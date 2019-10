Microsoft Office støtter nå mørk modus på iPhone og iPad

Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook og OneNote støtter nå mørk modus i iOS 13 og iPadOS, hvilket burde glede arbeidsnarkomane som bruker kvelden på å nøste opp i kranglevorne regneark



OneNote var først ut med oppgraderingen, hvilket MacRumors fikk med seg 15. oktober, og nå har resten av Office-appene fulgt etter.

«Vær forsiktig med øynene dine med mørk modus» sier lanseringsteksten til Microsofts notat-app. «Slå over til mørk modus når man befinner seg i omgivelser med lite lys, eller når man vil øke leseligheten til OneNote-grensesnittet og notatene dine.»



Det er ikke alle som er fans. Selv om menyer og knapper i Excel er svarte er fortsatt selve cellene i regnearkene hvite, hvilket betyr at det oppstår en skarp kontrast som kan være vanskelig å se på – og det er bare ett eksempel.

Word-dokumenter er også hvite, mens verktøylinjene over er mørke, og det er en del inkonsekvente løsninger i hvordan farger brukes i de forskjellige appene, men dette er noe vi håper Microsoft kommer til å løse i en fremtidig oppdatering.

Slå på mørk modus i Office

Etter Office-appene dine er oppdatert vil du se at de respekterer dine fargevalg i systeminnstillingene, slik at om man har mørk modus allerede aktivert vil appene forandre seg automatisk.



Det virker ikke som om man har mulighet til å forandre fargene på Microsofts apper manuelt, så om man foretrekker å ha kontroll utover det man kan stille på i systeminnstillingene kommer de nye versjonene til kort. Det kan likevel hende at en innstilling blir lagt til i fremtiden, om Microsoft ser at etterspørselen er stor.

Kilde: Wccftech