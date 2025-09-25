«En ny æra innen bærbar lyd»: Bang & Olufsen lanserer supereksklusive trådløse ørepropper til nesten fem ganger prisen av AirPods Pro 3

B&O Beo Grace lanseres i november 2025 for 1 500 dollar

Fire ganger bedre ANC enn noen tidligere B&O-ørepropper

Bransjeledende batteriteknologi lover fire ganger lengre varighet

Bang & Olufsen har avduket det de kaller de bestlydende og mest intelligente øreproppene de noensinne har laget. Hvis du har råd til dem, kan du vente deg en svært luksuriøs lytteopplevelse.

Nye Beo Grace bygger delvis på lyddesignet til flaggskiphodetelefonene Beoplay H100, og bærer løfter om «enestående» lyd og har dessuten et stilig design. Hver ørepropp er laget av polert aluminium og leveres i et ladeetui med perlefinish.

La oss starte med prisen: til 1 500 dollar (norsk pris og tilgjengelighet fortsatt ukjent), vil disse B&O-øreproppene være langt utenfor budsjettet til mange av oss. Men hvis du har råd, ser det ut til at du får noe helt spesielt.

(Image credit: Bang & Olufsen)

B&O Beo Grace earbuds: Nøkkelfunksjoner

Beo Grace er inspirert av smykker og har særegne aluminiumsstilker. Selve øreproppene er designet for å være både komfortable og elegante: De er lett skulpturert for å gi bedre passform og forsegling.

Beo Grace er bygget rundt en 12 mm titandriver bak presisjonsfreste aluminiumsgitter, som leverer Dolby Atmos-optimalisert romlig lyd. Ifølge B&O kan Beo Grace skape virtuell romlig lyd fra enhver stereomiks.

B&O sier også at den adaptive aktive støyreduksjonen her er fire ganger mer effektiv enn i noen tidligere B&O-ørepropper – «uten støy og unaturlig trykk i øret.»

Med B&Os EarSense-teknologi overvåkes omgivelsesstøy i sanntid, og lyden og ANC-profilen tilpasses både hva som skjer rundt deg og den unike fasongen til øret ditt. Det er også reduksjon av vindstøy og en trippel mikrofongruppe i hver ørepropp for å gi klare taleanrop.

En av de mest interessante funksjonene til Beo Grace er batteriet: I samarbeid med batteriteknologiselskapet Breathe har B&O utviklet et strømstyringssystem som gir batteriet en varighet på over 2000 ladesykluser, sammenlignet med de vanlige 500.

Det tallet kommer fra B&Os interne tester, men det kan virkelig bidra til å rettferdiggjøre prisen. Ofte er grunnen til at folk føler behov for å oppgradere hodetelefonene sine nettopp at batteriene slutter å holde på en lading. Hvis disse kan vare fire ganger lenger før det skjer, trenger du ikke å kjøpe nye på veldig lenge.

Men selv om den totale batterilevetiden er imponerende, er den faktiske kjøretiden per lading betydelig svakere: Avspillingstiden er relativt kort 4,5 timer med ANC på, og øker til totalt 17 timer inkludert ladeetuiet. Det er mye kortere enn de fleste av de beste øreproppene. De nye AirPods Pro 3 tilbyr åtte timer per lading med ANC aktivert. Men fem minutter med hurtiglading lover opptil 2,5 timers lyttetid.

Beo Grace vil være tilgjengelig fra november 2025.