En bemerkelsesverdig lekkasje antyder at Samsung Galaxy Buds 4 vil få et helt nytt design
Kan vi vente oss et nytt design?
- Galaxy Buds 4 ser ut til å være under utvikling
- Nytt ikon i One UI 8.5 viser et nytt design
- Ingen lekkasjer om spesifikasjoner eller lanseringsdato ennå
Det tok ganske lang tid før Samsung Galaxy Buds 3 ble lansert – de dukket først opp i 2024, hele tre år etter andre generasjon. Men ventetiden ser ut til å bli betydelig kortere denne gangen. En ny lekkasje antyder at Galaxy Buds 4 allerede er under utvikling – og med et helt nytt design.
Dette er ikke en klassisk lekkasje i form av et bilde av en prototype eller et gjengitt pressebilde. I stedet handler det om et ikon. Som Android Authority melder, har et nytt systemikon for Galaxy Buds 4 blitt funnet i en lekket versjon av One UI 8.5 – og det er tydelig forskjellig fra det forrige Galaxy Buds 3-ikonet.
Hva er annerledes med Galaxy Buds 4?
Galaxy Buds 3-ikonet i den samme programvaren – merket «list_ic_earbuds_buds4» – er velkjent og, ærlig talt litt AirPods Pro-aktig.
Galaxy Buds 4-ikonet er mer markert, med det som ser ut til å være en mindre, rundere ørepropp og en litt annerledes stilk. Endene på stilkene er avrundede i stedet for trekantede, og selve øreproppene ser ut til å ha litt forskjellige proporsjoner.
Her er bildene side om side, slik at du kan se forskjellene:
Vi vet at det kan føles litt som å stirre på tarotkort og prøve å forutsi fremtiden, men Samsung ville ikke redesigne et systemikon uten også å omarbeide maskinvaren som ikonet viser til.
Lekkasjen antyder derfor at en slags redesign faktisk er på gang. Og kombinert med de seneste lekkasjene om deler til Galaxy Buds 4 Pro, betyr det at det bare er et spørsmål om tid før mer konkret informasjon begynner å dukke opp.
