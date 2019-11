Her er det beste bildet vi har sett av Samsung Galaxy Note 10 hittil

Et nytt bilde av Samsung Galaxy Note 10+ har dukket opp, og det gir oss et godt inntrykk av forsiden til telefonen i forkant av lanseringen 7. august. Samtidig får vi også en titt på Galaxy Watch Active 2.

Bildene kommer fra den kjente rykteformidleren Evan Blass, og telefonen på bildet stemmer godt med tidligere lekkasjer. Ikke minst gjelder det bildene vi så for bare noen dager siden, der vi også fikk en titt på den større Galaxy Note 10+.

Dette bildet bekrefter blant annet at Galaxy Note 10 får et midtstilt kamerahull og at MicroSD- og SIM-porten befinner seg på samme sted som før, mens mikrofonhullet fremstår som mer sentrert enn på Galaxy Note 9.

Det er også interessant at den nye telefonen har en flat overside, i kontrast til de runde kantene til Note 10, noe som burde sikre at skjermen strekkes så langt det bare er mulig innenfor telefonens ytre dimensjoner.

Note 10+ og Samsung Watch Active 2?

Blass fulgte opp bildet av Note 10+ med enda en lekkasje – denne gangen knyttet til Samsung Galaxy Watch Active 2.

Denne følger kort tid etter en annen lekkasje rundt samme klokke der bildet viste en reim i skinn, mens Blass’ bilde inneholder den mer typiske gummireimen vi kjenner fra den originale Samsung Galaxy Watch Active. Utover det ser vi et lignende sirkulært klokkehus med to knapper på høyre side.

Bilde: Evan Blass (Image credit: Evan Blass)

Som vanlig med rykter så kan vi ikke garantere at disse bildene er ekte, men med tanke på Blass’ renommé som en pålitelig kilde, så har vi tro på at bildene han har publisert i dag er autentiske.