Rykte: Samsung Galaxy Note 10 skal bruke hele skjermen som høyttaler

Det er ventet at Samsung Galaxy Note 10 skal komme fullstappet med avanserte funksjoner inkludert fire kameraer, og at det også kommer en 5G-variant. Nå sier også nye rykter at enda en avansert teknisk løsning skal dukke opp i Note 10, nemlig såkalt Sound on Display eller SoD-teknologi.

Dette innebærer at telefonen ikke får en høyttaler på fronten, og at hele skjermen i stedet skaper lyd ved å vibrere.

Vi har sett den samme løsningen i LG G8 ThinQ og Huawei P30 Pro, så Note 10 vil ikke bli den første telefonen med denne teknologien.

Det er lekkede bilder av skjermbeskyttere til Note 10 som peker mot at denne funksjonen vil dukke opp – der mangler det nemlig utskjæring for en høyttaler øverst på fronten. Det er den pålitelige rykteformidleren @UniverseIce som hevder at dette tyder på at telefonen skal ta i bruk SoD-teknologi.

Det er ganske sannsynlig at dette stemmer, fordi det gjør at Samsung kan droppe fronthøyttaleren og dedikere mer av fronten til skjerm, noe som helt tydelig er målet for både Samsung og de fleste andre mobilprodusenter om dagen. Som med de fleste rykter kan vi derimot ikke uten videre anta at det stemmer, så du må ikke få altfor store forhåpninger.

Ryktene sier forøvrig at Samsung skal vise frem sin nye toppmodell 7. august, og vi skal holde deg oppdatert på alt av rykter og offisielle uttalelser frem til da.

