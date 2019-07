Google Pixel 4-bilder viser at Pixel 3s enorme skjermkant beholdes

Vi vet allerede hvordan baksiden på Google Pixel 4 kommer til å se ut takket være Googles egen tvitring av baksiden av den kommende telefonen, men vi vet ikke hvordan fremsiden kommer til å fortone seg. Dog, ifølge nye datagenererte bilder vil fronten se helt lik ut som Pixel 3 sin, med alt det innebærer.



Bildet er delt av den troverdige lekkekontoen @OnLeaks i samarbeid med iGeeksBlog, og viser både fremsiden og baksiden til Pixel 4 med stor detaljrikdom – selv om det eneste vi egentlig trengte å gjøre var å ta en titt på Pixel 3.

Bildet viser en stor kant på toppen av Pixel 4, hvilket er tilholdsstedet til topphøyttaleren og to frontkameraer. Dette er nøyaktig samme layout som i Pixel 3, men de eksakte dimensjonene (og kameraspesifikasjonene) kan selvsagt være forskjellige.



Det er verdt å huske på at det på Pixel 4 ikke befinner seg noen fingeravtrykkleser på baksiden – vi har hørt rykter om at Pixel 4 kommer til å ville kunne låses opp med ansiktsgjenkjenning, så det kan være slik at frontkameraene vil bli brukt til dette.

Pixel 4 XL og Pixel 4-bilder (Image credit: @Onleaks / iGeeksBlog)

En interessant detalj er at selv om Pixel 3 XL hadde et stort skjermhakk istedenfor bred kant viser bildene at både Pixel 4 og Pixel 4 XL har den samme store kanten på toppen som Pixel 3 har. Google går tilsynelatende mot den kantløse trenden.



En annen interessant forskjell mellom de to enhetene er at Pixel 3 også har en stor kant nederst, under skjermen, som inneholder høyttaler nummer to. På de ovennevnte bildene later det til at Pixel 4 ikke har denne kanten, og dermed kan det virke som om den kommende telefonen kan ha et veikere høyttalersystem enn forgjengeren.

Selvfølgelig er det verdt å ta Pixel 4-lekkasjer fra kilder som ikke er Google med en god klype salt, siden de titt og ofte ikke stemmer (selv om det skal nevnes at @OnLeaks er en relativt troverdig kilde). Man kan få litt av hvert å tenke på av disse bildene av den kommende Google Pixel 4-telefonen, men tenk ikke at alt dette er satt i stein.



Vi kommer til å få svar på alle spørsmål om Google Pixel 4 i oktober, når den forventede lanseringen for det nye flaggskipet (samt en XL-versjon) er forventet å finne sted, så følg med hos oss for nært forestående nyheter om Googles nye krumtapp.

Kilde: Trusted Reviews