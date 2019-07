Google Pixel 4: gli ultimi rendering indicano che avrà lo stesso massiccio profilo del Pixel 3

Sappiamo già come sarà il retro di Google Pixel 4 grazie a un 'immagine resa pubblica dalla stessa Google. Secondo nuovi rendering appena trapelati sembra proprio che l'anteriore sarà identico all'attuale Pixel 3 .

Condivisi dalla fonte attendibile @OnLeaks, in collaborazione con iGeeksBlog , i nuovi rendering mostrano fronte e retro di Pixel 4 in dettaglio, anche se per vedere la parte anteriore basta una fotografia di Pixel 3.

I rendering mostrano il profilo di Pixel 4 che integra l'altoparlante anteriore e due fotocamere. Si tratta delle stesse caratteristiche di Pixel 3, anche se dimensioni e caratteristiche delle fotocamere potrebbero essere differenti. Vale la pena di ricordare che, a differenza di Pixel 3, non c'è il sensore posteriore delle impronte digitali e sembra che Pixel 4 avrà lo sblocco con il viso attraverso la fotocamera.

I rendering di Pixel 4 XL e Pixel 4 (Image credit: @Onleaks / iGeeksBlog)

Un particolare interessante è che mentre il Pixel 3 XL aveva il notch al posto del profilo, dai render sembrerebbe che sia Pixel 4 che 4 XL avranno lo stesso profilo sul davanti. Sembrerebbe perciò che Google stia andando contro corrente sotto questo aspetto. Un'altra differenza è che mentre Pixel 3 aveva un altoparlante sotto il display, i futuri Pixel 4 non lo avranno, risultando così inferiori a livello audio.

Naturalmente trattandosi di fonti non ufficiali non possiamo essere sicuri che si tratti delle immagini definitive, anche se @OnLeaksè ritenuto affidabile.

Sapremo per certo tutto su Google Pixel 4 a ottobre quando Google dovrebbe presentare i suoi nuovi modelli.

Via Trusted Reviews