Velkommen til TechRadars guide til de beste bluetooth-høyttalerne i 2020!

En bluetooth-høyttaler kommer godt med på picnic, på stranda eller på alle andre slags eventyr utendørs, og de beste bluetooth-høyttalerne låter nesten like bra som en hvilken som helst stuehøyttaler.

For å hjelpe deg med å finne den beste Bluetooth-høyttaleren til enhver anledning, har vi satt sammen denne guiden til de beste høyttalerne på markedet. Den er basert på våre grundige teser og vår kunnskap om høyttalermarkedet.

Er du bekymret for at du må ut med store summer for en god høyttaler? Det trenger du absolutt ikke. Det finnes nemlig enormt mange gode høyttalere som ikke koster stort mer enn en handletur i matbutikken.

Husk også at Black Friday og Cyber Monday nærmer seg, og da vil du helt sikkert finne massevis av gode tilbude på de beste Bluetooth-høyttalerne.

Faktisk er det eneste problemet ditt egentlig at det finnes så mange å velge mellom at det er lett å bli overveldet.

Men ta det med ro – vi er her for å hjelpe deg. Nedenfor har vi nemlig samlet våre favoritter blant Bluetooth-høyttalerne på markedet akkurat nå, så du skal kunne høre favorittmusikken din uansett om du er i hagen, på stranda, i skibakken, på campingtur, på kjøkkenet eller hvor som helst ellers.

Hvordan velge den beste Bluetooth-høyttaleren?

Nå er det store spørsmålet: Hvordan skal du finne den rette Bluetooth-høyttaleren? Det kan virke som valgmulighetene er uendelige, men ulike modeller har ulike fordeler som kan passe for ulike behov. Noen er robuste, noen er stilige, noen er vanntette og andre er ikke til utendørs bruk.

Hvis du synes det er vanskelig å komme frem til hva du trenger, så kan du begynne med å se for deg hvor du skal bruke den og finne en høyttaler som passer til situasjonen: Er du for eksempel en strandperson, er det viktig at den er vann- og støvtett.

Er du en festperson, vil du kanskje ha mulighet til å koble to (eller flere) høyttalere sammen. Batteritid og lydkvalitet teller stort sett uansett hva du skal bruke høyttaleren til, så det er kriterier som har vært viktige for alle valgene på denne listen.

Nedenfor finner du altså vår liste over de 10 beste Bluetooth-høyttalerne rangert etter hvor mye du får for pengene.

1. Sonos Move

2. UE Boom 3

3. JBL Charge 4

4. Bose Home Portable Speaker

5. Anker Soundcore Flare

6. Bose SoundLink Mini II

7. UE Wonderboom 2

8. Bose SoundLink Revolve

9. Denon Envaya (DSB-250BT)

1. Sonos Move

Sonos Move lager fest både inne og ute

Vekt: 3 kg | Batteritid: 10 timer | Tilkobling: Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2,4 GHz og 5GHz) og Bluetooth 4.2 | Elementer: en nedovervendt diskant, en woofer | NFC: nei | Aux-in: nei | USB-lading: Ja (USB-C i tillegg til ladebase)

Låter fantastisk

Allsidig

Gode tilkoblingsmuligheter

IP56-sertifisering

Tung og dyr

Her er greia med Sonos Move – den er så god at du ikke bare kan vurdere den som et perfekt valg til fester ute i det fri, men også som din faste stuehøyttaler.

Den har to kraftige høyttalerelementer, en solid app som gir tilgang til avspilling fra hundrevis av kilder, multirom-støtte og automatisk kalibrering av lyden etter forholdene, og alt dette gjør at Sonos Move overgår de fleste alternativene på markedet. Dette er en allsidig høyttaler som står stødig sammen med resten av produktutvalget til Sonos.

Det skal sies at den ikke er perfekt – den er både tung og dyr, og det er ikke minst synd at den ikke kan brukes som bakhøyttaler i surround-oppsett. Er du villig til å betale litt ekstra, er det imidlertid vanskelig å finne en høyttaler som gir deg like mye for pengene som Sonos Move.

