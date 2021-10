Test: Insta360 Go 2

Insta360s andre Go-kamera i mikroformat byr på forbedret bildekvalitet og ledsages av en smart kombinasjon av ladeetui og fjernkontroll. Det gjør det langt mer hendig enn forgjengeren til opptak av lengre varighet enn 30 sekunder. Det passer ikke for alle, men Insta360 Go 2 er perfekt for vlogger eller som et reservekamera du kan ta med deg omtrent over alt.

Kort oppsummering

Insta360 Go 2 er et lite kamera du kan montere på nesten hva som helst, og det gjør uansett stabiliserte videoopptak av høy kvalitet.

Arvtageren til Insta360 Go har alle fordelene fra originalen, har gjort noe med enkelte av svakhetene og tilføyer en rekke viktige egenskaper.

De fleste av de nye egenskapene og funksjonene til Insta360 Go 2 er knyttet til etuiet. Etuiet til den første Insta360 Go-modellen fungerte bare til opplading og tilkobling til en iPhone.

Denne andre generasjonen er en helt annen sak. Nå her etuiet fått knapper, en miniskjerm for modi – og når du åpner det, blir det en holder til kameraet. Etuiet har dessuten integrerte føtter, slik at det kan opptre som stativ. Det Insta360 Go 2 mangler av innovasjon når det gjelder selve utformingen, tar det igjen med smarte tilskudd og dramatisk forbedring av bruksverdien.

Oppløsningen går riktig nok ikke høyere enn 1440p, men du trenger ikke å avfeie det av den grunn, ettersom bildekvaliteten er overbevisende. Det er et trinn opp fra originalmodellen, og fanger opp samme detaljnivå som GoPro Hero 9 Black i mange situasjoner.

Er dette et perfekt actionkamera? Nei. Mangelen på en skjerm til forhåndsvisning er er stort minus, og selv om arbeidsflyten er blitt forbedret sammenlignet med tidligere Insta360-modeller, og det er ikke like kjapt og smidig som en GoPro.

Likevel er Insta360 Go 2 et godt eksempel på hvordan et andregenerasjonsprodukt burde være. Her har de tatt tak i det som gjør originalmodellen spesiell og forbedret den på nesten alle tenkelig måter.

Les videre for å få bedre innsikt i modi, bildekvalitet og funksjoner, og den ene egenskapen vi virkelig ønsker oss av en Insta360 Go 3.

Insta360 Go 2 - pris og lanseringsdato

Insta360 Go 2 ble avduket i mars 2021, 18 måneder etter originalversjonen av Go.

Den er blitt vesentlig dyrere enn forgjengeren. Insta360 Go 2 kom på det norske markedet med en veiledende pris på 3490 kroner. Originalversjonen Insta360 Go kostet til sammenligning bare 2090 ved lansering, men har faktisk steget litt i pris i 2021.

Dermed ligger prisen for den nyeste modellen ubehagelig nær GoPro Hero 8 Black- Hvis den minimale størrelsen til Insta360 Go 2 ikke er avgjørende for deg, kan en mer tradisjonell modell som GoPro-varianten være bedre egnet for deg.

Uansett kan forbedringene som er gjort med bildekvaliteten og bruksverdien til Insta360 Go 2 rettferdiggjøre den markante prisøkningen.

Design

La oss først ta for oss det grunnleggende når det gjelder måten Insta360 Go 2 fungerer på. Da tar vi utgangspunkt i at du ikke nødvendigvis ved noe om hvordan originalmodellen Insta360 Go fungerer.

Insta360 Go 2 er et lite actionkamera, med en fasong og størrelse som ikke skiller det så mye fra en klassisk USB-minnepinne. Rektangelet rommer all kjerneelektronikken, Her finner man en linse, en sensor, et batteri, prosessoren, 32 GB lagringsplass og en skjult lukkerknapp foran, slik at du kan betjene kameraet.

