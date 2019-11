Test: Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active tar mye av det som var bra med Galaxy Watch, og putter det i en mindre og mer strømlinjeformet innpakning. Med tanke på at Galaxy Watch Active er mye billigere enn Samsungs flaggskipklokke og at designet passer til både trening og daglig bruk, så er dette en smartklokke som passer for de aller fleste.

Samsungs har levert ganske ujevnt når det kommer til smartklokker, og de første forsøkene var ikke så mye å skryte av, men Galaxy Watch er derimot blant de beste smartklokkene du kan kjøpe akkurat nå.

Nå er Galaxy Watch Active her, og dette er en nedstrippet versjon av den nevnte flaggskipklokken, med en mindre utforming og en mer overkommelig pris. Lever denne nye varianten opp til standarden Galaxy Watch har satt? Det har vi undersøkt nærmere.

Samsung Galaxy Watch Active: lanseringsdato og pris

Bilde: Samsung

Samsung Galaxy Watch selges til en veiledende pris på 2490 kr. Den ble annonsert sammen med Galaxy S10-serien i februar 2019, og kom i salg i mars. Prisen ligger godt under Galaxy Watch som for tiden ligger på 3990 kr for 46 mm-versjonen og 3790 kr for 42-mm-varianten.

Watch Active finnes for øvrig kun i én størrelse, så det eneste du kan velge mellom er fargene sølv, sort og rosegull.

Design og skjerm

Dette er en enda en rundt smartklokke fra Samsung, men i motsetning til Galaxy Watch har den ikke en roterbar skjermkant til navigering.

Intensjonen har nok være et mer sporty design, og vi mener de har lyktes med det. Den føles mye lettere en Galaxy Watch, og den har også en mye lavere profil på håndleddet uten at den mister kvalitetsfølelsen av den grunn.

Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

Vi savner riktig nok den roterende skjermkanten fra Galaxy Watch som vi mener er en veldig intuitiv måte å navigere på, men etter en stund ble vi vant til å rulle oss gjennom menyene ved å peke på skjermen. Hvis du skal velge mellom de to modellene og mener at vekt og størrelse er viktig, så gir det mening å velge Watch Active. Vi ser på det som et godt kompromiss for å få et lettere og slankere design.

Selve chassiset er laget av metall og har en god kvalitetsfølelse. Det er ganske strømlinjeformet, og i tillegg til skjermen på forsiden har det bare to knapper som er plasser i 2- og 4-posisjonene på høyre side.

Disse knappene er ikke alltid så lett å finne når du skal låse opp klokka, og vi hadde nok foretrukket at de var litt lettere tilgjengelig.

Bilde 1 av 4 Bilde 2 av 4 Bilde 3 av 4 Bilde 4 av 4

Reimene er laget av silikon, og vi opplevde dem som komfortable selv under trening. De har den samme følelsen som silikonreimene du kan kjøpe til Apple Watch, og Samsungs variant føles trygg håndleddet i alle slags situasjoner. Det var ikke noe problem å ha på klokka dagen lang, uten at den ble irriterende rundt håndleddet.

Galaxy Watch Active bruker 20 mm-reimer, og disse kan bytte ut. Samsung byr på mange ulike varianter, og du kan også kjøpe andre reimer så lenge de har riktig størrelse.

Skjermen til Galaxy Watch Active er på 1,1 tommer og har en oppløsning på 360 x 360 punkter. Hvis du har brukt en større smartklokke som Galaxy Watch eller Apple Watch før, vil du nok oppleve denne som litt mer begrensende.

Bilde 1 av 2 Bilde 2 av 2

Men den er likevel god å bruke, og vi opplevde at vi kunne navigere oss rundt uten å være i fare for å trykke feil. Skjermen er også lyssterk, og i motsetning til mange aktivitetsarmbånd og en del rimeligere smartklokker får du også et fullt fargespekter. Dermed ser Tizen-grensesnittet flott ut når du beveger deg rundt i de ulike appene.

Vi opplevde riktignok at skjermen var litt vanskelig å tyde fra bestemte vinkler, men det er ikke så ille at det er problematisk å bruke den.

Den er også vanntett ned til 5 meter (IP68-sertifisering), noe som betyr at du kan bruke den når du svømmer.

Bilde: TechRadar