Les hele vår test av Sonos Move

UE Boom 3

2. UE Boom 3

Den tidligere førsteplassen er fortsatt et godt valg

Vekt: 608g | Batteritid: 15 timer | Trådløs rekkevidde: 10 timer | Frekvensrespons: 90 - 20.000 Hz | Elementer: 2 x 1,75 tommer og 2 x 3 tommer passive radiatorer | NFC: Ja | Aux inn: Ja | USB-lading: Ja

IP67 vanntett og støvtett

Kraftig lyd

Robust design

Batteritiden er den samme som før

Selv om vi ikke ble like imponert over UE Boom 3 som vi ble av forgjengeren, er dette likevel en av de beste Bluetooth-høyttalerne du får kjøpt i 2019. Den kan spille høyt uten å forvrenge lyden, den er lett nok til å ta med på campingtur og robust nok til å kunne slenges i en bag uten beskyttelse.

Den er også vanntett og støvtett, og den har fått en ny mix-knapp som lar deg hente frem spillelistene dine uten å plukke opp telefonen.

Det finnes helt klart høyttalere med bedre lyd der ute, men til denne prisen treffer UE Boom 3 blink igjen.

Les hele vår test av UE Boom 3

JBL Charge 4

3. JBL Charge 4

En glimrende høyttaler som også lader telefonen din

Vekt: 0,96 kg | Batteritid: 20 timer | Trådløsrekkevidde: 10 meter | Frekvensrespons: 60 Hz - 20 kHz | Elementer: to på 1,7 tommer og to passive radiatorer | NFC: nei | Bluetooth-verjson: 4.2 | Aux inn: ja | USB-lading: ja

Glimrende bassrespons

Vanntett

Utildekte radiatorer

Til denne prisen, er JBL Charge 4 et glimrende valg. For bare rundt 1500 kr får du en høyttaler som holder hele dagen, som låter bra, som tåler juling, og som kan lade telefonen din når det trengs. Det finnes riktignok bedre høyttalere på markedet, men da må du også betale mer.

JBL Charge 4 tilbyr bare små forbedringer sammenlignet med forgjengeren, men den er likevel et glimrende valg og spesielt for deg som vil ha en høyttaler som er vanntett.

Les hele vår test av JBL Charge 4

4. Bose Home Portable Speaker

Et flott alternativ til Sonos Move

Vekt: 1,1 kg | Batteritid: 12 timer | Trådløs rekkevidde: N/A | Frekvensrespons: N/A | Elementer: N/A | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: 4.2 | Aux-inn: Nei | USB-lading: Ja

Hvis 2019 var smarthøyttalernes år, ligger 2020 an til å bli de bærbare smarthøyttalernes år. Med mange nye og spennende modeller vokser dette markedet raskt.

Bose Portable Home Speaker er ikke produsentens første høyttaler egnet for utendørsbruk, og rutinen synes. Et elegant minimalistisk design er paret med en værbestandig robusthet, samtidig som enheten veier lite og er lett å håndtere på farten.

Den har ikke den samme lydmessige smidigheten som Sonos Move, og den gir deg heller ikke like mye for pengene som UE Boom 3 eller JBL Charge 4, men hvis du digger BOSE-lyden og konstruksjonskvaliteten, er dette høyttaleren for deg.

Les hele vår test av Bose Portable Home Speaker

5. Anker Soundcore Flare

Den beste rimelige Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 0,5 kg | Batteritid: 12 timer | Trådløs rekkevidde: 20 m | Frekvensrespons: N/A | Elementer: 2 x 1.75" full rekkevidde + 2 passive radiatorer | NFC: Nei | Aux-inn: Ja | Bluetooth-versjon: 4.2 | Værbestandighet: Ja, IPX7 | Lading via USB: Nei

Glimrende lyd i forhold til størrelsen

Flott mobilapp

Vannfast

For skarp lyd ved høyt volum

Anker har lenge lagd rimelige og gode trådløse høyttalere. Vi ble ikke så fryktelig imponert av lyden i Anker SoundCore 2, ble vi ikke så veldig irriterte, ettersom høyttaleren var så billig.

Men hva skjer når du tøyer budsjettet litt? For noen få hundrelapper mer får du Anker Soundcore Flare, som er en glimrende, vanntett Bluetooth-høyttaler som kvalitetsmessig er langt mer konkurransedyktig.

Anker Soundcore Flare gir deg mye i prissegmentet 1000-2000 kroner. Vi vil anbefale Flare til alle som er på jakt etter en trådløs høyttaler som oppfyller de fleste ønsker uten å ruinere deg.

