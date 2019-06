Recensione in 2 minuti

Il Samsung Galaxy S10 Plus (S10+) è un telefono che ha quasi tutto, nonché lo smartphone Samsung da scegliere se ve lo potete permettere - e se riuscite a tenerlo in mano considerate le sue dimensioni.

Questo smartphone, la versione più grande e migliore del Galaxy S10 e del più economico Galaxy S10e , richiama subito l’attenzione. L’S10+ ridefinisce il concetto di “phablet” nel 2019, con uno schermo Samsung Infinity-O, edge-to-edge da 6,4”, nonché un foro nello schermo per ospitare la fotocamera frontale.

Con un rapporto tra corpo e schermo del 93,1%, i pixel vanno dal piccolo altoparlante superiore giù fino al bordo inferiore, e arrivano oltre i bordi verticali grazie alla curvatura dello schermo.

Sotto lo schermo c’è un sensore per le impronte digitali a ultrasuoni, una batteria da 4.100 mAh e la nuova funzione Wireless PowerShare, che permette di ricaricare un altro dispositivo.

La parte posteriore ha un aspetto più pulito e ospita la tripla fotocamera che sporge solo di poco. Ha un obiettivo standard, teleobiettivo e il nuovo grandangolo, che permette di inquadrare una scena più grande senza dover arretrare.

Abbiamo già visto alcune di queste cose su prodotti di Huawei ed LG. Ma il Galaxy S10 Plus riunisce in un solo prodotto caratteristiche di diversi concorrenti, con alcune novità come il Wi-Fi 6 e lo schermo HDR10+.

Samsung Galaxy S10 Plus: prezzo e disponibilità

Specifiche Samsung Galaxy S10 Plus Peso: 175g

Dimensioni: 157.6 x 74.1 x 7.8mm

OS: Android 9

Diagonale: 6.4-inch

Risoluzione: QHD+

CPU: Octa-core chipset

RAM: 8GB/12GB

Archiviazione: 128/512GB/1TB

Batteria: 4,100mAh

Fotocamera posteriore: 16MP + 12MP + 12MP

Fotocamera anteriore: 10MP + 8MP

Il Samsung Galaxy S10+ è disponibile dall’inizio di marzo anche in Italia, un po’ prima per chi ha voluto prenotarlo in anticipo e risparmiare qualcosina.

È disponibile in due versioni: da 128 GB a 1.029 euro, oppure da 512 GB a 1.279 euro (listino). Rispetto al precedente Galaxy S9 Plus , il prezzo al lancio è più alto.

Esiste anche una terza variante dell’S10 Plus, che Samsung chiama “Ultimate Performance Edition”. Ha ben 12 GB di RAM e un terabyte di archiviazione, e un prezzo altrettanto mostruoso pari a 1.599 dollari. Potete ordinarlo direttamente dal sito Samsung.

Per quanto il Samsung Galaxy S10+ costi più del suo predecessore, vale la pena notare che costa comunque meno rispetto al suo rivale marchiato Apple.

A rendere la scelta un po’ più difficile, c’è il fatto che in futuro sarà disponibile anche il Samsung Galaxy S10 5G . Questa variante è compatibile con le reti 5G, ha uno schermo da 6,7” e quattro fotocamere posteriori, dotate del sensore time-of-flight e di funzioni di realtà aumentata che saranno da verificare.

Abbiamo usato per un po’ il Galaxy S10 5G, ed è più grande, più veloce e migliore per molti aspetti, ma le reti 5G non saranno pronte per il 2019 - forse per il 2020 - e dovreste tenerlo in considerazione prima di fare una spesa extra.

Oppure, se avete veramente tanto da spendere, potreste voler aspettare e prendere il Samsung Galaxy Fold , che al momento è presente sul sito Samsung ma offre solo una registrazione anticipata.