Kameraet leveres med tre støtter. Festet er som et halsbånd med en magnetplate som holder Insta360 Go 2 på plass. Går du med dette anhenget under skjorten, holder kameraet seg på plass der, som det er sydd fast.

Easy Clip-enheten har et grep som kan festes til en skyggelue eller en stropp på ryggsekken. Kameraets Pivot Stand har en klebrig bakside som kan festes til hva du måtte ønske.

Her er det ikke noe feste til sykkel, men man får inntrykk av at Insta360 Go 2 er skapt for situasjoner der et vanlig actionkamera vil være for stort eller for iøynefallende. Du kan også få et festeadapter slik at kameraet fungerer godt med tilbehør til GoPro eller andre actionkameraer.

Vi er kanskje videodinosaurer, men vi mener at det å ikke ha en skjerm er hovedgrunnen til å ikke kjøpe Insta360 Go 2. Her får du ikke komponert bilde, og til forskjell fra gode 360-kameraer, har du begrensede muligheter til å fikse opptaket i etterkant.

Dette er ikke en kritikk av Insta360. De lager mange actionkameraer med skjerm. Men dette er noe du må tenke grundig over før du eventuelt går til anskaffelse av Insta360 Go 2. Du får ikke akkurat noen videografisk kontroll ved bruk av dette kameraet, med mindre du bruker appen til forhåndsvisninger. Det fungerer greit nok, men det er ikke like bra som å ha en skjerm på selve kameraet, slik GoPro har.

Vi hadde også ønsket at kamskjell-hengselet til batterietuiet var dreibart. Slik det er orientert, er det perfekt for vlogging, der du enkelt når lukkeren med fingeren. Men hvis du heller vil bruke det som et lite Super8-kamera, noe vi gjorde en hel del, vender skjermen og knappene bort fra deg.

En positiv sak ved Insta360 Go 2 er det avtagbare linsedekselet. Dette er en kjærkommen forandring. Man skrur av lokket, akkurat som på en klassisk GoPro, slik at du enkelt kan erstatte det hvis det blir ripet opp.

Med tanke på at kameraet er mer eller mindre beskyttet når det befinner seg i etuiet, er Insta360 Go 2 et av de enkleste actionkameraene å holde i god stand. Selv om du ikke behandler det så veldig godt.

Det er også vannbestandig til IPx8, og tåler å senkes ned i vann. Denne klassifiseringen er imidlertid ikke tilstrekkelig ved svømming, der bevegelsen skaper trykk, noe som krever sterkere forsegling.

Tilbehør: det nye ladeetuiet

Vi brukte for det meste Insta360 Go 2 mens det lå i ladeetuiet. Der skyver du kameraet på plass for å eksportere videoklipp eller lade opp batteriet. Etuiet har også to knapper og en liten, men klar, OLED-skjerm.

Kombinasjonen av skjerm og fysiske knapper gjør at du kan veksle mellom modi, forandre innstillinger og starte og stoppe opptak av video og ta stillbilder. Dermed er Insta360 Go 2 blitt noe mer enn bare et lite actionkamera til små, artige klipp – og det nærmer seg noe mer fullbefarent.

Etuiet kobler seg trådløst til kameraet. Du kan for eksempel feste Insta360 Go 2 til en baseball-cap og ha etuiet i lomma, slik at det kan fungere som fjernkontroll når du vil ta bilder eller gjøre opptak.

En dag vi gjorde opptak beholdt vi kameraet i etuiet hele tiden, ettersom den utfellbare basen også opptrer som et minihåndtak. Det holder hånden ute av syne og gjør det superenkelt å gjøre kjappe opptak.

Alt dette er flotte saker som vi savnet med originalversjonen Insta360 Go. Selv om du også der kan få tilgang til en rekke opptaksmodi med kameraet frikoblet, involverer dette å lære seg hvilke av de mange gestene som setter igang hvilke modi. Og hvem har tid til slikt?

