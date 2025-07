Rapport sier OpenAI planlegger å lansere AI-drevet nettleser

Kan komme «innen de neste ukene» for å konkurrere med Google Chrome

Ville gi OpenAI tilgang til omfattende brukerdata, sier rapport Reuters

Nettleserkrigen kan være i ferd med å eskalere betraktelig – ChatGPT-skaperen OpenAI ventes å lansere sin egen nettleser om noen uker. Ifølge Reuters kan dette legge mye press på Google Chrome og potensielt «fundamentalt endre hvordan forbrukere surfer på nettet».

Reuters melder, med henvisning til «tre personer med kunnskap om saken», at nettleseren får et grensesnitt med en AI-chat som lar mange av brukerens interaksjoner skje direkte i chatvinduet, i stedet for å lenke til eksterne nettsteder.

I tillegg kan nettleseren integrere OpenAIs AI-agent – kalt Operator – som lar appen «utføre oppgaver på brukerens vegne». Dette kan for eksempel innebære å «bestille bord eller fylle ut skjemaer» på nettsteder du bruker.

Ifølge rapporter vil OpenAIs nettleser bygges på Googles åpne Chromium-teknologi, det samme fundamentet som driver Chrome, Edge og mange av de beste nettleserne på markedet. Produktet forventes å bli lansert «innen de neste ukene», ifølge Reuters-kilder.

Kommentar: Kampen om dine data

OpenAI går inn i et allerede svært konkurransepreget felt. Google Chrome har for tiden en dominerende markedsandel med omtrent to tredjedeler av brukerne.

AI-selskapet Perplexity og nettleserutfordrere som Brave og The Browser Company har også lansert sine egne AI-drevne nettlesere. I likhet med OpenAIs påståtte satsing, kan Perplexitys nettleser utføre oppgaver for brukeren.

Reuters fremhever en klar drivkraft bak OpenAIs planer: brukerdata. Ved å kjøre sin egen nettleser vil selskapet kunne samle inn enorme mengder informasjon fra brukerne sine – data som kan brukes til å trene AI-modeller og åpne for nye inntektsmuligheter.

Chrome «gir Alphabet brukerdata for å målrette annonser mer effektivt og lønnsomt, samtidig som det gir Google en måte å dirigere søketrafikk til sin egen søkemotor som standard», skriver Reuters. En nettleser fra OpenAI vil gi AI-selskapet lignende tilgang til verdifull informasjon.

Hvis du bryr deg om personvernet ditt, er OpenAIs nettleser allerede bekymringsfull. OpenAI er tidligere blitt kritisert for sin datainnsamling – det samme gjelder Google Chrome.

Når innsamling av private data er en drivkraft bak lanseringen av en nettleser – noe Reuters antyder at den kan være – er det grunn til å være ekstra årvåken. Vi må rett og slett vente og se hva som skjer når OpenAIs nettleser lanseres senere i år.