Il foro che ospita la doppia fotocamera frontale

Display

Schermo da 6,4” QHD con un impressionante rapporto schermo/corpo del 93,1%

Schermo Infinity-o con foro per la doppia fotocamera anteriore

Il primo telefono con HDR10+, ma attenzione ai falsi tocchi dovuti alla mancanza di cornici

Lo schermo Super AMOLED da 6,4” del Samsung Galaxy S10 Plus lo rende il più grande Galaxy S mai esistito, più grande rispetto ai 5,8” del Galaxy S9+ e alla pari con il Galaxy Note 9. Ed è anche nettamente migliore.

Il primo dettaglio impressionante è il rapporto schermo/corpo del 93,1%. Samsung ha trovato il modo di mettere più pixel sulla superficie frontale del telefono, in un corpo più compatto, il che significa un ulteriore assottigliamento delle cornici intorno allo schermo stesso.

La grande diagonale è possibile grazie anche alla soluzione Samsung Infinity-O, e al fatto che l’azienda sudcoreana abbia evitato il notch a favore di un foro nello schermo, fatto con il laser, che ospita la doppia fotocamera.

Inserire due fotocamere ha portato Samsung a realizzare un foto piuttosto grande, ma nonostante tutto non l’abbiamo trovato un elemento di distrazione.

Di default la risoluzione è impostata su Full HD+ (2280x1080), ma ci si può spingere fino a QHD+ (3040x1440 pixel) per una nitidezza dell’immagine senza pari, con lo standard HDR10+ per il massimo contrasto e colori. Un vantaggio importante per chi guarda film sul telefono, che oggigiorno non è certo un’idea assurda.

C’è un potenziale difetto nell’eliminazione delle cornici: abbiamo notato che di tanto in tanto si danno dei tocchi involontari con il palmo delle mani, in particolare quando si scrive. Chi è abituato all’iPhone, che ha un migliore software per riconoscere i tocchi indesiderati, potrebbe vivere il problema peggio di altri utenti.

Sopra e sotto questo smartphone c’è ancora una piccolissima cornice. Samsung pare non aver ancora trovato una soluzione per liberarsi dell’altoparlante superiore, ma crediamo che ce la farà per il 2020.

Lo schermo Infinity-O è la grande novità di Samsung per il 2019, ed è un cambiamento sufficiente per chi chiedeva qualcosa di nuovo. È fantastico da vedere, con colori fedeli e brillanti, e il modo migliore per godersi immagini, icone, applicazioni, giochi e video.

Design

La versione top di gamma da 512GB/1TB ha la back cover in ceramica

Tra i vantaggi, vanno citati la ricarica wireless inversa e la presa jack per le cuffie

Probabilmente vorrete usare una custodia, perché è piuttosto scivoloso

A parte lo schermo, il design del Samsung Galaxy S10+ sarà familiare a un primo sguardo. Troverete però piccoli miglioramenti e alcune sorprese.

La cornice di alluminio è più sottile rispetto a quella dell’S9+, sempre incastonata tra due pannelli di vetro. Tutto nel Galaxy S10+ è ricoperto da Gorilla Glass 6, davanti e dietro, ma la variante da 512GB e quella da 1 TB hanno una back cover in ceramica, bianca o nera.

La versione di vetro, invece, è disponibile in bianco, nero o verde. Abbiamo avuto la prima per il nostro test, con 128 GB di archiviazione.

La parte posteriore del Galaxy S10+ è quasi del tutto liscia, grazie al fatto che la tripla fotocamera posteriore sporge solo di poco. L’area dedicata alla ricarica wireless inversa non è individuabile dall’esterno.

La posizione centrale della fotocamera posteriore, invece che in alto a destra, fa sì che sia più facile posarlo su una superficie senza che s’inclini. È solo un piccolo dettaglio, ma apprezziamo l’equilibrio nel design del Galaxy S10 Plus.

Apprezziamo anche l’aspetto generalmente più pulito di questo smartphone.

Il sensore per le impronte digitali è invisibile, ma vi piacerà. Dopo una parentesi di due anni, Samsung ha riportato questo elemento nella parte frontale dei suoi smartphone top di gamma, ma stavolta integrandolo nello schermo grazie alla tecnologia a ultrasuoni di Qualcomm.