Insta360 Go 2 har også søte, utfellbare bein. Det passer ypperlig til improviserte gruppefotografier eller timelapseopptak. Det er også et standardfeste på bunnen, i tilfelle du vil bruke et «ordentlig» tripod-stativ. De små integrerte føttene fungerer bare på tilnærmet jevne overflater, så dette er en kjærkommen fleksibilitet.

Dette etuiet løser de fleste av de grunnleggende problemene som begrenset appellen til originalversjonen av Go.

Bildekvalitet

Det er også gjort store forbedringer i bildekvaliteten sammenlignet med Insta360 Go.

Et sted vi stadig vender tilbake til når vi tester actionkameraer, er en park der det naturlige lyset begrenses av en rekke trekroner. Med originalversjonen av Insta360 Go gjorde det begrensede lyset at bildene ble mudrete.

Insta360 Go 2 makter imidlertid å bevare de fleste detaljene det fanger opp, på en måte vi hadde ventet oss av et GoPro Black-kamera, men ikke av denne lille rakkeren.

Dette løftet i bildekvaliteten er heller ikke begrenset til middels lys. Tar man bilder opp mot en lys himmel, gir Insta360 Go 2 et dynamisk område på samme nivå som et avansert actionkamera i standardformat.

Det vil uansett opptre overeksponering i noen av skyene, ofte i de store, men dette begrenses også til skyene. Blå områder på himmelen gjengis gjerne godt, i stedet for å bli en forløpning fra blått til hvitt – slik det kan gjør på kameraer med en svak sensor for dynamisk område.

Bildekvaliteten til Insta360 Go 2 er bedre enn vi hadde ventet oss, selv om den korresponderer godt med prisøkningen.

Insta360 ser også ut til å ha økt prosessorkraften. I de fleste testene vi har gjort av Insta360-kameraer, er «pikselskurr» blitt nevnt – og selv i Insta360 One R 1-inch Edition. Det er her prosessorens finsikting av hva som er detaljer og hva som er støy spiller inn.

Insta360 Go 2 sliter i overraskende liten grad med støy, særlig med tanke på kameraets og sensorens beskjedne størrelse.

Det har til og med litt klarere nattvideo enn GoPro Hero 9 Black. Go selv om du kan øke lysstyrken i GoPro-kameraet ved å øke den maksimale ISO-følsomheten, ser videoene fra Hero 9 Black søplete ut ved den øverste innstillingen ISO 6400.

GoPro-kameraet er likevel en klar vinner når det gjelder fargetone, stabilisering og generell ytelse. Men at vi i det hele tatt kan trekke disse parallellene er en stor seier for Insta360 Go 2.

Insta360 Go 2 kan imidlertid ikke gjøre opptak i 4K, men er det egentlig så farlig? Trolig ikke, i de fleste tilfeller.

Når vi går inn på pikselnivå og analyserer bildene fra GoPro Hero 9 Black side om side med bildene fra Insta360 Go 2, er graden av detaljer de fanger opp midt i sammen ganske lik. Forskjellen ligger ofte mer i gjengivelsen av kanter enn i den generelle informasjonen i bildet.

Insta360 Go 2 gir deg hvassere 1440p enn 4K-materialet du får fra de fleste billige modeller av actionkameraer. Insta360 skal hylles for å ha unngått billig oppskalering for å kunne kalle dette et 4K-kamera.

Forskjellen er litt mer merkbar når man benytter det mer beskårne synsfeltet til Insta360 Go 2. Du får disse primære valgene: ultravid, lineær og smal.

Ultravid er standardvalget, der hele sensoren brukes, med unntak av området som benyttes til stabilisering. Lineær modus forsøker å fjerne den geometriske fortegningen som oppstår ved vidvinkelfoto, men det gjør bildene langt mykere i ytterkantene, ettersom disse områdene er strukket ut.

