliga. Himlen är för blå, och de rosa kronbladen är för ljusa. Faktum är att hela knippet av knoppar och blommor har en märklig glöd och ser lite ut som ett urklipp mot himlen. På tal om himlen kunde vi se viss stegpixling i färgövergångarna, med små mörkare blå fläckar blandade i det ljusare blå.

I kontrast ser bilden från iPhone 17 Pro Max verklig och trovärdig ut. Blommorna står mot himlen men är en naturlig del av scenen. Färgerna är klara, ljusa och korrekta, och himlen är en vacker kombination av ljus- och mörkblå toner, utan synliga stegpixlingar mellan färgvariationerna.

Vinnare: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Samsungs frontkamera är en sensor på 10 MP. Bakom Apples nya Center Stage-selfiekamera finns en ny fyrkantig sensor på 18 MP. Apple använder dock inte alltid alla dessa megapixlar för att fånga en bild. Det nya liggande läget, som inte kräver att man roterar telefonen, är tydligt en sensorbeskärning (det var det läge vi använde för denna testbild). Ändå är skillnaden i filstorlek mellan våra iPhone- och Galaxy-selfies märkbar. Samsung Galaxy S25 Ultra-selfien blev ungefär en 4K-bild på 2,3 MB, medan iPhone 17 Pro Max fångade en nästan 5K-bild på 4,1 MB.

Precis som i andra bilder lutar sig Galaxy S25 Ultra mot kontrast, vilket gör att färgerna blir lite mindre varma. Hudton och detaljnivå är utmärkt, och det finns en trevlig kontrast mellan ansiktet och skuggorna. Där S25 Ultra snubblade lite var på färgerna. I skuggan förvandlas vår gråa tröja till en mörkblå. Dessutom blir texturen på mössan nästan distraherande.

iPhone 17 Pro Max gör det tydligt att ljuskällan är solljus; halva ansiktet badar i ett varmt, gult sken. Den sida som är i skugga har, enligt oss, den perfekta hudtonsfärgen och detaljnivån. iPhone 17 Pro Max gjorde också ett mycket bättre jobb med att bevara tröjans färg. Den är ljusgrå i solljus och en mörk grå i skugga.

Vi justerade inte bilden eller försökte göra den till ett porträttläge, men vi märkte att iPhone 17 Pro Max automatiskt skapade en bättre och mer visuellt tilltalande bokeh än Galaxy S25 Ultra, som lämnade bakgrunden lite för skarp och översaturerad, vilket distraherade från selfien.

Vinnare: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Samsung och Apple erbjuder båda sensorbeskärningsalternativ som i princip fördubblar deras telefoto utan att introducera alltför mycket digitalt brus.

För Galaxy S25 Ultra innebär en sensorbeskärning av 50 MP 5x-zoomen ett resultat som motsvarar ungefär 10x-zoom. På samma sätt beskär Apples iPhone 17 Pro Max sin 48 MP 4x-zoom för att uppnå en 8x-approximation. Inget av dessa är ren optik, men genom att ta de centrala pixlarna och göra viss bildbearbetning lyckas båda telefonerna producera förvånansvärt bra approximationer av ett 200mm-objektiv.

Vi gillar att testa dessa funktioner på himmel och moln, eftersom vi tycker att det är några av de mest utmanande motiven inom fotografering.

Båda dessa bilder ser bra ut, men där iPhone 17 Pro Max levererar en klarblå och jämn himmel, har Galaxy S25 Ultra svårt med det blå fältet. Vi kunde se pixlar och stegpixling mellan ljusare och mörkare blå toner.

Där Apples moln är mjuka, detaljerade och skira, bryts S25 Ultras molnformationer ner i en del störande pixlighet. Återigen, detta är problem man inte märker om man inte granskar bilderna i 100 %, som vi gjorde. Ärligt talat är detaljnivån i 17 Pro Max-bilden anmärkningsvärd.

Vinnare: iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

För det sista bildsetet fokuserade vi de primära zoomobjektiven (4x på iPhone och 5x på Galaxy) på några duvor på vårt tak.

Kvalitetsskillnaderna här är minimala. Båda telefonerna fångar hela färgskalan på duvorna, inklusive den rosa tonen på fågelns hals. Den blå himlen ser perfekt ut i båda bilderna.

Där iPhone 17 Pro Max drar ifrån är på vissa fjäderdetaljer och, ännu tydligare, på våra takutsprång. Även om vi önskar att de var lika vita och rena som de framstår i S25 Ultra-bilden, vet vi att de är lika smutsiga och fläckiga som de ser ut i iPhone 17 Pro Max-ramen.

Skuggor och andra detaljer är mer eller mindre jämnt fördelade.

Vinnare: iPhone 17 Pro Max

Där har ni det. Apples iPhone 17 Pro Max gick vinnande ur fem av våra sju bildtester mot Samsung Galaxy S25 Ultra, men det är långt ifrån någon självklar seger. Vi är övertygade om att majoriteten skulle vara nöjda med vilken som helst av S25 Ultra-bilderna. Det är först i direkt jämförelse med 17 Pro Max-fotona som vi ser de relativt små bristerna.

I slutändan, om du vill ha den bästa mobilfotograferingen, är det tydligt att iPhone 17 Pro Max bör stå högst upp på din lista.