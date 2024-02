Recensione OnePlus 12

Non è impermeabile nel caso di immersioni in acqua

Se state valutando il OnePlus 12, dovreste comprarlo, perché OnePlus conosce bene il suo pubblico e questo telefono è stato creato per incontrare le vostre esigenze. È il telefono più bello uscito da molto tempo a questa parte, forse da sempre, se consideriamo il design noioso degli smartphone tradizionali. Avrete una migliore durata della batteria, una ricarica più veloce e uno schermo più luminoso, il tutto su un telefono che costa centinaia di euro in meno rispetto ai modelli Ultra e Pro della concorrenza di fascia alta. Dovrete accettare alcuni compromessi, ma per voi potrebbero non essere importanti, e il suo design vincente e il software senza fronzoli lo rendono lo smartphone più interessante che possiate acquistare.

OnePlus 12: recensione breve

OnePlus 12 è fantastico, non c'è dubbio. Ha un aspetto magnifico e OnePlus è riuscita in qualche modo a distinguersi dalla sfilza di smartphone semplici e mediocri che affollano gli scaffali dei negozi con opzioni di colore molto interessanti, oltre a un design raffinato e senza compromessi.

OnePlus 12 cerca partecipare alla gara degli smartphone come il cosiddetto "flagship killer", ovvero un telefono che costa molto meno del miglior Samsung Galaxy o del miglior iPhone, ma che offre comunque le migliori caratteristiche di questi telefoni più popolari e costosi.

Sotto molti punti di vista, è una vittoria, soprattutto se si confronta il OnePlus 12 con i migliori smartphone della concorrenza che hanno effettivamente lo stesso prezzo.

OnePlus 12 ha prestazioni sorprendenti, tanto da poter competere con l'ultimo iPhone 15 Pro nei giochi e in alcune attività di produttività. Ha fotocamere che producono immagini eccellenti; in alcuni casi le foto sono più convincenti di quelle del Galaxy S24 Ultra e degli altri dei migliori smartphone per la fotocamera in circolazione.

In altre parole, se scegliete OnePlus 12 avrete prestazioni di alto livello, fotografie straordinarie e una batteria che dura per giorni. Inoltre, avrete a disposizione alcune funzioni interessanti che non troverete altrove, come la ricarica superveloce e persino un emettitore a infrarossi in grado di cambiare canale alla vostra TV.

Per il prezzo che ha, il OnePlus 12 è un telefono stellare che supera le aspettative, ma rinuncia ad alcuni dettagli di fascia alta. Per prima cosa, il OnePlus 12 non è resistente come il Samsung Galaxy S24 Ultra o l'iPhone 15 Pro, neanche lontanamente. Tra il telaio in titanio dell'iPhone 15 Pro e il nuovo vetro Gorilla Armor del Galaxy Ultra, OnePlus non resisterà ai maltrattamenti come i suoi rivali.

Quel che è peggio è che OnePlus ha ancora una volta escluso la certificazione IP68, che garantirebbe ai suoi telefoni la possibilità di essere immersi sott'acqua. OnePlus afferma che è possibile utilizzare il telefono sotto la pioggia, ma non si è spinta fino a rendere il telefono veramente resistente all'acqua.

La più grande omissione di OnePlus rispetto ai suoi rivali non si farà sentire per anni, ma potrebbe essere la più importante nel lungo periodo. Samsung e Google hanno promesso di supportare le ultime famiglie di Galaxy S24 e Pixel 8, rispettivamente, per sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e della sicurezza. OnePlus ha sempre garantito tre anni o meno, un periodo di gran lunga inferiore a quello dei migliori smartphone Android.

OnePlus 12 recensione: prezzo e uscita

Prezzo a partire da 969€

Il OnePlus 12 ha un prezzo di listino che parte da 969€ per la versione da 12/256GB e arriva a 999€ per la versione da 16/512GB.

In altre parole, il OnePlus 12 appartiene alla stessa fascia di prezzo del Pixel 8, del Galaxy S24 e dell'iPhone 15, risultando più economico solo di qualche decina di euro.

Tuttavia, paragonare OnePlus 12 a questi telefoni è quasi ridicolo. OnePlus 12 ha un display grande quanto il Galaxy S24 Ultra, ma il OnePlus è più nitido e può raggiungere un picco di luminosità in condizioni di luce esterna. Ha una batteria più grande di quella del costoso iPhone 15 Pro Max, ben il 35% in più rispetto al Galaxy S24.

Naturalmente, anche i modelli di smartphone economici nella fascia alta hanno tutti la certificazione di resistenza all'acqua IP68, oltre a cinque anni (iPhone 15) o sette anni (Pixel 8 e Galaxy S24) di aggiornamenti software, che potrebbero rendere questi dispositivi più preziosi tra due anni, quando si vorrà venderli e aggiornarli.

Punteggio prezzo: 5 / 5

OnePlus 12 recensione: specifiche

Di seguito trovate le specifiche di OnePlus 12:

Swipe to scroll horizontally OnePlus 12 specifiche Header Cell - Column 1 Dimensioni: 164.3 x 75.8 x 9.2 mm Peso: 220g Display: 6.82" OLED; 1,600 nit; 4,500 luminosità di picco Risoluzione: 1440 x 3168 pixel Frequenza di aggiornamento: 120Hz Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12GB / 16GB Spazio di archiviazione: 256GB / 512GB Sistema operativo: Android 14; Oxygen OS 14 Fotocamere posteriori: 50MP principale; 48MP ultra-wide; 64MP teleobiettivo con zoom 3x Fotocamera frontale: 32MP Batteria: 5,400 mAh Ricarica: 80W con cavo; 50W cablata Colori: Flowy Emerald, Silky Black

OnePlus 12 recensione: design

Colori unici

Davvero, forse il design di smartphone più bello di sempre

OnePlus abbraccia con coraggio le curve, le bombature e le opzioni di colore eccezionali con il OnePlus 12.

