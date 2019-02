Det første offisielle bildet av Galaxy S10+ kan ha lekket ut

Last year's Samsung Galaxy S9 Plus pictured above (Image Credit: TechRadar)

Glem alle lekkasjene om Samsung Galaxy S10 som er basert på konseptbilder og skisser, og ta heller en titt på det som ser ut til å være det første offisielle bildet av Samsung Galaxy S10+.

Bildet som 91Mobiles har fått tak i skal være et pressebilde direkte fra Samsung, og det understøtter alle de viktigste ryktene vi har sette i det siste.

Både forsiden og baksiden av telefonen fremstår med dramatiske endringer sammenlignet med forårets S9 og S9+. På forsiden har skjermkantene blitt smalere mens selve skjermen har blitt større, og kameraene er nye og ikke minst plassert i et skjermhull.

Angivelig et offisielt pressebilde av Samsung Galaxy S10+ (kilde: 91mobiles)

Stor skjerm, mange kameraer

Galaxy S10+ sies å ha en stor og kurvet 6,4 tommer Super AMOLED-skjerm, og dette er den samme skjermstørrelsen som Galaxy Note 9 har. Det er for øvrig ventet at Note 10 får en enda større skjerm når den dukker opp til høsten.

Men hvordan er det mulig? Jo, frontkameraet – eller i dette tilfellet de to frontkameraene – er plassert i et hull øverst i høyre hjørne. Tilbake i desember så vi en prototype av Samsungs 5G-telefon som var utstyrt med en tidlig variant av denne løsningen.

Ved å plassere kameraene i et slikt hull, kan Samsung gjøre skjermen større uten å øke størrelsen på selve telefonen. Dermed burde ikke Galaxy S10+ være noe særlig større enn fjorårets modell, og den har samtidig et svært høyt skjerm-til-chassis-forhold der skjermen nærmest dekker hele fronten av telefonen.

Denne lekkasjen viser også tydelig at telefonen har et trippelt kamera på baksiden, og den bekrefter også at det ikke sitter en fingeravtrykkleser der. I stedet skal Samsung ha satset på en ultrasonisk fingeravtrykkleser i skjermen.

Vi venter ellers at de tre kameraene på baksiden består av et vanlig hovedobjektiv, et teleobjektiv og et vidvinkelobjektiv. Dette likner mye på kameraoppsettet vi venter å se i iPhone 11.

Sistnevnte får vi nok ikke se noe til før i september, men Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite og eventuelt også Galaxy X er ventet å vises frem under selskapets lanseringsarrangement 20. februar.

Vi kommer til å rapportere direkte fra San Francisco mens det hele pågår, og da blir det spennende å se om telefonene ser nøyaktig ut som på bildet over.