JBL avduker helt ny Grip Bluetooth-høyttaler med IP68 og «fallsikker» konstruksjon

JBL Grip er sylindrisk, men mindre (og billigere) enn Flip 7

Kraftig JBL Pro-lyd med en «kraftfull» 16 W utgang

Auracast-tilkobling, IP68-vanntetthet og fristende prislapp

Hvis vi skulle sett på JBLs misunnelsesverdige utvalg av Bluetooth-høyttalere med et kritisk blikk, ville vi kanskje sagt at selv om JBL Flip 7 er en mesterlig bærbar høyttaler (og fullt ut fortjent sin plass øverst på vår liste over de beste Bluetooth-høyttalerne), har det vanligvis alltid vært et ganske stort gap mellom den og for eksempel JBL Go 4 eller JBL Clip 5 – og jeg mener det når det gjelder størrelse, pris og lydkvalitet.

Og det er derfor vi er så glade for å se lanseringen av JBL Grip. Det føles som om JBL har sett på utvalget sitt og sagt: «Vi har noe til $49,95, og vi har noe til $149. Kan vi få noe som legger seg midt mellom – noe til $99?»

Og JBL Grip er den høyttaleren, priset til $99 (1 200 kroner i norge), eller en direkte rival til den fantastiske Ultimate Ears Wonderboom 4 i brusboksformat.

Hva med dimensjonene? ​​JBL forteller oss at Grip er «inspirert av proporsjonene til en seltersboks», men hvis det ikke umiddelbart fungerer for deg, tenk på de ferdigblandede cocktailboksene eller kanskje den velkjente energidrikken oppkalt etter en fargerik okse.

Bli kjent med den nyeste JBL-høyttaleren i byen

Øverst på spesifikasjonsarket for JBL Grip finner du JBLs Pro Sound-lydjustering, en «kraftig 16 W-utgang» pluss AI Sound Boost for «kraftigere og dypere bass uten forvrengning».

Du kan koble sammen to høyttalere for stereolyd, eller koble til flere høyttalere med Auracast. Det er en integrert taukrok på høyttaleren som gjør den enkel å feste til for eksempel en ryggsekk eller sykkel, og den IP68-sikre vann-, støv- og fallsikre konstruksjonen betyr at du ikke trenger å bekymre deg for å miste den i vann opptil 1,5 m dypt, i opptil 30 minutter.

Men utholdenheten, da? Du nurde få opptil 12 timers spilletid, pluss ytterligere 2 timer med Playtime Boost aktivert, noe som er mer enn akseptabelt for en høyttaler av denne størrelsen.

Vår personlige favoritt blant de nye egenskapene til Grip-høyttaleren? Et pilleformet, men ganske stort omgivelseslys på bakpanelet, slik at du kan sette stemningen som matcher spillelisten din ved hjelp av JBL Portable App.

JBL Grip er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling for ca 1 200 kroner hos JBL.com, med en bredere utgivelse planlagt til 28. september 2025. Fargealternativer? Og naturligvis kommer det seks enestående finisher, inkludert klassisk svart, hvit, dristig lilla (som ville være vårt foretrukne valg), rød, blå og kamuflasje.

Vil den snart bli en del av vår liste over de beste vanntette høyttalerne? Tiden (og TechRadars grundige testprosess) vil vise – men vi håper virkelig det.