Den smale modusen er en klassisk beskjæring som unngår vidvinkelens følsomhet. Men den virker generelt mindre hvass, ettersom det er gjort en digital beskjæring.

Insta360 sier ikke noe om sensorens faktiske oppløsning, men de rå stillsfilene den fanger opp er på 3040 x 3040 piksler, eller 9,2 MP.

Modi og bruk

Insta360 Go 2 byr også på et ganske bredt utvalg av modi. Dette omfatter Video, Photo, Pro Video, HDR video, TimeShift, Timelapse og Slo-mo.

TimeShift kjører opp hastigheten, men bare med 4x, i stedet for den kraftigere tidskompresjonen man får med Timelapse. Med denne modusen kan du velge avstand mellom bildene fra 0,5 til 120 sekunder.

Forskjellen på Video, Pro Video og HDR Video er den viktigste å ha en klar oppfatning av. Standardformatet Video gjør jobben ved enkle opptak. Her benyttes integrert kamerastabilisering, og du kan ikke endre synsfeltet når du eksporterer klipp, men det gjør prosessen med å hente opptak til datamaskin eller mobiltelefon strømlinjeformet.

Når du plugger kameraet til en Mac eller PC, vises MP4-filene som om de var på en USB-pinne.

Med Pro Video kan du imidlertid gjøre forandringer ved eksport, horisontutjevning og FlowState-stabilisering.

I denne modusen sendes hele synsfeltet til Insta360-appen på mobilen din, og det jevner ut bevegelsene ved hjelp av Insta260s FlowState-stabilisering. Hvis du vil gjøre action-opptak når du løper eller sykler, velger du heller Pro Video.

Tredjevalget HDR Video ordner for det meste opp i problemene med overeksponering, som vi nevnte tidligere. For eksempel ser tregreiner ut til å bli frakoblet trærne når du panorerer. Dette fungerer best når du står stille, men ikke så godt til bevegelse. Tenk på at bilderaten på 24 fps ikke vil ta seg så godt ut for øyne som er vant til 60 fps.

Dermed burde du altså bruke Pro Video mesteparten av tiden? Men dette innebærer at du må kjøre videoene gjennom enten Insta360-appen på mobilen din eller Insta360 Studio på laptopen eller på den stasjonære maskinen.

Videofiler fra Pro-modus er synlige når du kobler Insta 360 Go 2 til en laptop, men de ser ut som om de er tatt gjennom en skipsventil, ettersom de henter inn alt sensoren viser.

Stabilisering: FlowState vs Hypersmooth

Insta360 var et av de første selskapene som kom med et overbevisende alternativ til GoPros lovprisede HyperSmooth. Her kalles det FlowState, men er det like bra?

Den integrerte stabiliseringssystemet i Insta360 Go 2 er ikke i nærheten av kvaliteten til GoPro. Det håndterer gangfart ganske godt, men du får ikke steadicam-effekten til HyperSmooth, og opptakene vi fikk fra en løpetur var hakkete.

Situasjonen bedrer seg imidlertid dramatisk hvis du lar datamaskinen din gjøre jobben, slik at Insta360-appen kan behandle FlowState-stabiliseringen. Her får du horisontutjevning, noe som er spesielt viktig med et kamera som ikke har en skjerm til forhåndsvisning, og bevegelsesutjevningen blir flott.

Men det er også her vi har sett noen av de største kompromissene som er inngått på bildefronten med de tidligere Insta360-kameraene. Ved bevegelse kan det gå ut over flere sider av bildekvaliteten.

Vi antok først at dette var knyttet til Pro Video-modusen. Men da vi bilde for bilde så gjennom de mindre velstabiliserte bildene fra standardmodusen, og her ser man noen av de samme svakhetene. Du legger ikke like godt merke til dette når det er mye bevegelse i bildet.

FlowState fungerer jevnt over godt, men GoPro håndterer bevegelse på er vesentlig bedre. Dette handler ikke bare om programvaren til GoPro. Deres kameraer har også et bredere synsfelt, slik at de får større buffer den elektroniske stabiliseringen kan jobbe over.

