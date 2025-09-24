"En ny era av bärbart ljud": Bang & Olufsen lanserar super-exklusiva trådlösa earbuds till nästan 5x priset av AirPods Pro 3

B&O Beo Grace lanseras i november 2025 för 1 500$

ANC som är fyra gånger bättre än någon tidigare B&O-earbud

Branschledande batteriteknik lovar fyra gånger längre livslängd

Bang & Olufsen har presenterat vad de säger är de bäst ljudande och mest intelligenta earbudsen de någonsin gjort – och om du har råd kan du vänta dig en mycket lyxig lyssningsupplevelse.

Delvis baserade på ljuddesignen från flaggskeppshörlurarna Beoplay H100 lovar nya Beo Grace ”oöverträffat” ljud och dessutom en snygg design. Varje earbud är tillverkad av polerat aluminium och levereras i ett laddningsetui med pärlfinish.

Vi börjar med priset: med 1 500 dollar (svenskt pris och tillgänglighet ännu oklart) kommer dessa B&O-öronsnäckor att ligga långt över många människors budget. Men om du har pengarna verkar det som att du får något väldigt speciellt.

(Image credit: Bang & Olufsen)

B&O Beo Grace earbuds: nyckelfunktioner

Inspirerade av smycken har Beo Grace distinkta aluminiumstammar och själva earbudsen är designade för att vara både bekväma och eleganta: öronpluggarna är lätt skulpterade för bättre passform och tätning.

Beo Grace är byggda kring ett 12 mm titan-element bakom precisionsfrästa aluminiumgaller och levererar Dolby Atmos-optimerat spatialt ljud. Enligt B&O kan Beo Grace skapa virtuellt spatialt ljud från vilken stereomix som helst.

B&O säger också att den adaptiva aktiva brusreduceringen här är fyra gånger mer effektiv än i någon tidigare B&O-earbud – ”utan brus och onaturligt tryck i örat”.

Med B&Os EarSense-teknik övervakas omgivande ljud i realtid och ljudet samt ANC-profilen anpassas både efter vad som händer runt dig och efter den unika formen på ditt öra. Det finns även vindbrusreducering och ett tredubbelt mikrofonarrangemang i varje earbud för tydliga röstsamtal.

En av de mest intressanta funktionerna hos Beo Grace är batteriet: i samarbete med batteriteknikföretaget Breathe har B&O utvecklat ett system för strömhantering som gör att batteriets livslängd överstiger 2 000 laddningscykler, jämfört med de vanliga 500 cyklerna.

Den siffran kommer från B&Os interna tester, men det skulle verkligen kunna bidra till att rättfärdiga priset: ofta är anledningen till att folk känner behov av att uppgradera sina hörlurar just att batterierna slutar hålla laddningen. Om dessa kan hålla fyra gånger längre innan det händer, slipper du köpa nya.

Men även om den totala batterilivslängden är imponerande är den faktiska drifttiden per laddning betydligt svagare: uppspelningstiden är relativt korta 4,5 timmar med ANC på, vilket stiger till totalt 17 timmar inklusive laddningsetuiet. Det är mycket kortare än för de flesta av de bästa earbudsen – som jämförelse erbjuder nya AirPods Pro 3 åtta timmar per laddning med ANC aktiverat. Däremot lovar fem minuter snabbladdning upp till 2,5 timmars lyssning.

Beo Grace kommer att finnas tillgängliga från november 2025.