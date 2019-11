Google Pixel 4: alcune funzioni speciali saranno disponibili anche per i Pixel 3 e 3a

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL presentano alcune nuove e interessanti funzioni realizzate per spingere il maggior numero possibile di persone ad acquistarli. Ora però sembra proprio che alcune di queste nuove funzioni arriveranno anche sui Pixel precedenti.

Quando scriviamo "Pixel precedenti" intendiamo in realtà la gamma dei Pixel 3 composta oltre che dal modello base, dal Pixel 3 XL, dal più economico Pixel 3a, e dal Pixel 3a XL. Teoricamente alcune di queste funzioni potrebbero arrivare anche sui modelli precedenti, ma su questo non c'è nessuna informazione ufficiale.

Certo, alcune funzioni dipendenti dall'hardware rimarranno esclusive per i Pixel 4 come il sistema di Doppia Esposizione e quello che identifica incidenti, per cui chi vuole acquistare il nuovo smartphone ha comunque buone ragioni per farlo. Ma chi ha un vecchio Pixel potrà ripensarci tranquillamente.

Quali funzioni dei Pixel 4 potranno venire usate anche da altri Pixel?

Una delle funzioni più interessanti di Google Pixel 4 è l'astrofotografia che permette di scattare una fotografia del cielo stellato, di galassie e pianeti, anche se naturalmente con un tempo di esposizione lungo.

Google ha confermato con un tweet che questa funzione arriverà sui Pixel 3 e quindi questo significa che non richiede la potenza del nuovo chip Pixel Visual Core.

Anche Live Caption, la funzione che trasforma in testo il parlato in tempo reale, arriverà sui Pixel 3 a dicembre 2019, come è stato confermato dalla stessa Google ad Android Police. Live Caption è in realtà una funzione di Android 10, anche se molti pensano erroneamente che si tratti di una funzione esclusiva diPixel 4.

Anche il nuovo Google Assistant di Pixel 4arriverà sui Pixel 3 e probabilmente anche su altri modelli. Il nuovo Assistant funziona anche senza una connessione Internet, ed è sicuramente una caratteristica importante per i vecchi Pixels.

Ci sono altre due funzioni meno importanti che passeranno anche ai Pixel 3: Small Burst per la video registrazione e il nuovo Registratore.

Attenzione che non è detto che non ci siano altre app che saranno disponibili sui modelli più vecchi per cui continuate a seguirci per tenervi informati.

Via 9to5Google