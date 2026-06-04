7 nye Android-funksjoner kommer til telefonen din i juni – inkludert deteksjon av falske anrop og en garderobe i Google Foto

Google ruller ut flere nye Android-funksjoner denne måneden.

Nyhetene inkluderer deteksjon av falske anrop, hjelp med å lage antrekk, nye emoji-kombinasjoner og mer.

Noen oppdateringer er tilgjengelige nå, mens andre lanseres senere i juni.

Google avduket en rekke nye programvarefunksjoner på I/O 2026 og Android Show forrige måned, men nå er enda flere forbedringer på vei – syv for å være nøyaktig – og de begynner enten å rulles ut umiddelbart eller kommer senere i juni.

Noen av funksjonene krever spesifikke telefoner, mens andre fungerer på nesten alle Android-enheter, så det burde være noe for de fleste brukere.

Nedenfor skal vi gå gjennom alle de syv nye funksjonene, og starte med kanskje den mest interessante av dem alle.

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1. Deteksjon av falske anrop

(Image credit: Google)

Teknologi gjør det stadig vanskeligere å avgjøre om en samtale er ekte eller svindel. Noen svindlere kan til og med forfalske telefonnumre fra kontaktene dine, slik at det ser ut som om det er en venn eller et familiemedlem som ringer når det ikke er det.

Google har nå lansert et verktøy for oppdagelse av falske anrop som automatisk kan bekrefte om en innkommende samtale faktisk kommer fra kontaktens enhet.

Hvis den ikke gjør det, vil en advarsel vises på skjermen, slik at du vet at det er på tide å avslutte samtalen.

Funksjonen er tilgjengelig nå på enheter som kjører Android 12 eller nyere, men krever at du bruker Telefon-appen fra Google, som begrenser støtten til Pixel-telefoner og et utvalgt antall andre Android-enheter.

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2. Garderobe i Google Foto

(Image credit: Google)

Garderobe i Google Foto er en kommende funksjon som vil gjøre det enklere å holde oversikt over klærne dine og sette sammen forskjellige antrekk.

Google Foto vil katalogisere klærne du bruker i bildene dine, slik at du kan filtrere dem etter kategori, for eksempel smykker eller topper. Du kan deretter kombinere dem til forskjellige antrekk og prøve dem virtuelt.

Appen vil deretter vise deg et bilde av hvordan du kan se ut i den valgte kombinasjonen.

Funksjonen rulles ut neste uke for enheter som kjører Android 10 eller nyere, men den vil i utgangspunktet bare være tilgjengelig for brukere i USA, India og Brasil.

3. Finn stilen med Circle to Search

(Image credit: Google)

Enkelte Android-enheter lar allerede brukere bruke Circle to Search til å sirkle rundt et helt antrekk, og deretter trykke på «Finn stil» for å søke etter hvert enkelt plagg. Nå utvides støtten til flere telefoner, noe som betyr at alle enheter som kjører Android 14 eller nyere og har Circle to Search vil kunne bruke funksjonen.

Hvis telefonen din oppfyller disse kravene, skal funksjonen allerede være tilgjengelig.

4. AirDrop-støtte på flere enheter

(Image credit: Google)

Støtte for AirDrop-lignende filoverføring via Quick Share kom til noen Android-telefoner for en stund siden, og nå blir funksjonen tilgjengelig på flere modeller.

Tidligere var støtte tilgjengelig på utvalgte telefoner fra Samsung, Google, Oppo og Vivo, men nå rulles den også ut til Xiaomi 17T Pro, OnePlus 15 og Honor Magic V6.

Motorola Razr Fold 2026, Oppo Find X8-serien og Honor Magic 8 Pro vil også snart motta støtte.

5. Forbedringer i appen Personlig sikkerhet

(Image credit: Google)

Med appen Personlig sikkerhet kan brukere lagre og dele medisinsk informasjon og automatisk kontakte nødetatene i nødstilfeller.

Nå blir flere av disse funksjonene også tilgjengelige for barn under 13 år.

Snart vil de kunne se medisinsk informasjon og nødkontaktene sine rett på telefonens låseskjerm. De vil også kunne aktivere kollisjonsdeteksjon, som automatisk kontakter nødetatene hvis en ulykke inntreffer.

De vil også ha tilgang til funksjoner som Sikkerhetskontroller, en enkel måte å gi beskjed til en nødkontakt om at du har det bra og har kommet trygt frem.

Disse funksjonene vil snart bli rullet ut globalt.

6. Få innsikt om bøker

(Image credit: Google)

Hvis du bruker Google Play Bøker, får du også tilgang til noen nyttige nyheter. En oppdatering har begynt å rulles ut som lar deg få et sammendrag av hva du har lest så langt ved å trykke på «Få med meg».

Du kan nå også markere et tekstavsnitt og stille spørsmål om det for å få dypere innsikt i temaer, handling og karakterer, for eksempel.

Disse «bokinnsiktene» fungerer imidlertid bare med et utvalg engelskspråklige titler og er derfor ikke tilgjengelige for alle bøker.

7. Nye kombinasjoner i Emoji Kitchen

(Image credit: Google)

Google introduserer også nye kombinasjoner i Emoji Kitchen.

Vi kjenner ikke alle de nye kombinasjonene ennå, men to eksempler som Google viste frem var en kombinasjon av en bie og en ring, som resulterte i en «bling-bie», og en kombinasjon av en mus og et hjerte, hvis resultat kan sees på bildet ovenfor.