La scansione 3D dell’impronta dovrebbe garantire maggiore precisione e più sicurezza rispetto agli scanner ottici che troviamo su smartphone come lo Huawei Mate 20 e lo OnePlus 6T .

La scansione a ultrasuoni significa anche che lo scanner funziona anche con dita bagnate o calde, due situazioni che mettono in difficoltà gli scanner ottici. Abbiamo verificato che è effettivamente così, nel nostro test.

Un difetto del lettore di impronte digitali sul Galaxy S10 Plus è la velocità: non è svelto quanto i lettori ottici posizionati esternamente, cioè quelli per così dire tradizionali.

Ci vuole comunque meno di un secondo per sbloccare lo smartphone con il dito, ma se venite da uno smartphone con lettore ottico noterete un leggero ritardo.

Bisogna inoltre premere con più forza sullo schermo rispetto a un lettore ottico, e bisognerà mettere il dito nell’area precisa altrimenti non funzionerà - comparirà un’utile icona a schermo per questa operazione.

Abbiamo avuto qualche lettura fallita, dovuta al fatto che mettevamo il dito nell’area sbagliata, e senza una guida fisica non è facile eliminare del tutto il problema. Con il tempo, comunque, le letture buone al primo colpo sono passate dall’80% al 95%. Un passo avanti è dovuto in parte a un aggiornamento e in parte all’abitudine.

Il problema si può arginare usando lo sblocco tramite riconoscimento facciale, che è più veloce rispetto al lettore d’impronte. L’unico problema è che bisogna guardare direttamente il telefono, ed è meno sicuro.

Il Samsung Galaxy S10+ misura 157.6 x 74.1 x 7.8mm, più o meno quanto l’S9 Plus. Il modello nuovo è un po’ più corto, un po’ più largo e notevolmente più sottile e leggero. Ed è più piacevole da maneggiare rispetto al Note 9, che ha un rapporto schermo/corpo dell’83,4%.

Senz’altro il Galaxy S10+ è sorprendentemente facile da tenere in mano per un dispositivo di dimensioni extralarge. Chi ha le mani piccole lo troverà comunque enorme, ma le cornici ridotte e i bordi curvi aiutano, nonostante le dimensioni dello schermo.

Vetro e metallo comunque sono scivolosi e ci siamo trovati a usare entrambe le mani più spesso che con tanti altri telefoni per avere una presa sicura. Vorrete probabilmente usare una custodia per il vostro Samsung Galaxy S10 Plus per non rischiare di farlo cadere e romperlo subito.

Il pulsante di accensione, a destra, ci è sembrato leggermente troppo in alto per raggiungerlo comodamente, e qualche volta abbiamo dovuto cambiare impugnatura per usarlo.

A sinistra, il bilanciere del volume è appena sopra al pulsante dedicato a Samsung Bixby, l’assistente vocale sviluppato da Samsung. Premendolo si attiva immediatamente e si possono impartire comandi vocali, e visualizzare la schermata Bixby Today. Sfortunatamente, capita facilmente di confondersi tra questi due pulsanti.

Samsung ha deciso di preservare il jack da 3,5 mm, che troviamo nel lato inferiore accanto alla porta USB-C.

Questa azienda è una delle poche a non aver eliminato la classica presa per le cuffie, il che è ancora più notevole considerando che hanno introdotto i loro auricolari wireless, cioè i Samsung Galaxy Buds. Una scelta che va incontro a un numero più ampio di consumatori, e che apprezziamo.

Fotocamera

Tripla fotocamera: normale, ultragrandangolo e zoom

Il sensore principale da 12,3MP fa foto fantastiche, alla pari con il Pixel 3

L’ultragrandangolo è una gradita novità

I nuovi filtri per i ritratti sono divertenti

Il Samsung Galaxy S10 Plus, così come l’S10, ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP, teleobiettivo da 12 MP e grandangolo da 16 MP.

