Google Pixel Tablet: Her er alt vi vet om Googles kommende nettbrett

Google Pixel Tablet er et etterlengtet … nettopp, et nettbrett fra Google. Det ble først kunngjort under Google IO 2022.

Dette kom som en stor overraskelse, ettersom det med unntak av en stillingsutlysning (Åpnes i ny fane) ikke hadde kommet noen tidligere tegn til at Google hadde et nettbrett i ermet. Men ikke bare har Google bekrefter at de jobber med et nettbrett – de har til og med vist bilder av Pixel Tablet og delt de først opplysningene om det.

Etter dette har selskapet virt frem Pixel Tablet enda en gang, nemlig under lanseringen av mobiltelefonen Google Pixel 7 (Åpnes i ny fane). Det var ikke en fullverdig lansering, men presentasjonen ga oss likevel en god indikasjon på hva vi har i vente.

Nedenfor finner du alt vi så langt vet om Google Pixel Tablet, både hva Google har fortalt oss og hva vi har hørt gjennom lekkasjer og rykter. Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende.

Latest news Vi kan ha fått en sniktitt (Åpnes i ny fane) på programvaren som skal kjøre Google Pixel Tablet (som ventes å få navnet Android 12L), og det av Google selv.

Hva er dette? Et kommende nettbrett fra Google

Et kommende nettbrett fra Google Når kommer det? 2023

2023 Hva vil det koste? Ennå ingen anelse

Google Pixel Tablet – lanseringsdato og pris

Google har fortalt at de tar sikte på å lansere Pixel Tablet i løpet av 2023, så det kan ta en stund får brettet faktisk blir mulig å kjøpe.

Selskapet kom ikke med ytterlige presiseringer, med vi kan likevel gjøre oss en kvalifisert gjetning om tidspunktet for lanseringen, ettersom det er to tider på året da Google pleier å lansere ny maskinvare. Den første av dem er Google IO (Åpnes i ny fane), som nesten alltid går av stabelen i mai.

Så kommer lanseringen av Pixel-telefonene. Den foregår vanligvis mot slutten av året, ofte i oktober, men ikke alltid. Et av disse to arrangementene ville være et ypperlig tidspunkt for Googles lansering av Pixel Tablet. Men det er også en mulighet for at det kommende nettbrettet vil bli lansert på et helt annet tidspunkt i 2023.

Av de to tidfestede alternativene, mener vi at oktober er mest sannsynlig, ettersom Google virket litt usikre på om brettet faktisk ville være på markedet ved slutten av 2023. Det lyder mer som selskapets mål. Dermed gjenstår det nok en del arbeid før det er ferdig.

Vi har ennå ingen anelse om hva dette nettbrettet vil koste. Vi har ikke noe grunnlag for å foreta en gjetning, ettersom selskapet aldri har kommet med noen nettbrett tidligere. Vi vet heller ikke noe om hvor avansert Google Pixel Tablet blir.

(Image credit: Google)

Google Pixel Tablet – bekreftede opplysninger

Google har delt noen bilder av Pixel Tablet. To av dem ser du høyere opp i artikkelen, og ytterligere to nedenfor.

Her vises brettet i hvitt, med en avrundet bakside, en «førsteklasses nanokeramisk overflate», ganske brede kanter rundt skjermen og et enkelt kamera både foran og bak.

Designet kan minne litt om Google Home Hub (Åpnes i ny fane), men uten stativ. Vi ser for oss at dette trolig blir et nettbrett i mellomsjiktet, og ikke i det øverste. Dermed kan det ende opp som en konkurrent til eksempelvis iPad 10.2 (Åpnes i ny fane) eller iPad Air (2022) (Åpnes i ny fane) og ikke til iPad Pro 11 (Åpnes i ny fane) eller Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Åpnes i ny fane).

Men med det i bakhodet, har likevel Google sagt at Pixel Tablet får den samme Tensor G2-brikken som man finner i mobiltelefonene Pixel 7 (Åpnes i ny fane) og Pixel 7 Pro (Åpnes i ny fane), så det burde ikke være noe å utsette på selve kraften.

Image 1 of 2 (Image credit: Google) (Image credit: Google)

Vi vet naturligvis også at Pixel Tablet vil kjøre Android, nærmere bestemt Android 12L, som er utviklet spesielt for enheter med større skjerm. Ettersom dette blir en Google-enhet, får den temmelig sikkert også en lang rekke programvareoppdateringer.

Pixel Tablet er også utviklet til å samhandle med en Charging Speaker Dock, som du kan se avbildet nedenfor.

Dette gjør at brettet også vil fungere som en smarthus (Åpnes i ny fane)-enhet, omtrent som Google Home Hub eller Nest Hub Max. Som navnet antyder, kan høyttalerdokken både lade opp Pixel Tablet og skilte med bedre høyttalere enn selve brettet.

(Image credit: Google)

Pixel Tablet ser ut til å bli enkel å sette inn i og ta ut av dokken ved hjelp av magneter. Charging Speaker Dock konstrueres slik at Pixel Tablet beholder nytteverdien hele tiden, både som nettbrett og som smartskjerm.

Google Pixel Tablet – lekkasjer og rykter

I avdelingen for rykter og lekkasjer har vi hørt at et Google-nettbrett er blitt sertifisert for bruk med en digital penn (Åpnes i ny fane). Dermed er det svært sannsynlig at dette gjelder Pixel Tablet.

Ellers kan vi spekulere i om det kan få det samme kameraet på 50 MP som man finner på mobiltelefonen Pixel 6, ettersom Google ikke har det med å bytte kamerasensor så ofte, og dette var en sensor som ble innført med Pixel 6.

Det kan imidlertid hende at kameraopplevelsen ikke blir helt den samme som på mobiltelefonene, ettersom kode til kameraappen (Åpnes i ny fane) mangler enkelte egenskaper. Den ser ut til å mangle både videoopptak i 4K og enkelte funksjoner som for eksempel langsom film eller lydzoom i videoer.

Vi har også hørt rykter (Åpnes i ny fane) om at brettet vil få ganske begrensede spesifikasjoner og lav pris, med internminne på 4 GB RAM. Den kan også komme til å mangle GPS og mobilfunksjoner.

I en lekkasje er lagringalternativene 128 GB og 256 GB samt en skjermstørrelse på 10,95 tommer blitt nevnt (Åpnes i ny fane). I denne lekkasjen hevdes det dessuten at brettet i september 2022 befant seg i en intern testfase.

Google kan utilsiktet også ha røpet mer (Åpnes i ny fane) om programvaren ombord på Pixel Tablet. Det forteller oss ikke så mye, men vi tar det vi kan få.