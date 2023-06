Google Pixel Tablet kan snart bli enda mer lik en iPad

Google Pixel Tablet ligner på mange måter en iPad, og spesielt en iPad 10.9 (2022), ettersom begge er nettbrett i mellomklassen og har temmelig lik skjermstørrelse. Nå ser det ut til at forskjellene mellom dem vil bli enda mindre.

Ifølge lekkeren @Za_Raczke (via Phone Arena) jobber Google med en «Stylus for Pixel Tablet» og et «Keyboard for Pixel Tablet». Lekkeren satte selv anførselstegnene rundt disse begrepene, så det kan se ut til at dette er lanseringsnavnene til det aktuelle tilbehøret.

I en oppfølgende tweet hevder lekkeren at dette tilbehøret fremdeles er under utvikling – og gir ingen indikasjon på når det faktisk vil bli lansert.

"Keyboard for Pixel Tablet"May 29, 2023 See more

Vi anbefaler deg å ta dette med en klype salt, ettersom det aldri finnes noen garanti for at utstyr som er under utvikling faktisk havner på markedet. Dessuten har ikke denne kilden en like lang historikk som enkelte andre, selv om vi har fått korrekte opplysninger fra denne kilden før.

Mishaal Rahman (som har en god historikk) bemerket også å ha sett begrepet «Android stylus» i Android-koden for å understørre denne påstanden. Men han tilføyet at den kanskje bare er et produkt som benyttes til interne tester.

En oppgradering til et lovende nettbrett

Hvis Google faktisk skulle lasere et tastatur og en digital penn til Pixel Tablet, vil dette nettbrettet kunne egne seg langt bedre for produktivt og kreativt arbeid. Da vil man få to ekstra verktøy, slik man også kan få med en iPad. Med tanke på at det handler om produkter fra Google, vil kanskje disse produktene også koste mindre enn Apples versjoner, men dette er ennå bare spekulasjoner.

Uansett hadde dette vært praktiske tilskudd. Vi er ennå ikke ferdige med vår testing av Pixel Tablet, men i vårt førsteinntrykk merket vi oss spesielt mangelen på et tastatur blant våre største innvendinger mot brettet.

Ellers er våre inntrykk av Google Pixel Tablet stort sett positive. Vi opplever dette som en allsidig enhet som både kan fungere som nettbrett og smartskjerm, og den har dessuten en konkurransedyktig pris. Med en digital penn og et tastatur i tillegg, kunne et allerede lovende nettbrett plassere seg blant de aller beste nettbrettene på markedet.