En märklig läcka tyder på att Samsung Galaxy Buds 4 får en helt ny design

Galaxy Buds 4 verkar vara under utveckling

En ny ikon i One UI 8.5 visar en ny design

Inga läckor om specifikationer eller lanseringsdatum ännu

Det tog ganska lång tid för Samsung Galaxy Buds 3 att lanseras – de dök upp först 2024, hela tre år efter den andra generationen. Men den väntan verkar bli betydligt kortare den här gången. En ny läcka tyder på att Galaxy Buds 4 redan är på gång – och dessutom med en helt ny design.

Det här är ingen klassisk läcka i form av en bild på en prototyp eller ett renderat pressfoto. Istället handlar det om en ikon. Som Android Authority rapporterar har det i en läckt version av One UI 8.5 hittats en ny systemikon för Galaxy Buds 4 – och den skiljer sig tydligt från den tidigare Galaxy Buds 3-ikonen.

Vad är annorlunda med Galaxy Buds 4?

Ikonen för Galaxy Buds 3 i samma mjukvara – märkt “list_ic_earbuds_buds4” – är bekant och, ärligt talat, lite AirPods Pro-lik.

Ikonen för Galaxy Buds 4 är djärvare, med vad som verkar vara en mindre, rundare öronpropp och en något annorlunda stam också. Ändarna på stammarna är rundade snarare än triangulära, och själva hörlurskroppen verkar ha något annorlunda proportioner.

Här är bilderna sida vid sida så att du kan se skillnaderna:

(Image credit: Android Authority)

Vi vet att det kan kännas lite som att stirra på tarotkort för att försöka förutse framtiden, men Samsung skulle inte redesigna en systemikon utan att också arbeta om hårdvaran som ikonen syftar på.

Läckan tyder därför på att någon form av redesign faktiskt är på gång. Och tillsammans med de senaste läckorna om delar till Galaxy Buds 4 Pro innebär det att det bara är en tidsfråga innan mer konkret information börjar dyka upp.

