Nye lekkasjer av DJI Osmo 360 kan ha gitt oss et innblikk i kameraet og spesifikasjonene.

Flere bilder av DJI Osmo 360 er lekket

Kameraet kan lanseres i juli

Sies å ha lignende spesifikasjoner som Insta360 X5

Rykter om et 360-graders kamera fra DJI har sirkulert siden oktober, og nå har vi nye lekkasjer som angivelig viser DJI Osmo 360 – og samtidig hinter til noen av spesifikasjonene.

Tipseren @GAtamer (via Notebookcheck) har publisert bilder som viser kompaktkameraet med to objektiver – ett foran og ett bak – en liten innebygd berøringsskjerm og det som ser ut til å være et feste for tilbehør.

Samme kilde oppgir at spesifikasjonene til DJI Osmo 360 vil være «nesten identiske med X5», noe som selvfølgelig refererer til Insta360 X5 som ble lansert i april – et annet 360-graders kamera som DJIs modell vil utfordre direkte.

I vår anmeldelse av Insta360 X5 er det tydelig at det er et svært imponerende 8K-kamera – et som vi ga en femstjerners vurdering. Begge kameraene skal visstnok ha 1,28-tommers sensorer, som er større enn i Insta360 X4, så vi kan forvente noe lignende fra DJI.

Lansering snart?

The technical specifications are almost the same as the X5. pic.twitter.com/7HlC9JQHbPMay 31, 2025

Innlegget fra @GAtamer var faktisk en oppfølging til et annet bilde som ble lekket via @Quadro_News, som ser ut til å vise DJI Osmo 360 i en eller annen form for emballasje. Nok en gang er en av kameralinsene og selve formen på enheten synlig.

Det er omtrent så mye vi kan få ut av de siste lekkasjene om DJI Osmo 360, og det er fortsatt ingen informasjon om en nøyaktig lanseringsdato eller pris. Det ser imidlertid ut til at kameraet kan komme snart.

For bare noen få dager siden ble det rapportert at DJI Osmo 360 kunne lanseres i juli 2025, så det er ikke langt unna. Vi har allerede sett tidligere lekkede bilder av kameraet, og de stemmer godt overens med de nyeste.

Vi har også hørt at en ekstremt liten DJI Osmo Nano kan lanseres samtidig som DJI Osmo 360. Hvis disse nye enhetene er i samme klasse som de eksisterende i serien – inkludert DJI Osmo Action 5 Pro – er det mye å se frem til.