Sensore principale da 12.3MP

Usando la lente dual-aperture di Samsung con l’applicazione in modalità standard abbiamo ottenuto immagini vivide e convincenti, e scatti piuttosto buoni con scarsa illuminazione. La qualità non è sempre al meglio (consigliamo di fare sempre molti scatti), e gli mancano cose come la modalità Night Vision di Google, ma è senz’altro tra le migliori fotocamere per smartphone del 2019.

Ultragrandangolo da 16MP

Ciò che manca allo smartphone di google è il grandangolo da 123 gradi di Samsung, fantastico per inquadrare più elementi, come edifici o monumenti, senza dover arretrare.

Vi avvertiamo che il grandangolo può generare un effetto fisheye, una distorsione ai bordi dell’immagine che potrebbe renderla meno bella.

In ogni caso, l’ottica grandangolare è eccezionale per ritrarre panorami e fare foto di gruppo, se non ci sono persone ai bordi dell’inquadratura per evitare che siano distorti.

Ritratti con Live Focus

Anche la funzione Live Focus è migliorata sul Galaxy S10 Plus, e ci sono diverse opzioni per i ritratti. C’è sempre lo sfondo sfocato (la quantità di sfocatura è regolabile tramite uno slider), ma anche tre nuove scelte.

Spin e Zoom sono effetti sulla sfocatura che permettono di ottenere immagini più artistiche. Ma è la terza funzione, Color Point, la nostra preferita: mantiene il soggetto principale a colori, ma lo sfondo è in bianco e nero.

Funziona molto bene e i risultati sono fantastici. Si può usare questa funzione anche con la fotocamera frontale, per autoscatti in cui potrete “saltare fuori” su uno sfondo in B/N.

Fotocamere frontali da 10MP e 8MP

La doppia fotocamera frontale ha un sensore da 10 MP e un altro da 8 MP, che serve per misurare la profondità. Questo permette di ottenere migliori ritratti in Live Focus, ed è una caratteristica presente solo sull’S10 Plus.

Le immagini ottenute con la fotocamera frontale sono in generale di ottima qualità, ma con scarsa illuminazione si perdono dettagli perché il software agisce in modo piuttosto aggressivo per eliminare il rumore. Un problema, comunque, che non è esclusivo degli smartphone Samsung.

Serve davvero una doppia fotocamera frontale? No, infatti la differenza nella qualità dei selfie tra il Galaxy S10 e il Galaxy S10 Plus è minima. È la differenza meno convincente, e grazie al software molte cose si possono fare anche con altri modelli.

Applicazione fotocamera

L’applicazione di Samsung è piena di opzioni ma comunque facile da usare, ed è in qualche modo avvantaggiata rispetto a quella di Google. Ci piace il fatto che tornino cose del passato, come il passaggio veloce dalla fotocamera posteriore a quella frontale con uno scorrimento del dito sullo schermo. Scattare un selfie è molto semplice, basta aprire la mano e poi chiuderla a pugno per avviare il timer.

Le 10 nuove categorie dell’Ottimizzazione Scene (Scene Optimizer) permettono al telefono di capire se sta inquadrando un cane, del cibo o altre cose. L’AI ci è sembrata abbastanza intelligente da riconoscere il soggetto principale in un’inquadratura affollata, e illuminare i vari elementi in modo appropriato.

I Suggerimenti di scatto (Shot Suggestions) ci danno idee su come fare le fotografie nel migliore dei modi, usando l’unità neurale del telefono (NPU, Neural Processing Unit). Ci è sembrata una funzione utile, con una griglia per inquadrare meglio il soggetto - specialmente i gruppi. A volte capita che siano suggerimenti sbagliati, ma nella maggior parte dei casi sono utili.

Qualità video

Rispetto al 2019 anche la qualità video è molto migliorata. Il Galaxy S10 Plus può registrare in HDR10+ e ha la stabilizzazione digitale sulla fotocamera posteriore.

