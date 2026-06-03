7 nya Android-funktioner kommer till din telefon i juni – inklusive upptäckt av falska samtal och en garderob i Google Foto

Google rullar ut flera nya Android-funktioner den här månaden

Bland nyheterna finns upptäckt av falska samtal, hjälp med att skapa outfits, nya emoji-kombinationer och mer

Vissa uppdateringar finns redan tillgängliga, medan andra lanseras senare i juni

Google presenterade en mängd nya mjukvarufunktioner under I/O 2026 och Android Show förra månaden, men nu är ännu fler förbättringar på väg – sju stycken närmare bestämt – och de börjar antingen rullas ut direkt eller anländer senare i juni.

Vissa av funktionerna kräver specifika telefoner, medan andra fungerar på nästan alla Android-enheter, så det bör finnas något för de flesta användare.

Nedan går vi igenom samtliga sju nyheter, med början på den kanske mest intressanta av dem alla.

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1. Upptäckt av falska samtal

(Image credit: Google)

Tekniken gör det allt svårare att avgöra om ett samtal är äkta eller ett bedrägeriförsök. Vissa bedragare kan till och med förfalska telefonnummer från din kontaktlista, vilket gör att det kan se ut som att en vän eller familjemedlem ringer när det i själva verket inte är fallet.

Google har nu lanserat ett verktyg för att upptäcka falska samtal som automatiskt kan verifiera om ett inkommande samtal verkligen kommer från kontaktens enhet.

Om det inte gör det visas en varning på skärmen så att du vet att det är dags att avsluta samtalet.

Funktionen finns tillgänglig nu på enheter som kör Android 12 eller senare, men kräver att du använder appen Telefon från Google, vilket begränsar stödet till Pixel-telefoner och ett urval av andra Android-enheter.

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2. Garderob i Google Foto

(Image credit: Google)

Garderob i Google Foto är en kommande funktion som ska göra det enklare att hålla koll på dina kläder och sätta ihop olika outfits.

Google Foto kommer att katalogisera de kläder du bär på dina bilder, så att du kan filtrera dem efter kategori, exempelvis smycken eller överdelar. Därefter kan du kombinera dem till olika outfits och virtuellt prova dem.

Appen visar då en bild av hur du kan tänkas se ut i den valda kombinationen.

Utrullningen av funktionen börjar nästa vecka för enheter med Android 10 eller senare, men initialt är den endast tillgänglig för användare i USA, Indien och Brasilien.

3. Hitta looken med Circle to Search

(Image credit: Google)

Vissa Android-enheter låter redan användare ringa in en hel outfit med Circle to Search och sedan trycka på ”Hitta stilen” för att leta upp varje enskilt plagg. Nu utökas stödet till fler telefoner, vilket innebär att alla enheter som kör Android 14 eller senare och har Circle to Search kommer att kunna använda funktionen.

Om din telefon uppfyller dessa krav bör funktionen redan finnas tillgänglig.

4. AirDrop-stöd på fler enheter

(Image credit: Google)

Stöd för AirDrop-liknande filöverföring via Quick Share kom till vissa Android-telefoner för en tid sedan, och nu blir funktionen tillgänglig på fler modeller.

Tidigare fanns stödet på utvalda telefoner från Samsung, Google, Oppo och Vivo, men nu rullas det även ut till Xiaomi 17T Pro, OnePlus 15 och Honor Magic V6.

Motorola Razr Fold 2026, Oppo Find X8-serien och Honor Magic 8 Pro kommer också att få stöd inom kort.

5. Förbättringar i appen Personlig säkerhet

(Image credit: Google)

Appen Personlig säkerhet låter användare bland annat lagra och dela medicinsk information samt automatiskt kontakta räddningstjänst vid nödsituationer.

Nu görs flera av dessa funktioner även tillgängliga för barn under 13 år.

Snart kommer de att kunna visa medicinsk information och sina nödkontakter direkt på telefonens låsskärm. De kommer också att kunna aktivera krockdetektering, som automatiskt kontaktar räddningstjänsten om en olycka inträffar.

Dessutom får de tillgång till funktioner som Säkerhetskontroller, ett enkelt sätt att meddela en nödkontakt att man mår bra och har kommit fram säkert.

Dessa funktioner kommer snart att lanseras globalt.

6. Få insikter om böcker

(Image credit: Google)

Om du använder Google Play Böcker får du också tillgång till några användbara nyheter. En uppdatering har börjat rullas ut som låter dig få en sammanfattning av det du hittills har läst genom att trycka på ”Catch me up”.

Du kan nu även markera ett textstycke och ställa frågor om det för att få djupare insikter kring exempelvis teman, handling och karaktärer.

Dessa ”bokinsikter” fungerar dock endast med ett urval engelskspråkiga titlar och är därför inte tillgängliga för alla böcker.

7. Nya kombinationer i Emoji Kitchen

(Image credit: Google)

Google introducerar också nya kombinationer i Emoji Kitchen.

Vi känner inte till alla nya kombinationer ännu, men två exempel som Google visade upp var en kombination av ett bi och en ring, vilket gav i ett ”blingigt bi”, samt en kombination av en mus och ett hjärta, där resultatet syns på bilden ovan.