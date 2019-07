RAM-prisen skal etter sigende nesten halveres i løpet av 2019

Prisen på en minnebrikke kan synke drastisk senere i år – potensielt så mye som 40 % – så om det er slik at du vurderer å kjøpe RAM for å oppgradere PC-en kan det være verdt å vente (hvilket motsier en relativt fersk artikkel – mer om det senere).



Vi hørte om fallende RAM-priser allerede i starten av 2019, og en ny rapport fra Gartner vitner om at minnepriser kan gå ned med så mye som 42 % i løpet av året.

Dette er grunnet et «etterspørsel-drevet overproduksjon i DRAM-markedet», hvilket betyr at produsenter simpelthen har laget for mye minne på grunn av forventninger om større etterspørsel, noe som ikke har dukket opp. Akkurat nå er det om å gjøre for produsentene å få solgt unna, hvilket betyr konkurranse som driver ned prisene.



Dette er Gartners mening om minnemarkedet, i det minste, og analysefirmaet tror også at dette overproduksjonsproblemet vil holde seg frem til midten av 2020.

Gartner klargjør: «Nedgangen er grunnet tegn på en tregere tilbakekomst av etterspørsel hos hyperscale-leverandørene, og de stadig fullere lagrene hos DRAM-leverandører. Dette er slutten på den lengste perioden med for lav produksjon DRAM-industrien noensinne har hatt.»



En annen faktor er det fortsatt problematiske forholdet mellom USA og Kina, hvilket i stor skala går ut over handel.



Alt dette er selvsagt gode nyheter for alle som planlegger ny PC eller en oppgradering av minnet i løpet av det neste året. I teorien, altså.

Uenigheter om DRAM

Det kan hende du fikk med deg at en motstridende mening var i nyhetene i forrige uke. En rapport påsto at priser på DRAM-moduler kommer til å øke, og at RAM kommer til å bli dyrere, ikke billigere (det samme med SSD-er).



Dette alternativet kommer fra DigiTimes, men vi er tilbøyelige til å stole mer på Gartners råd, i alle fall normalt sett – Gartner er tross alt et analysefirma, og DigiTimes er kjent for til tider å bomme ganske grovt (selv om DigiTimes gjerne kan ha rett i spekulasjonene rundt SSD-er.)



Uansett hva man velger å tro på er det verdt å huske på at begge kilder prøver å spå fremtiden, og kun jobber etter estimater og gjetninger basert på hva de har hørt via silisiumryktebørsen.

Ser man på dagens tilstand og RAM-situasjonen tidligere i år, så høres en prisnedgang sannsynlig ut – selv om det er en helt annen sak om det er snakk om 40 %.



Det er likevel en fin tanke, særlig om man endelig er i ferd med å ta spranget opp til 16 eller 32 GB.

Kilde: Techspot