Secondo Samsung questo smartphone è progettato per girare video Ultra HD fluidi quanto quelli di una action cam e, per quanto non sia altrettanto resistente, sembra che il Galaxy S10+ potrebbe rivaleggiare con la GoPro Hero7 Black.

La registrazione video HDR10+ è un notevole aggiornamento rispetto al passato, visto che i modelli Samsung non registravano nemmeno in HDR. Attivandolo, abbiamo notato che l’HDR10+ evita la sovraesposizione, e grazie al nuovo formato HEVC.

Batteria

Oltre un giorno di autonomia con la risoluzione Full hd

La batteria da 4.100 mAh è la più grande mai vista su un Galaxy S

La ricarica rapida Samsung è più lenta rispetto ai concorrenti, ma meglio di quella Apple

La batteria del Samsung Galaxy S10 Plus stabilisce un nuovo record, con una capacità pari a 4.100 mAh. L’anno scorso il Galaxy S9 era sopra la media tra i top di gamma Android, con un’autonomia di una giornata piena ottenuta con una batteria da 3.500 mAh. Il Galaxy S10 Plus si è comportato meglio nei nostri test.

Samsung continua a dichiarare un’autonomia di “un giorno e un po’”, forse per via dello schermo più grande o forse per cautela. Con un uso moderato - un paio d’ore di streaming musicale con Spotify, un po’ di messaggi e social media, un’ora o due di Netflix e un po’ di gaming - siamo arrivati facilmente a fine serata, con una carica residua dal 10% al 30%.

Se si usano le funzioni aggiuntive del Galaxy S10 Plus la batteria naturalmente ne risentirà. Per esempio il display always-on, che mostra costantemente orario, data e icone delle notifiche anche quando il telefono è bloccato. Alzare la risoluzione dal Full HD+ al QHD+, similmente, farà scaricare più in fretta il Galaxy S10+.

Wireless PowerShare

La nuova funzione Samsung Wireless PowerShare trasforma il retro del Galaxy S10 Plus in una stazione di ricarica wireless per dispositivi con standard Qi. Potete usarlo per aiutare un amico in difficoltà donandogli generosamente un po’ della vostra carica.

Nelle nostre prove PowerShare ha funzionato perfettamente e ci ha permesso di caricare i Galaxy Buds nella loro custodia, posandola sulla parte inferiore della back cover.

Samsung non fa alcun favoritismo, ed è possibile caricare qualsiasi dispositivo con standard Qi, compreso un iPhone XS Max. Abbiamo usato questa funziona più di quanto avremmo pensato durante l’MWC 2019, ottenendo una certa popolarità.

PowerShare si disattiva quando la batteria è al di sotto del 30%, il che è confortante quanto sapere che un iPhone XS ha una batteria da 2.658 mAh e costa quanto il Galaxy S10 Plus.

Anche altri smartphone hanno la stessa funzione, come lo Huawei Mate 20 Pro , ma averlo sui prodotti Samsung aiuterà senz’altro a renderla più popolare e diffusa.

Nel caso di Samsung è anche più facile attivare Wireless PowerShare tramite le impostazioni veloci, mentre con gli Huawei bisogna addentrarsi nelle impostazioni per trovare la voce giusta.

Un piccolo avvertimento: se prendete una custodia per il Galaxy S10 Plus, potrebbe ostacolare o impedire il funzionamento di Wireless PowerShare, in particolare quelle più spesse. Significa che andrà tolta prima di poter usare questa funzione.

La ricarica veloce e senza fili invece dovrebbe funzionare con la maggior parte delle custodie.

Interfaccia

L’interfaccia OneUI di Samsung offre menu facili da gestire anche su schermi grandi

Bixby AI non è molto utile, e il tasto dedicato è quasi una seccatura

Vorremmo vedere app Samsung per mac/Windows, che diano continuità

Il Samsung Galaxy S10 Plus ha Android 9 Pie con l’interfaccia OneUI sviluppata dall’azienda sudcoreana. I giorni dell’oppressiva e invadente TouchWiz sono fortunatamente un ricordo del passato però, e l’attuale Samsung One UI è più leggera, per quanto ancora diversa da quella base di Android.

