Samsungs nye Galaxy-laptoper kommer til Norge

Samsungs laptoper har vært borte fra det norske markedet i lang tid, men under en presentasjon for nordisk presse torsdag annonserte de at de nå skal ta steget inn i Norden igjen – og det skjer i første omgang med de tre nye laptopene Galaxy Book Flex, Galaxy Book Ion og Galaxy Book S.

Disse er henholdsvis en 2-i-1-laptop, en lett og sprek ultrabook og en ultralett og kompakt laptop. Det mest unike de har å tilby er kanskje den trådløse ladeløsningen som lar deg lade telefonen eller de trådløse proppene fra laptopens batteri. Det høres ut som en veldig smart løsning, men det virker litt mindre smart at ladeflaten er plassert i pekeflaten til laptopene. Det gjør naturlig nok at denne ikke kan brukes mens lading pågår, og man skulle tro at det var mer naturlig å plassere den et annet sted. Dette får vi imidlertid vurdere nærmere når vi får dem inn til test.

De tre maskinene er også utstyrt med lyd fra AKG, og de to større modellene kan skilte med QLED-skjerm som Samsung lover at skal levere god bildekvalitet.

Samsung Galaxy Book Flex (Image credit: Samsung)

Galaxy Book Flex er en 2-i-1-maskin med et ganske iøynefallende design. Den kommer som bildene viser i såkalt Royal Blue, og den har laserkuttede kanter som ser ut til å gi den et ganske eksklusivt utseende.

Utover det er det snakk om en ganske konvensjonell hybrid-laptop der skjermen kan svinges helt rundt, slik at enheten blir til et nettbrett. Den veier bare 1,16 kg, og den støtter samme S-Pen som følger med Galaxy Note-telefonene.

Skjermen ser ut til å være ganske påkostet, og den er av typen QLED med HDR+ og 400 nits lysstyrke som kan skrus opp til 600 nits i en egen utendørsmodus.

Ellers er den utstyrt med Intel Core i7-prosessor, WiFi 6 og et batteri som skal holde til opptil 19,5 timers bruk.

Den norske prisen er satt til 23.400 kr.

Samsung Galaxy Book Ion (Image credit: Samsung)

Galaxy Book Ion er en typisk tynn og sprek ultrabook, og denne kommer i de to størrelsene 13-tommer og 15-tommer. Du kan velge mellom i5- med i7-prosessorer, samme QLED-skjerm som Flex (men uten berøring), og 8 eller 16 GB RAM. Her loves det at batteriet skal holde til rundt 21 timers bruk, og de er utstyrt med WiFi 6 og lyd fra AKG. 13-tommeren har i tillegg Thunderbolt 3, men det ser ut til å mangle i 15-tommeren. 13-tommervarianten veier bare 970g, mens 15-tommeren er på 1190g.

Prisene på 13-tommervarianten er på 18.300 om du velger i5 og 21.700 om du velger i7, mens 15-tommeren kun kommer i en variant med i7 til 22.800 kr.

Samsung Galaxy Book S (Image credit: Samsung)

Den minste av de nye maskinene er Galaxy Book S, en ultraslank laptop med 13,3 tommer skjerm. Maskinen er bare 11,8 mm tykk, og her har man ofret en del finesser for å kunne prioritere størrelse og vekt. Den har ikke QLED-skjerm slik som de større modellene, og du må klare deg med i5-prosessor og 8 GB RAM. Lagringsplassen er imidlertid bevart på 512 GB.

Den norske prisen er satt til 14.800 kr.