Les hele vår test av Anker Soundcore Flare

6. Bose SoundLink Mini II

Den beste mellomstore høyttaleren

Vekt: 0,68 kilo | Størrelse: 2 x 7,1 x 2,3 tommer (H x B x D) | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: 10 meter | Frekvensrespons: Ikke tilgjengelig | Høyttalerelementer: Ikke tilgjengelig | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Nei

Super lyd

Bygget som en tanks

Kompakt form

Har verken NFC eller Bluetooths flerpunktsteknologi (Multipoint)

Bose SoundLink Mini II er relativt gammel, og den ble faktisk lansert i juni 2015, men det er feil å avskrive den på grunn av alderen. Den er nemlig fortsatt en av høyttalerne på markedet med aller best lyd.

Den yter langt bedre enn størrelsen skulle tilsi, med dyp bass, glitrende diskant og frodige mellomtoner. Mens de fleste trådløse høyttalere låter greit, viser Mini II at små høyttalere ikke trenger å gå på kompromiss med lyden. Ikke minst får du en smart ladestasjon på kjøpet.

Les hele anmeldelsen: Bose SoundLink Mini II

7. UE Wonderboom 2

Den beste utendørshøyttaleren har fått en oppdatering

Vekt: 0,43 kilo | Mål: 104 x 95,3 mm (H x D) | Batterilevetid: opptil 13 timer | Trådløs rekkevidde: 100 ft (33 m) | Frekvensrespons: 75 Hz – 20 kHz | Elementer: tp40 mm aktive og to 46,1 mm x 65,2 mm passive radiatorer | NFC: nei | Bluetooth-versjon: ukjent | Aux inn: nei | USB-lading: No

God lyd for størrelsen

IP67-sertifisert

30% bedre batterilevetid

Begrenset lydbilde

Ikke samtalemulighet

Den originale UE Wonderboom har ligget på toppen av vår liste over de beste vanntette høyttalerne siden dden kom, og det er det gode grunner til: den er robust, den spiller kraftigere enn man skulle tro, og det er mulig å koble sammen flere høyttalere for å forsterke lyden enda mer.

Selv om UE Wonderboom er nesten identisk med originalen, så har Ultimate Ears gitt den en rekke oppgraderinger som gjør den enda bedre, inkludert forbedret batterilevetid med opptil 30 prosent, bedre bassrespons, og en ny utendørsmodus som lar den spille enda høyere enn før.

UE Wonderboom 2 er robust og vanntett, og du kommer til å ville ha den med deg overalt. Den kan riktignok ikke måle seg med bassresponsen til større modeller som UE Boom 3 eller Bose SoundLink Revolve, men den spiller likevel varmere og med mer intensitet enn originalen.

Les hele vår test av UE Wonderboom 2

Bose SoundLink Revolve

8. Bose SoundLink Revolve

Ekte 360-graders lyd

Vekt: 1.7 kg | Batteritid: Opptil 12 timer | Trådløs rekkevidde: 10 meter | Frekvensrespons: Ikke oppgitt | Elementer: Ikke oppgitt | NFC: Nei | Aux inn: Ja | USB-lading: Ja

Ekte 360-graders lyd

Flott design og byggekvalitet

Stor og detaljert lyd

Fungerer best innendørs

Kun 10 meter rekkevidde

Bose SoundLink Revolve er en glimrende høyttaler for alle som er på jakt etter ekte 360-graders lyd. Den gjør at alle på festen hører musikken like godt, og den sikrer at du ikke mister lydkvalitet når du beveger deg rundt. Samtidig skal du vite at Bose SoundLink Mini II låter litt bedrre, og den er også litt billigere.

På minussiden er den også ikke helt vann- eller støvtett, så du bør tenke deg om før du tar den med på stranda.

Til halve prisen kan du få Wonderboom som er helt vann- og støvtett, og selv om den ikke kan konkurrere med Bose på ren lydkvalitet og funksjoner, så gjør den seg bedre på farten. Er mye bass din grei, bør du også vurdere JBL Charge 4 som også er en glimrende vanntett høyttaler som låter bra.

Les hele vår test av Bose SoundLink Revolve

9. Denon Envaya (DSB-250BT)

Den mest solide Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 0,75 kilo | Størrelse: 209 x 74 x 77 mm (B x D x H) | Batterilevetid: 13 timer | Trådløs rekkevidde: 30 meter | Frekvensrespons: Ikke tilgjengelig | Høyttalerelementer: 2 x 40 mm driver med full rekkevidde, 1 x 53 x 135 mm passiv bassenhet | NFC: Nei | AUX-inngang: Yes | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | Vær-resistent: Ja | USB-lading: No

Kraftig og rik lyd som fyller rommet

Bedre balansert lyd enn de fleste andre

Dårlige knapper

Laber diskant