Ci sono ancora diverse applicazioni preinstallate, molte delle quali duplicano quelle di Google. Samsung però non ci convincerà a usare app come Samsung Notes senza una versione desktop convincente. In confronto a ciò che offre Apple, manca infatti una soluzione che offra continuità dallo smartphone al desktop.

Ci sono anche tre applicazioni Microsoft (Office Mobile, OneDrive e LinkedIn) preinstallate, che si possono nascondere nel drawer o disattivare; ma non è possibile disinstallarle completamente.

Il display always-on è utile per vedere le cose più importanti con una sola occhiata, come ora, data e nuove notifiche, ma come abbiamo accennato sopra tende a consumare la batteria più in fretta. Sarà meglio tenerlo in considerazione.

Il pulsante Bixby a sinistra serve per attivare immediatamente l’assistente vocale Samsung con una pressione singola o doppia. L’altra opzione si può personalizzare con ciò che volete; noi al momento siamo abbastanza ossessionati da Clash Royale per esempio, ed è bello poter avviare il gioco con un gesto semplice come la pressione di un pulsante.

I comandi rapidi sono essenzialmente profili per il telefono, che potreste usare quando ci si trova in casa o in auto, o quando si va a letto. Ogni profilo permette di impostare diverse cose, come Wi-Fi, Bluetooth, luminosità, notifiche, volume delle chiamate e così via.

Prestazioni

Lo smartphone Android più veloce che abbiamo mai provato

Il primo ad avere Wi-Fi, ma vi servirà anche un router con lo stesso standard

Il cuore pulsante del Samsung Galaxy S10 Plus è il processore octa core Samsung Exynos 9820, abbinato a 8 GB di RAM (12 GB per la Ultimate Performance Edition). C’è tantissima potenza.

Abbiamo eseguito Geekbench 4, ottenendo un valore medio di 10.385 punti, abbastanza vicino agli 11.481 punti dell’iPhone XS. La memoria disponibile è abbondante: la versione più piccola infatti ha ben 128 GB, di cui circa 110 GB effettivamente disponibili. Se non dovessero bastare, c’è uno slot microSD, oppure le versioni da 512 GB e 1 TB.

Questo è anche il primo smartphone al mondo compatibile con lo standard Wi-Fi 6, che permette trasferimenti ancora più veloci da e verso il vostro router (che dovrà anch’esso essere compatibile).

Per chi è?

Per chi cerca intrattenimento Lo schermo da 6,4” è il migliore al mondo, grazie al rapporto schermo/corpo del 93% e ai colori vividi. E c’è la presa da 3,5 mm. Cosa chiedere di più?

Per chi ama i selfie Ci piace la fotocamera del Google Pixel 3, ma i selfie del Galaxy S10 Plus sono davvero fantastici. E la modalità Color Point è davvero divertente.

Utenti avanzati La batteria è molto più grande che in passato, così come l’autonomia. Questo smartphone dura tutto il giorno senza problemi, e la ricarica wireless inversa può essere molto comoda.

Per chi NON è?

Chi vuole spendere meno Il Galaxy S10 Plus è un telefono bello ma anche molto costoso, per quando l’iPhone XS Max costi ancora di più. Ci sono modelli con un migliore rapporto qualità/prezzo.

Se vi cade spesso il telefono … … il Galaxy S10 Plus non fa per voi. È uno smartphone scivoloso e fatto di vetro, e anche usando una custodia non diventa indistruttibile. Meglio evitare rischi.

Chi vuole la migliore fotocamera in assoluto Se il vostro interesse principale è la qualità fotografica, il Samsung Galaxy S10, semplicemente, non è il migliore al mondo - pur restando eccellente da questo punto di vista. Meglio Huawei P30 Pro o Google Pixel 3.

Prima di buttarvi a pesce sul Galaxy S10 Plus, vale la pena di considerare le alternative

Concorrenza