De’Longhi Stilosa EC230 — et dypdykk i billig espresso

De’Longhi Stilosa EC230 er en av de maskinene som i stillhet får en lojal kundebase. Den er kompakt, rimelig og kompromissløst manuell. Den er designet for folk som ønsker å lære hvordan espresso egentlig fungerer i stedet for å stole på automatisering med ett trykk.

Etter å ha evaluert funksjonene og den praktiske ytelsen, er det tydelig at denne modellen er rettet mot nybegynnere som er seriøse med å ville forbedre ferdighetene sine. Den tilbyr ekte kontroll over ekstraksjon og melkestrukturering, men krever også oppmerksomhet på detaljer. For den rette brukeren er det nettopp denne balansen som skaper appellen.

👉 Les hele testen her