OnePlus 12 è delicatamente curvo su ogni bordo. Il modulo della fotocamera si inserisce con grazia nel bordo del telefono e i tocchi di colore e di vetro lucido sono giocosi e integrati sapientemente.

È più spesso di qualsiasi telefono iPhone 15 o Galaxy S24, anche di quelli più grandi, ma contiene una batteria molto più grande e questo si traduce in una maggiore autonomia.

Con il suo display più grande, OnePlus 12 è più leggero del Galaxy S24 Ultra, che ha dimensioni simili. La sensazione è comunque di solidità e spessore, anche se i bordi curvi lo rendono comodo da tenere in mano.

Punteggio design: 4.5 / 5

OnePlus 12 recensione: Display

Display incredibilmente luminoso

Più nitido dell'iPhone 15 Pro Max

Più grande del Galaxy S24 Ultra, ma curvo in modo da sembrare più piccolo

Non so cosa abbia fatto OnePlus per raggiungere livelli di luminosità di picco fino a 4.500 nit sul OnePlus 12, ma è un valore incredibile. In ogni caso, sono rimasto molto colpito dalla velocità e dalla reattività del display, soprattutto nei giochi. Questo schermo è totalmente privo di lag.

Il display del OnePlus 12 è più grande del Galaxy S24 Ultra e tecnicamente è più nitido, ma la curva ai bordi lo fa sembrare un po' più piccolo.

Punteggio display: 5 / 5

OnePlus 12 recensione: Software

Buoni strumenti di organizzazione

Nessuna funzione AI inutile

Oxygen OS è una buona interfaccia

OnePlus utilizza Oxygen OS della casa madre Oppo con Android 14 e mantiene un tocco leggero con Android, a differenza del Galaxy S24 di Samsung, che è pieno di funzioni e applicazioni extra. Il OnePlus 12 mantiene alcuni dei grandi strumenti di organizzazione della schermata iniziale che Google ha abbandonato qualche anno fa, quindi è un po' più facile da usare e organizzare rispetto anche a un Pixel 8 "vanilla".

Ciò non significa che il OnePlus 12 non sia vittima di trappole Android già note. Sul telefono sono presenti diverse app "Foto", tra cui la galleria fotografica di OnePlus e Google Foto.

Il grande problema di Oxygen OS e dello sviluppo di un sistema proprio da parte di OnePlus si presenta quando arriva il momento di aggiornare Android. OnePlus ha fornito tre anni di aggiornamenti per i suoi telefoni migliori, ma Samsung e Google promettono ora sette anni di aggiornamenti, mentre Apple ha sempre fornito ai suoi modelli di iPhone cinque anni di nuovo software.

OnePlus 12 salta clamorosamente le nuove funzioni AI che affliggono gli altri telefoni Android più recenti. Il Galaxy S24 è stato lanciato con una dotazione mista di IA, tra cui strumenti di traduzione molto utili e strumenti di adattamento dello stile di scrittura un po' inutili. Le nuove funzioni AI per la modifica delle immagini si collocano nel mezzo. Sul OnePlus 12 non troverete nulla di tutto ciò, nel bene e nel male.

Per ora, è quasi un sollievo che il OnePlus 12 non sia gravato da funzioni AI che nessuno ha richiesto.

Punteggio software: 3 / 5

OnePlus 12 recensione: fotocamera

Le fotocamere richiedono pratica ma forniscono buoni risultati

Ottimi selfie

Prestazioni solide con i ritratti

Se volete una fotocamera che crei foto davvero belle, soprattutto quelle di persone, OnePlus 12 è fatto per voi. Se cercate un'estrema precisione nei colori e nei dettagli, meglio scegliere un altro telefono. La collaborazione tra OnePlus e Hasselblad continua nella sua quarta generazione e ancora una volta le fotocamere producono immagini sicuramente uniche, anche se forse non quello che la maggior parte delle persone si aspetta o desidera dalla fotocamera di uno smartphone.

OnePlus afferma che Hasselblad ha messo a punto l'elaborazione della fotocamera per imitare le classiche lenti da ritratto Hasselblad. Non ho mai scattato con una fotocamera Hasselblad, ma nella mia prova contro i migliori cameraphone che si possono acquistare, tra cui l'ultimo Galaxy S24 Ultra e iPhone 15 Pro Max, il OnePlus ha tenuto testa e nelle foto selfie e nei ritratti i risultati sono stati spesso migliori.

Non si tratta di una fotocamera versatile. L'obiettivo zoom funziona benissimo per aggiungere bokeh e sfocature drammatiche ai ritratti, ma questo telefono non può scattare foto a lunga distanza come il Galaxy S24 Ultra. Inoltre, ha avuto più problemi a mettere a fuoco i primi piani, il che ha fatto sì che le macro apparissero sfocate e che alcuni scatti di cibo dovessero essere rifatti più volte.

Se amate la fotografia di strada o gli scatti spontanei, il OnePlus 12 vi soddisferà pienamente e dispone di numerose modalità di scatto, impostazioni Pro e opzioni di filtro per creare immagini fantastiche. Non è la fotocamera migliore in circolazione, ma merita rispetto per il suo look unico e per i risultati vivaci che si discoscano delle foto accurate e "da laboratorio" che si ottengono da iPhone e Galaxy.

OnePlus 12: prove della fotocamera