Lydkvalitet

Insta360 Go 2 har bare én mikrofon. Den sitter på toppen, og det er en utstansing til den i ladeetuiet.

De første testene våre var ikke så positivet. En enkel mikrofon gir begrenset gjengivelse av omgivelseslyd og av posisjonen til objekter, dyr eller mennesker. Man får en mild bakgrunnsstøy, og lyden av vind dempes bare delvis gjennom modusen for reduksjon av vindstøy.

Men etter å ha kommet hjem for å gjøre noen stemmestester, ble vi positivt overrasket. Den enkle mikrofonen gjengir stemmen med en god porsjon bass, mellomtonen er fint tilstede og diskanten er klar.

Vi er milevis over de elendige lydopptakene man får med de billigste actionkameraene.

Batteritid

Akkurat som originalmodellen Insta360 Go, holder ikke Insta360 Go det gående på én enkelt opplading. Det skal klare 30 minutter med opptak, og langt bedre 150 minutter tilkoblet et fulladet etui. Her kan du ikke hurtigbytte batterier på farten.

Men med tanke på hvor flott Go 2-etuiet er å bruke, når denne modellen likevel det alminnelige nivået for actionkameraer. Her er det egentlig ikke noe å klage på.

Burde jeg kjøpe Insta360 Go 2?

Kjøp det hvis ...

… du vil få god bildekvalitet fra et lite kamera

Hvis du kjøpte eller prøvde ut det opprinnelige Insta360-kameraet og ble skuffet over bildekvaliteten, er Insta360 Go 2 den oppgraderingen du trenger. Her får du resultater på nivå med Insta360 One R og GoPro Hero 9 Black, selv om den maksimale oppløsningen ved opptak bare er på 1440p. Videokvaliteten er imponerende til å komme fra et så lite kamera.

… du vil ha et diskret actionkamera

Insta360 Go 2 er ikke akkurat et spionkamera, men den beskjedne størrelsen og monteringsalternativene gjør det supert i situasjoner der et kamera i full størrelse blir litt … mye. Du kan kalle det et actionkamera for instagrammere, men vi liker også at du kan stappe det i lomma uten at skjermen kan ta skade.

… du vil ha en GoPro du kan ha med deg overalt

Mange lurer kanskje på hva de kan bruke Insta360 Go 2 til. Og de fleste potensielle eiere av et actionkamera burde nok kjøpe en mer tradisjonell variant. Etuiet til denne lille saken er ikke større enn enkelte trådløse hodetelefoner, og den legger seg fint i en vanlig lomme. GoPro Hero 8 Black er bare litt større, men det er utsatt for langt større fare i en lomme som ikke er helt tom.

Ikke kjøp det hvis ...

… du vil kunne komponere bildene aktivt

Skjermen til Insta360 Go 2 er en enkel, monokromatisk skjerm. For å se det du vil gjøre opptak av må du bruke mobilappen, som kan opptre som en trådløs skjerm. Dette gir ikke den samme sømløse opplevelsen som en innebygget skjerm. Opptakene blir fort skjeve i standardmodus når vi ikke har en forhåndsvisning å støtte oss til.

… du vil ha 4K-video

Den maksimale oppløsningen til Insta360 Go 2 er på 1440p, trinnet under 4K. Selv om vi ble ganske imponert over hvor nær man faktisk kommer 4K-kvalitet med dette kameraet, gir det færre muligheter for beskjæring.

… du vil ha kjappest mulig arbeidsflyt

Insta360 Go 2 kan kobles direkte til en laptop, der videoene vil vises som om de er lagret på en ekstern disk, men for å få best mulig stabilisering, må klippene kjøres gjennom programvaren til Insta360. FlowState-stabiliseringen skjer ikke i kameraet, men i mobilappen eller i Insta360 Studio på maskinen din.